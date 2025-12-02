一田印花︱首度聯乘American Tourister 低至免費換購新款行李箱

最新 CURVUS 系列 全新黑白兩色登場

American Tourister最新CURVUS行李箱系列，以簡約直線條設計及功能性滿分見稱，是次最新款以百搭黑白色系，打造高顏值旅拍造型，設計沉穩時尚。無論城市漫遊或海島假期同樣合適，行李箱更配備多項功能，提供安心又可靠的出行體驗。系列提供 20 吋、24 吋及 28 吋三個尺寸，配備雙滑輪設計，拉動輕鬆順暢，並設有邊角防護以提升箱體耐用度；內層亦備有額外拉鏈間隔，方便整理行李。另外，寄艙尺寸行李箱更配備可擴充式設計，靈活提供額外收納空間。為加強安全性，行李箱同時配備DUOSAF安全拉鏈及 TSA 008海關密碼鎖，並設有個人化貼紙把手，兼具造型與實用性。全系列均享有全球有限三年保養，滿足不同旅人的需求。