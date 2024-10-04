熱門搜尋:
居屋2024 銀色債券 天璽．天 機票優惠 尚柏 銀色債券 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-10-04 19:00:00

一粥麵x李錦記鮑魚臘腸滑雞煲仔飯 創全港首次千人挑戰煲仔飯馬拉松紀錄 女團Lolly Talk勁歌熱舞助慶

分享：
記者與攝影師參與1000人挑戰煲仔飯馬拉松的盛事。

記者與攝影師參與1000人挑戰煲仔飯馬拉松的盛事。

adblk5

記者與攝影師第一次參與1000人挑戰煲仔飯馬拉松的盛事！事緣活動由一粥麵發起，首度與本地老字號品牌李錦記聯乘，推出全新的鮑魚臘腸滑雞煲仔飯，今日10月4日從全港不同單位召集1000人，分成6場，以別開生面的馬拉松方式，集體品嘗鮑魚臘腸滑雞煲仔飯，創造本土經典飲食大型活動紀錄。首場更請來人氣女團Lolly Talk勁歌熱舞表演推高氣氛，在台上率先試食煲仔飯，現場吸引不少少男圍影。

千人挑戰煲仔飯馬拉松活動由女團Lolly Talk表演揭開序幕。（攝：林俊源） 氣女團Lolly Talk勁歌熱舞唱了三首歌，現場氣氛高漲。（攝：林俊源） ［千人挑戰煲仔飯馬拉松］主角是新推出的鮑魚臘腸滑雞煲仔飯（攝：林俊源） ［千人挑戰煲仔飯馬拉松］找來人氣女團Lolly Talk為參加者獻唱。（攝：林俊源） Lolly Talk眾成員齊齊在台上試食煲仔飯。（攝：林俊源） ［千人挑戰煲仔飯馬拉松］巨大版鮑魚臘腸滑雞煲仔飯及即食鮑魚罐頭裝置讓參加者打卡。（攝：林俊源） ［千人挑戰煲仔飯馬拉松］香港壁畫藝術家Noble Wong親手繪製一幅長達8米的打卡牆，以香港90年代背景融入創作之中。（攝：林俊源） 現場不少男粉絲圍影Lolly Talk。（攝：林俊源）

慈善宴收入全數撥捐鄰舍輔導會


今日首場慈善場的收入全數撥捐鄰舍輔導會，更特別預留兩場予鄰舍輔導會服務對象，包括一眾長者，並分別額外送出1,000個煲仔飯及1,000個李錦記福袋給鄰舍輔導會，藉著盛事向社區鄰舍傳遞愛心。

記者與會眾一齊試食這款用傳統瓦煲盛載的鮑魚臘腸滑雞煲仔飯，熱辣辣，飯上放了分量足料的滑雞、臘腸及兩隻李錦記吉品鮑魚，每隻鮑魚約重13g，肥美彈牙扣著泛光澤的鮑魚汁，分量上大眾應該會滿足。雞肉件件嫩滑，即使放久了肉質依然滑；臘腸也不覺硬淨，咬口感適中。頂級茉莉香米煲出來的白飯粒粒分明，淋上秘製豉油，提鮮吊味比較溫和，勝在不會太鹹。整體材料配合火候均適合長者進食。食到尾段，還刮到整塊飯焦。


 

adblk6
鮑魚臘腸滑雞煲仔飯的雞肉比想像中滑，李錦記吉品鮑魚給兩隻分量，相信大眾會滿足。（攝：林俊源） 李錦記吉品鮑魚每隻約重13g，肥美彈牙，扣著鮮味不太鹹的鮑魚汁。 食到尾段，刮到整塊飯焦。（攝：林俊源） 今次兩大香港品牌crossover，連大家樂集團首席執行官梁可婷及李錦記企業事務執行副總裁孔君道先生，都一齊現身支持首場慈善煲仔飯宴。（攝：林俊源） ［千人挑戰煲仔飯馬拉松］參加者可以玩鮑魚煲仔飯扭蛋機，扭出迷你煲仔飯食玩。（攝：林俊源） 這款扭蛋迷你鮑魚臘腸滑雞煲仔飯玩具幾趣致。 ［千人挑戰煲仔飯馬拉松］Behind the scene

大伙頭煲仔飯系列的鳳爪排骨煲仔飯及臘腸滑雞煲仔飯，亦同步回歸。10月中旬將推出新口味薑葱魚腩煲仔飯，滿載暖意的港式風味。

一粥麵全線分店有售 （不包括香港站、機場及屯門醫院分店）

 

 