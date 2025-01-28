一蚊雞新春優惠三重賞 $1泰式生蝦/班蘭咖椰多士/車仔餸

大家都想蛇年行好運，有餐飲集團就率先給大家一蚊雞優惠迎蛇年！說的是旗下品牌包括香港永年沙田店時光倒流價$1車仔餸、馬來西亞菜館Auntie MALAY $1招牌班蘭咖椰多士、泰國菜餐廳Nara Thai Cuisine、其姊妹品牌Apinara 及 Lady Nara的$1人氣意頭菜泰式生蝦。即睇以下優惠詳情！

全線 Nara Thai 二人同行加 $1 歎泰式生蝦 摩登泰菜餐廳Nara、Apinara 及 Lady Nara，齊齊於2月8日起至2月28日期間逢星期一至四晚市時段（2月14日及公眾假期除外），只要兩位或以上顧客惠顧堂食，即可享 $1 加購泰式生蝦一客 (原價高達$188)！泰式生蝦選用刺身級生蝦，蝦肉鮮甜彈牙，搭配以青指天椒、芫荽、蒜頭、青檸汁及魚露調製而成的秘製泰式青汁，辣中帶鮮、酸甜平衡。配上清脆的生苦瓜薄片，一來提鮮解辣，二來增添爽脆層次感。這道生蝦刺身寓意「生」龍活虎、「蝦」 哈大笑，象徵新一年添上好運！ 優惠詳情：1)優惠只適用於堂食。2)優惠菜式之加一服務費以原價計算。3)每張2位或以上食客之賬單可換領一客 。 Lady Nara 地址：尖沙咀廣東道 3-27 號海港城港威商場 3 樓 3303 號店 電話：2153 3730 Nara Thai Cuisine （尖沙咀分店） 地址：尖沙咀廣東道海港城港威商場 3 樓 G3303 號舖 電話：2153 3660 Apinara Thai Cuisine and Bar 地址：香港金鐘道 88 號太古廣場 2 樓 205 號舖 電話：3107 1888 / 3107 0688

安娣瑪萊下午茶套餐加 $1 歎班蘭咖椰多士 尖沙咀靚裝馬拉菜餐廳安娣瑪萊，其招牌班蘭咖椰多士一直穩居人氣榜首，特別選用馬來西亞進口方包，烤至金黃酥脆，散發誘人焦香，配上濃稠的班蘭咖椰醬與半融的冰凍牛油，外酥內滑，甜潤清新，深受客人喜愛。由2月8日起至2月28日期間，於下午 3 時後或晚市堂食惠顧任何兩客套餐，即可享$1優惠價加購班蘭咖椰多士1客（原價$48），讓大家在蛇年之首增添甜蜜滋味！ 優惠詳情： 1)只適用於堂食惠顧。2)惠顧任何一人套餐兩客（下午茶套餐或一人晚市套餐）或二人晚市套餐一客，可加購一份；四人晚市套餐可加購兩份，如此類推。3) 每枱每次惠顧最多加購兩份。 安娣瑪萊 Auntie MALAY 地址：尖沙咀廣東道 3-27 號海港城海運大廈地下 G16 號舖 電話：2110 3533

沙田香港永年 $1 碗經典車仔餸 沙田香港永年‧車仔麵‧茶冰廳由2月8日起至2月28日期間，於午市或晚市時段堂食惠顧任何套餐一客，即可以$1加購以下其中一款小吃一碗（原價$28），如陳皮魚蛋、豬皮、豬腸、湯汁蘿蔔。其中永年熱賣之選豬腸以藥材與上湯慢煮至入味，完全去除羶味，外皮煙韌口感十足；豬皮以秘製醬汁與上湯慢煮至充分吸收湯汁精華，入口即化又帶有彈牙嚼勁。 優惠詳情：1)優惠只適用於堂食，午市及晚餐時段；2)優惠菜式之加一服務費以原價計算。 香港永年‧車仔麵‧茶冰廳

地址：新界沙田正街 18 號新城市廣場 1 樓 113 號舖

電話：2117 2368

