一田周末限時激減優惠 超市買滿$250即享9折/百貨低至4折

全線一田於今個周六及周日(即21/9-22/9)推出一連兩日期間限定優惠，百貨超市同步激減。百貨指定品牌正價貨品可享低至4折優惠，指定品牌特價貨品亦可享額外折扣優惠；超市單一發票購買任何貨品淨值滿$250 或以上，即享 9 折優惠（指定專櫃及貨品除外），每日一田更可以單一發票購買任何貨品淨值滿$200或以上即享 9 折優惠（指定專櫃及貨品除外），多款超市旬鮮食材、糧油雜貨、零食甜品、個人護理用品，以至廚具家品、床品、旅行用品及母嬰用品都有折扣優惠。

一田周末限時激減優惠 超市買滿$250即享9折/百貨低至4折

一田限時折扣優惠推廣詳情： 推廣日期：2024 年 9 月 21 日至 9 月 22 日 推廣地點：全線一田及每日一田 YATADAY 推廣內容： ．百貨： 指定品牌正價/特價貨品可享低至 4 折優惠/額外折扣優惠 ．超市：單一發票購買任何貨品淨值滿$250 或以上即享 9 折優惠（指定專櫃及貨品除外） ．每日一田 YATADAY：單一發票購買任何貨品淨值滿$200 或以上即享 9 折優惠（指定專櫃及貨品除外）

一田周末限時激減優惠 超市買滿$250即享9折/百貨低至4折