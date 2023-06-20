七一｜7.1回歸優惠合集 M+/故宮博物館/濕地公園/天星小輪及電車全部免費 (持續更新)

下周六將是香港回歸26周年，政府將推出多項優惠和活動，包括免費開放大部分康文署設施及濕地公園，更有免費乘搭天星小輪及電車等活動，讓大家一同慶祝回歸。 7.1 回歸優惠｜康文署設施、博物館、濕地公園免費 今年的回歸優惠包括免費使用康文署轄下多個設施，包括開放戶內外設施及大部分公眾游池；免費開放科學館、太空館常設展覽；免費開放文化博物館、科學館、藝術館專題展覽；免費開放濕地公園；活化歷史建築下12項目安排免費導賞團服務，及加強現有免費服務。

7.1 回歸優惠｜ M+ 毋須提前預約 香港故宮可預訂免費門票 7.1當日參觀M+的訪客毋須提前預約，M+各個展覽以及香港故宮文化博物館7個專題展覽，亦將於當日開放予公眾免費參觀；已付款購買當日M+或香港故宮文化博物館標準門票的訪客，可於相關票務平台將聯絡購票人解釋退款及當日的入場安排。 想參觀故宮博物館的訪客，可於明日(21/6)下午3時起經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台，預訂當日免費標準門票。

7.1 回歸優惠｜免費乘搭天星小輪 7.1當日可免費乘搭天星小輪來往尖沙咀及灣仔。富裕小輪亦表示，7.1日當天所有市民及遊客，都可免費乘搭旗下的「中環—紅磡」航線，以及平日索價100元的水上的士「尖東—灣仔—中環—西九」循環線。而7.1當天生日的市民，更可免費乘搭富裕小輪「北角—觀塘—啟德」、「屯門—東涌—沙螺灣—大澳」航線，亦及可免費乘搭東方之珠維港遊航班及富裕小輪渡輪的歡樂時光·維港遊 航班、幻彩詠香江·維港遊航班 (海上自助餐可享71折優惠)及紫醉金迷·維港遊航班。

7.1 回歸優惠｜連續 5 日免費乘搭電車 由7月1日至5日，香港中國企業協會聯同中國銀行（香港）、招商局集團、華潤集團、中國旅遊集團暨香港中旅(集團)與中國太平保險集團，舉辦「『同心同慶，共創未來』香港特別行政區成立26周年暨中企服務進社區電車免費乘車日」活動，香港市民於7月1日起的5天期間，可無限次免費乘搭電車。

7.1 回歸優惠｜九巴「夏日賞童遊」 小童免費搭車 九巴早前宣布推出「夏日賞童遊」活動，7月1日及2日小童免費搭車，不限次數。7月1日亦會特別展出「夏日賞童遊」主題巴士，早上10時至中午12時到訪馬鞍山市中心巴士總站，下午2時至4時則到訪荃灣如心廣場巴士總站，與市民合照，到場人士可獲禮品一份，數量有限。「夏日賞童遊」由端午節開始至暑假舉行，涵蓋所有公眾假期及星期日，必須使用小童八達通拍卡搭車。

7.1 回歸優惠｜飲食業界推出 71 折優惠 7.1有超過1,000間食肆，為指定餐飲提供71折優惠，由7個飲食業協會共同舉辦，涵蓋中餐、西餐、日本餐，不同菜式餐廳，並非每間參與食肆都劃一全單71折，優惠安排由食肆自行決定。

7.1 回歸優惠｜本地魚菜直送 7 日 71 折優惠 7.1期間，一連7日手機應用程式「本地魚菜直送」購買魚類統營處、蔬菜統營處特定產品，有71折優惠。 7.1 回歸優惠｜綠在區區額外積分 整個7月環保署綠在區區回收、廚餘回收有額外綠綠賞積分。