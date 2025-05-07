一田聯乘韓國電飯煲品牌CUCKOO印花活動 免費換走獨家最新型號電飯煲/皇牌小家電

一田百貨與韓國第一電飯煲品牌CUCKOO再度合作，推出「韓式煮意」廚具及小家電換購活動。即日起至7月26日，只要於全線一田門市、每日一田YATADAY及展銷場購物滿$60，即可獲得印花一個，集齊指定數量印花後，可低至免費換購多款CUCKOO多功能小家電，當中更有一田獨家最新電飯煲，即睇詳請。

CUCKOO作為韓國廚電領先品牌，是次換購活動首推最新款「多功能智能電飯煲」，配備9種烹調模式，從基本白米飯、雜穀飯到營養粥品都能搞定。特別值得一提的是其獨家乳酪模式，搭配12小時預約功能，讓用家睡前設定好，醒來就能享用新鮮製作的乳酪早餐。而另一款值得關注的「多功能加壓電飯煲」則採用韓國製造的高氣壓烹調技術，完美煮出煲仔飯的香濃風味。

除了皇牌電飯煲外，今次換購活動還涵蓋多款實用廚具及小家電。其中「無線食物料理機連廚房磅」集五大功能於一身，包括攪碎食材、磨製蔬菜、剝蒜皮、電子秤和蛋白發打器，大大提升工作效率。而「無線隨行攪拌杯」結合保溫杯與攪拌機雙重功能，方便製作健康飲品。炎炎夏日必備的「高速冷卻手提風扇」能快速降溫，以及「冷暖專業造型風筒」則提供沙龍級護理體驗，全方位升級居家生活品質。