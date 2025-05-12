一田春日購物賞開鑼 全線低至2折！ $35週年慶專區/必搶買一送一優惠

一田春日購物賞開鑼！5月16日至25日期間，一連10日全線分店同步大放優惠，低至2折逾萬件好物等住各位入手入貨！適逢一田35週年，活動更推出11大專區。為配合活動，一田更推出超市消費滿$800免費送貨，方便各位大掃貨，即睇詳請。

35 週年 $35/35 折感謝專區 精選人氣商品以 $35、$ 350及 35 折超低價發售，回饋多年來一直支持的顧客

首度登陸購物賞 + 一田獨家好物 特別推出「首度登陸購物賞」及「一田獨家好物」兩大優惠活動，精選商品包括一田獨家的三文魚腩條、日本熱銷「消腫神器」POKKA SAPPORO檸檬飲品、香港本土品牌叁拾士多魚肉燒賣，以及韓國人氣美食炸醬麵與白拉麵等。

高銷量每秒爆賣 1 件之選 全新推出的「高銷量每秒爆賣1件之選」嚴選近30款過去一年購物賞期間極受歡迎的熱賣商品，以貼近成本價回饋顧客，其中瑞茲米糠油及潔麗兒泡泡潔手液更是必搶之選。

日本價格同步專區 區內提供多款人氣日本商品，包括米芝蓮名店銀座篝的濃厚雞白湯拉麵、Asahi食彩啤酒、UCC職人滴漏咖啡等。

$20 激筍專區/買一送一專區/購物賞換購專區

好價美酒專區 精選多款紅酒、白酒、氣泡酒及日本清酒，更推出買滿$1000即享七折優惠

Little Twin Stars Kiki & Lala 週年紀念系列 一田生活為慶祝2025年Sanrio角色人氣排名40周年，特別獨家推出多款人氣商品，包括摺疊傘、硅藻土鍋墊、旅行熱水壺及拉桿行李箱等。

2 折優惠 除了卡通主題商品外，一田更連續10日每日精選不同生活百貨產品，低至2折發售，優惠包括家電、廚具、床品、玩具及嬰孩護理用品等。 信用卡優惠 一田春日購物賞更聯同兩大銀行推出信用卡優惠，使用恒生信用卡簽賬滿指定金額，每日最高可獲$200現金禮券，選購指定產品更可享額外95折優惠，而在沙田一田食堂消費更可享獨家9折優惠，若以一田信用卡簽賬，每日亦可賺取高達$120現金優惠券。