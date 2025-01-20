一級方程式賽車2025 卡塔爾航空假期推粉絲套票 3日賽事門票＋機票＋住宿 早鳥優惠8折

一級方程式賽車比賽是賽車界的年度國際盛事，齊集全球最頂尖的賽車精英，絕對是每個賽車迷最夢寐以求的比賽。為慶祝 2025 年一級方程式賽車 75 週年，卡塔爾航空假期特別推出粉絲套票，套票包括3日賽事門票、卡塔爾航空飛往多哈機票及3天入住 4 星或 5 星級酒店的舒適住宿，即日起至 2025 年 2 月 12 日前購買更可享「超早鳥優惠」，即享高達8折優惠！



一級方程式賽車2025 卡塔爾航空假期推粉絲套票

一級方程式賽車2025 粉絲套票 一級方程式賽車2025將於 2025 年 11 月 28 日至 30 日在標誌性的盧塞爾賽道（Lusail International Circuit）上演，作為一級方程式®賽車的全球合作夥伴及官方航空公司，今年一級方程式的熱潮將在卡塔爾航空卡塔爾大獎賽中再度燃起，而車迷將有機會見證咸美頓（Lewis Hamilton）首次以法拉利車隊車手的身份參賽，令人十分期待！

一級方程式賽車 2025賽季粉絲套票專為賽車迷設計，提供從頭到尾的無縫體驗。除了千載難逢的賽車體驗外，賽車迷亦可乘搭卡塔爾航空飛往多哈，入住 4 星或 5 星級酒店，享受至少 3 天的舒適住宿和每日早餐。除此之外，套票包括往返航班及 3 日賽事門票，讓賽車迷更全面感受卡塔爾的城市風光。



粉絲專屬套票分為以下四個類別以供預訂： •主看台 •北看台 •T16 看台 •一般入場區（盧塞爾山）