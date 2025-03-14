一田日式食材優惠 $20專區/47折松葉蟹肉/日本直送新品

一田「日本の応援SALE」將於即日起至3月31日登場！齊集多款來自九州、北海道以及日本各縣的特色美食，送上一系列人氣新品及超值優惠，除了有多款日本直送的食材外，更有$20專區，$20即劃一價入手心儀日式食材，即睇詳請。

「日本一」專區 「日本一」專區帶來多款高級食材，包括有一田皇牌宮崎紅王蕃薯，正值當造時期蕃薯香甜濃郁，口感綿密。更有日本三大和牛之一的近江牛A5+扇形肉眼火鍋片，肉質細膩；以及山口縣的大熱三粒米無濾過生原酒「愛山」，為日本酒界新星，愛酒人士一定要試。

九州名產專區 今次一田為各位送上多款九州時令水果、人氣鮮貨、醬料湯包及啤酒甜點，必試鹿兒島A5黑毛和牛西冷扒，入口即化；磯部熊本熊卷蛋，抹茶及草莓味任選，口感香甜鬆軟。此外，更有脂肪含量較低的有田急凍雞件，真空包裝，煎炒煮炸都得，柔嫩多汁，風味十足。

人氣新品 今期一田亦有一系列新品上架，亮點推介北海道3S刺身帶子、刺身級連殼生蠔，以及47折破低價的鳥取縣松葉蟹肉等，感受百分百日本鮮味。一田超市更優先發售日本急凍奈禾豚系列，肉質鮮嫩。另有兵庫縣的急凍秋刀魚/花魚一夜干同樣值得推介，氣炸煎烤即可，最適合作送酒配菜。

$20 專區 特賣期間，更有「$20均一價」筍貨專區，$20入手森永班戟粉、Hanamaruki味噌、石丸製麵麥麵/素麵/烏冬等，超抵買。