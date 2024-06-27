七一優惠｜7.1回歸餐飲優惠合集 大家樂$99冬瓜盅/太興堂食全單71折/KFC $7.1葡撻

為慶祝香港回歸27周年，逾2000間食肆都推出七一優惠，當中包括多間連鎖快餐店、餐廳等。以下為大家整理七一餐飲優惠合集，有齊麥當勞、肯德基、牛角、美心、大家樂等。即睇詳情！
七一優惠｜1. 麥當勞
優惠詳情：厚椰奶鐵$9.9一杯，須於麥當勞App內使用該優惠券，每人僅限使用一次。
優惠期：7月1日至2024年7月7日下午3時至6時
七一優惠｜2. 大家樂
優惠詳情：$99冬瓜盅二人小菜晚市套餐71折，只限晚市指定分店供應，數量有限，售完即止。
優惠期：6月29日至7月1日及7月6至7日
七一優惠｜3. 太興
優惠詳情：堂食全單71折，優惠當日暫停接受金豬美食禮券或港式美食現金券付款
優惠期：7月1日
七一優惠｜4. KFC
優惠詳情：7.1元購葡撻1件，只適用於香港 KFC分店櫃枱惠顧堂食及外賣自取。顧客須於KFC分店櫃枱下單時，向店員聲明使用此優惠。
優惠期：7月1日上午11時後起
七一優惠｜5. 牛角
優惠詳情：晚市精選極上和牛100分鐘放題套餐7.1折。全線分店均可使用優惠，只適用於KABU PASS會員 (可即時免費登記)。
優惠期：7月1日
七一優惠｜6. 美心MX+美心Food2
優惠詳情：鮮茄焗豬扒飯71折，全線店舖適用。
優惠期：7月1日
七一優惠｜7. 稻香
優惠詳情：囍慶鮑魚全包宴7.1折，僅部分分店參與。
優惠期：7月1日
七一優惠｜8. Pizza Hut
優惠詳情：堂食惠顧滿$180或以上或外賣自取惠顧滿$150或以上，即送原味/辣味雞翼1客 (8隻) ，全線店舖適用。
優惠期：7月1日
七一優惠｜9. PHD
優惠詳情：凡堂食或外賣自取惠顧滿港幣$180即可免費獲贈千島夏威夷普通批一個，全線店舖適用。顧客須於店內下單時，須向店員聲明使用此優惠，及於付款時出示圖像。
優惠期：7月1日
七一優惠｜10. OK便利店
優惠詳情：各款Cicle K果汁71折，全線店舖適用。
優惠期：7月1日
七一優惠｜11. 牛奶冰室+百份百餐廳
優惠詳情：焗肉醬意粉、紅豆西多士、五香脆雞翼(2隻)、兩杯特飲$71，全線店舖適用。(百份百餐廳只適用於下午茶)
優惠期：7月1日
七一優惠｜12. 鴻福堂
優惠詳情：71折優惠，$42購買藥製龜苓膏1盅、以21元購買楊枝甘露1支及以11元購買自家燒賣1份8粒。全線店舖適用。
優惠期：7月1日
七一優惠｜13. 湊湊火鍋．茶憩
「湊湊」7月1日生日大激賞
優惠詳情：1) 7月1日至31日期間於全線湊湊分店點選湯底即享71折優惠，可選擇四款鍋底包括：「酸菜白肉鍋」、「喇沙湯底」、「青花椒牛油果鍋」、「老四川風味麻辣鍋」，優惠價後只需$141 (原價$198)。
2)提前訂枱的客人於7月1日當天可免費獲贈由美國特選級牛肉製成的肉肉蛋糕(價值$198)一個 。
3)五款新菜品及招牌產品享71折優惠：新鮮白鱔片$55(原價$78)、爽口牛黃喉$41(原價$58)、原隻鮮魷魚$55(原價$78)、90%鮮蝦肉製人氣蝦滑$48(原價$68)、綜合丸類拼盤$70(原價$98)
4)海陸盛宴高達25折優惠：「日本A4和牛三角胸小排」免費入會會員優惠價$98 (原價$388) 及「澳洲西岸曼杜拉龍蝦」免費入會會員優惠價$168 (原價$498)，高達25折優惠！