一田印花︱首度聯乘American Tourister 低至免費換購新款行李箱

一田首度聯乘美國行李箱品牌American Tourister，推出最新CURVUS系列獨家換購活動！低至免費即可換走行李箱去旅行，即睇詳情！
最新CURVUS系列 全新黑白兩色登場
American Tourister最新CURVUS行李箱系列，以簡約直線條設計及功能性滿分見稱，是次最新款以百搭黑白色系，打造高顏值旅拍造型，設計沉穩時尚。無論城市漫遊或海島假期同樣合適，行李箱更配備多項功能，提供安心又可靠的出行體驗。系列提供 20 吋、24 吋及 28 吋三個尺寸，配備雙滑輪設計，拉動輕鬆順暢，並設有邊角防護以提升箱體耐用度；內層亦備有額外拉鏈間隔，方便整理行李。另外，寄艙尺寸行李箱更配備可擴充式設計，靈活提供額外收納空間。為加強安全性，行李箱同時配備DUOSAF安全拉鏈及 TSA 008海關密碼鎖，並設有個人化貼紙把手，兼具造型與實用性。全系列均享有全球有限三年保養，滿足不同旅人的需求。
一田最新換購計劃 低至免費換購
想入手最新系列行李箱，現在可以免費帶走！一田會員可憑消費賺取電子印花換購，亦可選用 The Point 會員積分換領，一共黑白兩色、三個尺寸，全部都可以低至免費換購！
即日起至2月15日，一田會員於全線分店購物滿$60，即可透過手機應用程式獲得電子印花一個，憑指定數量電子印花即可以低至免費換購價值高達$1,780的行李箱！會員亦可透過The Point積分低至免費換購，換購日期由即日起至2026年2月28日。數量有限，換完即止。