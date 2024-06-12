七一優惠｜7.1回歸優惠合集 免費去濕地公園/搭電車/睇M+展覽

為慶祝香港回歸及特區成立27周年，行政長官李家超宣布推出一系列特別活動及優惠。於七一當日，市民除了可免費搭電車、輕鐵及港鐵巴士外，亦可免費參觀多個展覽，包括M+博物館及故宮文化博物館！康文署同時亦開放多項收費康樂文化設施供市民使用，即睇內文了解詳請！
公共交通優惠
- 市民免費乘搭電車、輕鐵及港鐵巴士
- 3至11歲小童免費乘搭港鐵（不包括機場快線、高速鐵路、東鐵線頭等及東鐵線範圍的港鐵接駁巴士）
- 市民免費乘搭「尖沙咀-灣仔」航線之天星小輪
- 富裕小輪將派發1 000張「中環-紅磡」航線乘船券及1 000張「北角-觀塘-啟德」航線乘船券於7月1日免費乘搭。
- 7月1日生日的乘客可免費乘搭富裕小輪之「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線。
- 新渡輪將派發200張長洲航線乘船券、100張梅窩航線乘船券及100張「北角-紅磡/九龍城」航線乘船券
免費文娛消閒
- 香港濕地公園免費入場
- 市民可以個人身分免費使用康樂及文化事務署轄下多項收費康樂設施：
- 羽毛球場、網球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、草地滾球場、健身室、高爾夫球設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻等。
- 免費開放科學館和太空館的常設展覽、香港藝術館的專題展覽「香港賽馬會呈獻系列：尋香記—中國芳香文化藝術展」、西九文化區M+博物館標準票的所有展覽和故宮文化博物館所有專題展覽。
- 六月下旬至七月底期間，「活化歷史建築伙伴計劃」的13個項目加開免費導賞團，亦會推出餐飲、消費及住宿優惠
飲食及消費著數優惠
- 6月29日至7月1日期間，昂坪360小童及長者來回標準纜車門票二七折優惠
- 6月29日至7月1日期間，香港海洋公園全日暢玩優惠門票低至七折
- 7月期間預訂入住饒宗頤文化館 文化旅館 • 翠雅山房，憑優惠碼「golden2024」預訂客房可享八八折優惠。
- 7月1至7月7期間，在「本地魚菜直送」網店或手機應用程式購買魚類統營處和蔬菜統營處的特定產品可享七一折優惠
- 香港國際機場將於7月期間提供購物及餐飲消費優惠
- 飲食業界將推出7.1慶回歸優惠活動，過千間食肆將提供七一折優惠
獎賞活動
- 警隊將於其社交媒體平台舉行活動，勝出者將獲得警隊180周年紀念模型車
- 7月期間，市民於「綠在區區」社區回收網絡進行回收，可獲六倍「綠綠賞」積分，而使用智能廚餘回收桶參與廚餘回收，每日可獲額外10分「綠綠賞」積分
陸續將公布更多優惠和活動，可瀏覽：詳請