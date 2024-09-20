一田周末限時激減優惠 超市買滿$250即享9折/百貨低至4折

全線一田於今個周六及周日(即21/9-22/9)推出一連兩日期間限定優惠，百貨超市同步激減。百貨指定品牌正價貨品可享低至4折優惠，指定品牌特價貨品亦可享額外折扣優惠；超市單一發票購買任何貨品淨值滿$250 或以上，即享 9 折優惠（指定專櫃及貨品除外），每日一田更可以單一發票購買任何貨品淨值滿$200或以上即享 9 折優惠（指定專櫃及貨品除外），多款超市旬鮮食材、糧油雜貨、零食甜品、個人護理用品，以至廚具家品、床品、旅行用品及母嬰用品都有折扣優惠。
一田限時折扣優惠推廣詳情：
推廣日期：2024 年 9 月 21 日至 9 月 22 日
推廣地點：全線一田及每日一田 YATADAY
推廣內容：
．百貨： 指定品牌正價/特價貨品可享低至 4 折優惠/額外折扣優惠
．超市：單一發票購買任何貨品淨值滿$250 或以上即享 9 折優惠（指定專櫃及貨品除外）
．每日一田 YATADAY：單一發票購買任何貨品淨值滿$200 或以上即享 9 折優惠（指定專櫃及貨品除外）
全線一田：
沙田店 沙田新城市廣場 3 期 1-2 樓
大埔店 大埔超級城 B 區 1-2 樓
荃灣店 荃灣廣場 3-4 樓
旺角店 MOKO 5 樓
新蒲崗店 Mikiki LG
觀塘店 apm LG
將軍澳店 東港城 2 樓
葵芳店 葵芳新都會廣場 4 樓
屯門店 V city 地下
元朗店 形點 1 期 1 樓
西環店 香港商業中心地下及 1 樓
北角店 北角匯 2 期 B1
每日一田 YATADAY：
天水圍店 天水圍濕地公園路 9 號 Wetland Seasons Park 地下1 號舖
NOVO WALK 店 屯門欣寶路 8 號 1-2 號店
SILICON LANE 店 大埔優景里 63 號 SILICONLANE 地下 20-21 號舖