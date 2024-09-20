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生活
2024-09-20 16:30:00

一田周末限時激減優惠 超市買滿$250即享9折/百貨低至4折

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一田周末限時激減優惠 超市買滿$250即享9折/百貨低至4折

一田周末限時激減優惠 超市買滿$250即享9折/百貨低至4折

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全線一田於今個周六及周日(21/9-22/9)推出一連兩日期間限定優惠，百貨超市同步激減。百貨指定品牌正價貨品可享低至4折優惠，指定品牌特價貨品亦可享額外折扣優惠；超市單一發票購買任何貨品淨值滿$250 或以上，即享 9 折優惠（指定專櫃及貨品除外），每日一田更可以單一發票購買任何貨品淨值滿$200或以上即享 9 折優惠（指定專櫃及貨品除外），多款超市旬鮮食材、糧油雜貨、零食甜品、個人護理用品，以至廚具家品、床品、旅行用品及母嬰用品都有折扣優惠。

一田周末限時激減優惠 超市買滿$250即享9折/百貨低至4折

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一田限時折扣優惠推廣詳情：

推廣日期：2024 9 21 日至 9 22

推廣地點：全線一田及每日一田 YATADAY

推廣內容：    

．百貨： 指定品牌正價/特價貨品可享低至 4 折優惠/額外折扣優惠

．超市：單一發票購買任何貨品淨值滿$250 或以上即享 9 折優惠（指定專櫃及貨品除外）

．每日一田 YATADAY：單一發票購買任何貨品淨值滿$200 或以上即享 9 折優惠（指定專櫃及貨品除外）

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一田周末限時激減優惠 超市買滿$250即享9折/百貨低至4折

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全線一田：

沙田店     沙田新城市廣場 3 1-2

大埔店     大埔超級城 B 1-2

荃灣店     荃灣廣場 3-4

旺角店     MOKO 5

新蒲崗店 Mikiki LG

觀塘店     apm LG

將軍澳店  東港城 2

葵芳店     葵芳新都會廣場 4

屯門店     V city 地下

元朗店     形點 1 1

西環店     香港商業中心地下及 1

北角店     北角匯 2 B1

每日一田 YATADAY

天水圍店   天水圍濕地公園路 9 Wetland Seasons Park 地下1 號舖

NOVO WALK       屯門欣寶路 8 1-2 號店

SILICON LANE 大埔優景里 63 SILICONLANE 地下 20-21 號舖

 
 
 