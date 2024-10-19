一田 X 德國卡爾牌廚具 低至2折獨家換購花花廚具 人氣療癒色系燉盅/湯煲/炒鑊

一田與百年廚具名牌德國卡爾Carl Schmidt Sohn，推出全新廚具換購活動「花心思下廚」。即日起至12月4日，於全線一田門市購物可獲贈印花，低至2折換購一系列療癒色系的「花」漾鍋具及陶瓷廚具。即睇內文了解詳請！

百年廚具名牌德國卡爾Carl Schmidt Sohn的「花」漾鍋具及陶瓷廚具，以獨特的粉色花瓣外型製作，設計十分少女心，療癒色系賞心悅目。活動更涵蓋一系列搶手鍋具，包括雙耳湯煲、單柄炒鑊、單柄煲及煎盤，奶油白的花瓣外形設計配上透明玻璃蓋，及獨特的木紋手柄，既不燙手，握感舒服！易潔陶瓷塗層不沾鍋以無鉚釘設計，不藏食物殘渣；煲身以先進的壓鑄工藝製成結實耐用，傳熱快，適合所有煮食爐具包括電磁爐。同場活動更包括向來大受歡迎的高溫鍛燒陶瓷湯碗及陶瓷盤， 一洗即淨，花型設計讓每一餐都更有儀式感，換購價只需$89即可把一套2件的陶瓷盤帶回家！