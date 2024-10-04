一粥麵x李錦記鮑魚臘腸滑雞煲仔飯 創全港首次千人挑戰煲仔飯馬拉松紀錄 女團Lolly Talk勁歌熱舞助慶

記者與攝影師第一次參與1000人挑戰煲仔飯馬拉松的盛事！事緣活動由一粥麵發起，首度與本地老字號品牌李錦記聯乘，推出全新的鮑魚臘腸滑雞煲仔飯，今日10月4日從全港不同單位召集1000人，分成6場，以別開生面的馬拉松方式，集體品嘗鮑魚臘腸滑雞煲仔飯，創造本土經典飲食大型活動紀錄。首場更請來人氣女團Lolly Talk勁歌熱舞表演推高氣氛，在台上率先試食煲仔飯，現場吸引不少少男圍影。

慈善宴收入全數撥捐鄰舍輔導會



今日首場慈善場的收入全數撥捐鄰舍輔導會，更特別預留兩場予鄰舍輔導會服務對象，包括一眾長者，並分別額外送出1,000個煲仔飯及1,000個李錦記福袋給鄰舍輔導會，藉著盛事向社區鄰舍傳遞愛心。

記者與會眾一齊試食這款用傳統瓦煲盛載的鮑魚臘腸滑雞煲仔飯，熱辣辣，飯上放了分量足料的滑雞、臘腸及兩隻李錦記吉品鮑魚，每隻鮑魚約重13g，肥美彈牙扣著泛光澤的鮑魚汁，分量上大眾應該會滿足。雞肉件件嫩滑，即使放久了肉質依然滑；臘腸也不覺硬淨，咬口感適中。頂級茉莉香米煲出來的白飯粒粒分明，淋上秘製豉油，提鮮吊味比較溫和，勝在不會太鹹。整體材料配合火候均適合長者進食。食到尾段，還刮到整塊飯焦。



