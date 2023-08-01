一田開學用品祭│家長留意！各種學生用品低至55折

9月即將進入新學年，相信各位家長都正在準備為小朋友迎接新學季的各種需要！一田百貨由8月4日起至9月5日期間，為家長及學童舉辦「Back to School！一田開學用品祭！楽しい学習！」屆時齊集各種開學必需品，更低至55折發售，方便家長為子女準備開學，讓學童以最佳心態迎接開新學年！
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穿著上學裝備齊 開學上課無顧慮
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「一田Back to School! 一田開學用品祭! 楽しい学習！」推廣詳情：
日期：2023年8月4日至9月5日
一田百貨
地址：
沙田店│新城市廣場3期2樓展銷場
大埔店│大埔超級城B區1樓展銷場 (展銷日期: 8月4日至18日)
荃灣店│荃灣廣場4樓展銷場
營業時間：10am – 10pm (星期一至日)
特別展銷場
地址：
觀塘店│觀塘道418號apm LG展銷場 (展銷日期: 8月4日至18日)
營業時間：10am – 10pm (星期一至日)
元朗店│形點1期中庭主廣場 (展銷日期: 8月15日至9月1日)
將軍澳店│東港城MTR層特別銷場 (展銷日期: 8月17日至9月5日)
屯門店│卓爾居中庭展銷場 (展銷日期: 8月22日至9月4日)
營業時間：11am – 9pm (星期一至日)