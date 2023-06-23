七一｜新地十二大商場賀回歸 7大優惠攻略 7.1大派優惠禮券及額外積分

新地十二大商場七大優惠攻略 為與大家歡度回歸紀念日，新地十二大商場聯同旗下商戶聯手，合力推出「七一」為主題的多項優惠，當中強勢策劃七大震撼優惠攻略，大送優惠禮券及額外積分，方便市民盡情消費慶回歸，包括： 東港城：The Point會員於東港城以積分換領特快充電，並即日於場內消費滿指定金額，可獲贈免費泊車券及一田超市贈券。7月1日更額外賞7,100 The Point積分。 上水廣場：The Point 會員於上水廣場 (2-5樓) 商戶消費滿HK$7,100，即送 健康美食福袋 (余仁生特靈芝「破壁」孢子專方 (價值﹕HK$438) 及 HK$100 餐飲電子券1張) (名額﹕35份)

北角匯：The Point會員於北角匯以電子貨幣同日消費滿指定金額，除可換領「Hello Summer消費3重賞」高達HK$3,800贈券，更額外獲贈71倍積分。註：「Hello Summer消費3重賞」全月適用。 將軍澳中心：7月1日在場內以電子消費滿HK$1,000 (最多可累積3組不同商戶消費單據，其中一張須為超市百貨商戶，每張須滿HK$100或以上)，即送HK$70禮券組合 (包括：Market Place HK$50贈券 + HK$20將軍澳中心餐飲電子贈券1張) (總名額：300個) -糧友麵包工房提供指定日式牛乳燒及日式菠蘿烙71折 -Kai Shop提供輕量煎鍋28cm 以優惠價71折發售

PopWalk天晉滙： 7.1當日商場消費滿以下指定金額可獲額外禮遇： •獎賞1 – The Point會員於場內即日消費，消費金額內含「7」及「1」數字，該單消費可享5倍會員積分 (上限50,000分) （名額：100個） •獎賞2 - 餐飲消費滿$710賞 $100 PopWalk 綜合購物電子優惠券（名額：100個） • 獎賞3 – 其他消費滿$710賞 $100 PopWalk滋味美食電子優惠券（名額：100個） 荃錦中心及新領域廣場：The Point會員於荃錦中心及新領域廣場以電子貨幣同日消費滿指定金額，除可換領「Hello Summer消費3重賞」高達HK$800贈券，更額外獲贈71倍積分。註︰「Hello Summer消費3重賞」全月適用。

Mikiki：於7月1日當日，The Point 會員於Mikiki以電子貨幣消費滿HK$ 7,100 (最多3張消費單據)，即可換領5倍The Point積分，賞您高達50,000分！(名額有限，換完即止。) 卓爾廣場：於7月1日當日，The Point 會員於卓爾廣場以電子貨幣消費滿HK$ 7,100 (最多4張消費單據)，即可換領5倍The Point積分，賞您高達50,000分！(名額有限，換完即止。) 錦薈坊：於7月1日當日，The Point 會員於錦薈坊以電子貨幣消費滿HK$ 7,100 (最多3張消費單據)，即可換領5倍The Point積分，賞您高達50,000分！(名額有限，換完即止。)