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生活
2024-04-16 14:00:00

一田春日購物賞 eShop網上率先開賣 送$50電子優惠券/滿$1,000免運費

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一田春日購物賞5月就開鑼！一田eShop (https://sale.yata.)率先搶閘登場，由即日起至422日，網上率先發售逾千件筍貨，包括旅行用品、小家電、寢室用品、廚具、糧油雜貨都應有盡有，更可以24小時隨時落單，單一訂單滿$1,000 即免運費，直接送貨到屋企，輕鬆享受免搬、免迫、免排隊，超方便！

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單次消費滿$1,200 $50電子優惠券

想折完再減，YATA-FANS會員只需在付款前填寫YATA-Fans會員的登記手提號碼，於購物優惠日率先買期間，單次消費滿$1,200以上即可獲$50電子優惠券，每位YATA-Fans會員最多可獲1張，網購同時每滿$1賺取1分。

單一訂單滿$1,000 享免費送貨服務 

為方便各位輕鬆網購，單一訂單滿$1,000 享免費送貨服務 ，免搬、免迫、免排隊，更可選擇理想送貨日期，購物後輕鬆安坐家中等送貨。除送貨服務，顧客更可選擇免費到7間指定分店取貨，包括沙田、大埔、荃灣、觀塘、旺角、元朗或北角，區區都照顧到，自取更方便。今次更提早自取/送貨安排，自取由510日至519日，送貨服務517日至529日，於實體店舉行購物優惠日前送貨或自取，早買早享受。

精選貨品：

Casablanca 純棉印花智慧被袋套裝 (單人至加大) 原價：$1,418-$1,978 特價：$399 (低至2折)

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Nippon Kitchen 20cm單柄雪平鍋+165mm関龍作白楊木多用途廚刀 原價：$1,020 特價：$198 (19折)

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HEALTH BASICS滋潤浴露 (特潤/維他命C及杏桃/維他命 E) 原價：$118/支 特價：$65/支 (55折)

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ZENSES純白壓花卷紙(原味/蘋果白蘭花香/白茶清香) 原價：$43.9 特價：$30 (68折) 潔麗兒泡泡潔手液套裝 (柑橘芳香/葡萄果香/薰衣草香) 原價：$129.9/套 特價：$59.9/套 (46折) Ariel 日本4D抗菌洗衣膠囊(70粒裝) (室內晾衣型) 原價：$220/包 特價：$105/包 (48折) ZWILLING NOW S 7吋中式廚刀 +ZWILLING NOW砧板2件套裝(石榴色) 原價：$1,998 特價：$599 (3折) Antler 20”+28” 四輪拉桿喼套裝 原價：$4,360/套 特價：$1,198 /套 (27折) Antler 20”+28” 四輪拉桿喼套裝 原價：$4,360/套 特價：$1,198 /套 (27折) Antler 20”+28” 四輪拉桿喼套裝 原價：$4,360/套 特價：$1,198 /套 (27折) Nespresso Inissia咖啡機 (型號：C40-SG-RE-NE4) 原價：$1,388 特價：$888 (64折)
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