一田新春福袋祭 和牛/海鮮/廚具/NEW BALANCE福袋 低至2折

1月1日適逢日本新年，一田百貨將於沙田店舉行傳統扑清酒及打年糕儀式，祝願來年經濟越來越旺，步步高升，更預備了大福與現場客人分享。同場加映一連兩日「新春福袋祭」，準備一系列新春福袋，無論是日本直送海鮮精肉、零食、廚具、床品套裝、潮流服飾等應有盡有，即使在港也能感受日本新年氣氛，福袋低至2折發售！

一田新春福袋祭

新春打邊爐精選 最近天氣凍，當然唔少得打邊爐，只需$488就可以嘆盡日本直送A5+和牛火鍋片、豚肉火鍋拼盤、和牛漢堡、帶子等，再配被日本人視為最珍貴的魚類之一的喜之次，油脂特別豐富，以一夜干上處理能保持魚的最佳鮮度和油份，令人回味無窮；零食是派對中的一大亮點，不能錯過滋味零食10件福袋，福袋內有清甜解膩的青森完熟蘋果汁、香脆可口的春日井香烤青豆、蓬鬆軟綿的丸中迦南朱古力蛋糕、嘴饞低卡之選的宮田香桃味蒟蒻等，絕對是派對首選！

廚具好物迎新春 日本廚具 $688 新年入手新廚具添加新煮意。Nippon Kitchen福袋帶來多款日本製造廚具，包括26cm FUKAMI煎鍋、13X18cm吉川玉子燒煎鍋、砂鍋6號、20cm吉川新一代金裝雪平鍋、17cm日研金裝新一代三德刀、米箱及多用途廚剪，件件都係炮製大餐好物！除了一手了得的廚藝，好的工具也是不可或缺，Neoflam廚具六寶福袋只需$388便可以帶走2把不同用途的廚刀、2款環保玻璃食物盒、焗爐適用、多功能廚剪、木纖維砧板等等，助你在廚房大顯身手。

換新裝賀新年 新一年換上新裝是不可或缺的環節，Champion福袋$388便有齊衛衣、連帽衛衣、短袖T恤、匙扣或戶外矽膠折疊杯等。另外，NEW BALANCE福袋亦只需$188，太陽帽和斜孭袋再加上Columbia福袋中的Tandem Trail™ 22L 背包 (黑色)和650ml寛咀水樽，無論行山遠足還是戶外活動都非常實用。