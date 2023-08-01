一田開學用品祭│家長留意！各種學生用品低至55折

9月即將進入新學年，相信各位家長都正在準備為小朋友迎接新學季的各種需要！一田百貨由8月4日起至9月5日期間，為家長及學童舉辦「Back to School！一田開學用品祭！楽しい学習！」屆時齊集各種開學必需品，更低至55折發售，方便家長為子女準備開學，讓學童以最佳心態迎接開新學年！