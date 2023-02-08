一田百貨春日BB用品展│集齊產前產後必備用品 線上下照顧嬰幼兒及媽媽需要

由懷孕到待產，媽媽們有著不同需要，一田媽咪應援隊為各位準媽媽集齊了產前產後的必備用品，提供充足養份及全方面照顧！即日至2月19日，一田eShop (http://bit.ly/3Ypybmf) 率先發售精選媽媽備孕期及產後補給品，更有多款BB必需品，單一訂單滿$800或以上可享免費送貨，是次亦共有7間分店提供自取服務。準媽媽們可以先網上預訂，然後再讓準爸爸或親朋好友到沙田、大埔、荃灣、觀塘、屯門、元朗或北角店自取貨品。

一田 eShop 集齊 各式特價好物

懷孕期間，孕媽媽除了要照顧自己，確保肚裡的胎兒好好成長，還要為即將來臨的新生命添置不同必須品，一田eShop的精選BB貨品可以讓各位準媽媽可以安在家中舒適地選購一系列BB用品！專為BB外出而設的i-angel 4合1 New Miracle 四季型腰櫈揹帶共有4種不同使用方式，該揹帶配有內置的腰櫈，有助平均分配嬰兒的體重，有效減少負荷，父母即使長時間使用都可以避免肩膊腰疼痛的情況。而且父母可隨著BB不同的身型和發育階段進行調整揹帶，初生1個至36個月的嬰兒都適用。想育成精靈BB就緊記要選擇優質嬰兒床，讓BB一覺好眠！Minimoto細船木嬰兒床設有2段高度調較，因應BB成長速度調校床板位置，門攔設有防咬膠邊，為BB提供最大保護！除了BB日常必備產品，一田eShop更有多款孕媽媽產前產後的補健護理用品，一站式便可以輕鬆在家準備好孕期前後的好物！