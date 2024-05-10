一田開新店！全新概念店「YATADAY」將於5月10日於屯門NOVO WALK正式開幕！全新概念店主打「每日超市」，更獨家聯乘北海道便利店Secoma，帶來多款北海道直送產品，更有開幕限時優惠。即睇詳情！

一田全新概念「YATADAY」分店位於屯門NOVO WALK，佔地約3,600平方呎，全新分店以「每日超市」為重點，享受「每日一田」樂吃購體驗。為慶祝新店開業，一田特意策劃兩大開店企劃。

護理好物 ：至抵推介包括「奇即爽特濃洗潔精（$23/2支）」，怡神檸檬、薄荷柑橘、白玫瑰3款選擇均讓碗碟香噴噴；「Bold白薰衣草茉莉花香長效抗菌潔淨洗衣液（$19.9）」在潮濕的春夏大派用場；「Senka 2合1卸妝泡泡（$39）」和「MegRhythm蒸氣溫熱眼膜（$65）」則讓肌膚以最佳狀態每日示人。

營養恩物 ：時令旬果推介清香甘甜的「長崎木瓜蜜瓜（$48）」和具抗氧化兼抑制血壓功用的「宮崎紫芋（$18.9/包）」；「Prifood岩手縣銘柄雞沙律雞胸肉（$50/2包）」；「傳六香烤雜錦果仁五重奏（$48/2包）」。

醒神食糧 ：日系零食推介「MD爆谷（$30/2包）」；「Monteur宇治抹茶銅鑼燒、鯛魚燒、蛋卷（$15.9 – $36.9）」和「丸金北海道牛乳小蛋糕（$22）」；「Asahi Dry Zero無酒精啤酒（$79.9）」是不二之選。

品味美食 ：必搶極尚食材包括極大「4L Size日本急凍生鱈場蟹腳（$368）」、罕見北海道名豚「雪華豚豬梅片（$55.8）」及靚牛「大雪牛扇形肩眼火鍋片（$138）」；「一蘭博多細麵（$158）」；「JA日本新潟越光免洗米/JA北海道七星免洗米（每款$89.9）」。

新店大玩 365日和風生活提案 ，於今日起至23日推出「品味美食」、「醒神食糧」、「營養恩物」及「護理好物」四大期間限定主題，精選多款日系新鮮美食及生活好物。

此外，一田更獨家聯乘日本顧客滿意度最高的北海道人氣便利店自營品牌Secoma，搜羅逾30款北海道在地食材及當地零食於新店發售，當中包括清酒、杯麵、佐酒小食等，讓大家嚐盡北海道在地食材的魅力。

為慶祝新店開業，凡於NOVO WALK店單一消費淨額滿$200或以上，即可以開心價$1加購一田全新形象環保袋。YATA-Fans會員於新店作任何消費，更可獲贈開店禮品一份，禮品款式隨機，數量有限，送完即止。同時，新店送出高達$45現金優惠券，於指定日子買滿指定金額即可使用。

登記成為YATA-Fans會員，在推廣期內於NOVO WALK「YATADAY」單一購物淨額滿$200，再送$20電子優惠券！此外，NOVO LAND住戶消費滿指定金額更尊享95折購物優惠及免費送貨服務。

YATADAY NOVO WALK 店

開業日期︰2024年5月10日（五），早上10時正

地址︰新界屯門欣寶路8號1-2號店