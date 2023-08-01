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生活
2023-08-01 23:06:49

一田開學用品祭│家長留意！各種學生用品低至55折

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「一田開學用品祭！」齊集了各種文具書包、穿著裝扮、學習法寶以至早餐零食等。

「一田開學用品祭！」齊集了各種文具書包、穿著裝扮、學習法寶以至早餐零食等。

9月即將進入新學年，相信各位家長都正在準備為小朋友迎接新學季的各種需要！一田百貨由84日起至95日期間，為家長及學童舉辦「Back to School！一田開學用品祭！楽しい学習！」屆時齊集各種開學必需品，更低至55折發售，方便家長為子女準備開學，讓學童以最佳心態迎接開新學年！

新潮護脊書包獨家優惠

附有雙面口袋的Beckmann護脊書包內置S型護脊鋁片，受加拿大脊醫學會推薦，有助減少脊椎的負擔，將以9折發售。 附有雙面口袋的Beckmann護脊書包內置S型護脊鋁片，受加拿大脊醫學會推薦，有助減少脊椎的負擔，將以9折發售。 Millton護脊書包合符人體工學，含雙軸護脊背架、穩重胸帶和減重腰帶，可減輕負重對脊骨的壓力，加上送贈的原裝防水雨擋，下雨天都不用怕了，開學用品展期間更以85折發售。 Millton護脊書包合符人體工學，含雙軸護脊背架、穩重胸帶和減重腰帶，可減輕負重對脊骨的壓力，加上送贈的原裝防水雨擋，下雨天都不用怕了，開學用品展期間更以85折發售。

穿著上學裝備齊 開學上課無顧慮

Disney雨傘及雨褸既實用又不失可愛，在下雨天時用心情格外歡愉，雨褸輕便之外更附送外袋，絕不怕雨水沾濕書本。 Disney雨傘及雨褸既實用又不失可愛，在下雨天時用心情格外歡愉，雨褸輕便之外更附送外袋，絕不怕雨水沾濕書本。 Disney雨傘及雨褸既實用又不失可愛，在下雨天時用心情格外歡愉，雨褸輕便之外更附送外袋，絕不怕雨水沾濕書本。 Kinghealth童裝黑皮鞋及運動鞋採用Nano Pro創新納米科技，具有優越的抗水性、抗油性、抗污性及抗菌性，讓鞋隻保持透氣及具有除臭功能，配上護足鞋墊，隨時都可確保學童的足部健康！現在購買2對以上，還額外95折。 Kinghealth童裝黑皮鞋及運動鞋採用Nano Pro創新納米科技，具有優越的抗水性、抗油性、抗污性及抗菌性，讓鞋隻保持透氣及具有除臭功能，配上護足鞋墊，隨時都可確保學童的足部健康！現在購買2對以上，還額外95折。 Mofusand內褲的可愛印花必定溶化小朋友的童心！ Sanrio童裝卡通棉質背心採用棉柔材質，親膚透氣好穿，更會有一田獨家優惠。 Sanrio童裝卡通棉質背心採用棉柔材質，親膚透氣好穿，更會有一田獨家優惠。 Sketto精選小童八達通手錶款式時尚，多款卡通人物供選擇，配備基本手錶功能、防水設計及不設按金的八達通功能，方便小朋友日常乘搭交通工具。 Sketto精選小童八達通手錶款式時尚，多款卡通人物供選擇，配備基本手錶功能、防水設計及不設按金的八達通功能，方便小朋友日常乘搭交通工具。 Stories童裝雨褸及圍裙手袖由香港本地自家品牌設計，貼心考慮用家需要，輕巧又方便攜帶的童裝雨褸配備書包摺位設計，最適合小朋友上學時使用。 Stories童裝雨褸及圍裙手袖由香港本地自家品牌設計，貼心考慮用家需要，輕巧又方便攜帶的童裝雨褸配備書包摺位設計，最適合小朋友上學時使用。 雞仔嘜緻美棉系列的短袖、背心、內褲及平腳馬底褲使用優質純棉布料，既吸汗又透氣，達到國際紡織品安全性的標準，有效減低小孩穿後敏感的情況。 雞仔嘜緻美棉系列的短袖、背心、內褲及平腳馬底褲使用優質純棉布料，既吸汗又透氣，達到國際紡織品安全性的標準，有效減低小孩穿後敏感的情況。

有營早餐最醒神 營養補充添元氣

卡樂B穀物早餐既方便又有營養，不論是杏仁朱古力味還是黑豆大豆發芽玄米味，都香脆可口層次豐富，深受小朋友喜愛，而且更低至53折有售。 卡樂B穀物早餐既方便又有營養，不論是杏仁朱古力味還是黑豆大豆發芽玄米味，都香脆可口層次豐富，深受小朋友喜愛，而且更低至53折有售。 日本產的野村梳打餅家庭裝口感鬆化香脆，特別添加牛奶鈣成份，讓小朋友可以在食零食時都可以補充部份鈣質需求，是下午茶的絕佳選擇，現在一田更以56折發售！ 營養補充品也是孩子不能缺少的「零食」，Blackmores兒童醒腦專注咀嚼丸為6合1配方，提供DHA、膽鹼、鐵和鋅等，全方位輔助小朋友大腦、眼睛和神經系統發育，讓小朋友贏在起路線上！

「一田Back to School! 一田開學用品祭! 楽しい学習！」推廣詳情：

日期：20238495

一田百貨

地址：

沙田店│新城市廣場32樓展銷場

大埔店│大埔超級城B1樓展銷場 (展銷日期: 84日至18)

荃灣店│荃灣廣場4樓展銷場

營業時間10am – 10pm (星期一至日)

特別展銷場

地址：

觀塘店│觀塘道418apm LG展銷場 (展銷日期: 84日至18)

營業時間10am – 10pm (星期一至日)

元朗店│形點1期中庭主廣場 (展銷日期: 81591)

將軍澳店│東港城MTR特別銷場 (展銷日期: 81795)

屯門店│卓爾居中庭展銷場 (展銷日期: 82294)

營業時間11am – 9pm (星期)

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