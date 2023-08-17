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2023-08-17 12:09:16

七夕情人節｜5款名牌愛心手袋推薦！「鬼月」也要成為浪漫派

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踏入農曆七月，大家都在意「鬼月」，與此同時也為初七的七夕給予「情人節」的浪漫代名詞。不少大品牌都在推出七夕特別系列，在想這天浪漫一下的朋友，也不妨拿起愛心手袋，給予七夕一點儀式感！Yahoo網購專員為你盤點名牌愛心手袋推薦Top5，一起來看看吧！

Gucci七夕特別系列

Gucci也在七夕推出特別系列，當中也在推廣一款愛心型手袋，Interlocking G迷你心型手袋。兩層愛心設計，有層次得來，也不會顯得很少女、很俗氣，而且都可以收納到基本日常用品，不是「小廢包」。

Gucci INTERLOCKING G迷你心形肩揹袋 Gucci INTERLOCKING G迷你心形肩揹袋 Gucci INTERLOCKING G迷你心形肩揹袋 Gucci INTERLOCKING G迷你心形肩揹袋

Dior心型小廢包

喜歡精緻「小廢包」的朋友，Dior也推出了Caro系列的愛心小手袋！粉紅與米白色的Caro Heart Pouch，有一條小金鏈做肩帶，拿起來可愛又優雅，可以再配上小黑裙，仙氣女生要忍不住入手了！

DIOR CARO HEART POUCH WITH CHAIN DIOR CARO HEART POUCH WITH CHAIN

Vivienne Westwood愛心手袋

想以小資價入手愛心手袋的話，Vivienne Westwood也是一個好選擇，其愛心手袋Louise Bag，也是很多時尚達人有在收藏的一款手袋。除了黑色款，近期也推出了白格紋版本，可以因應風格來選擇心頭好！

VIVIENNE WESTWOOD Louise Small leather crossbody bag VIVIENNE WESTWOOD Louise Small leather crossbody bag

小資女必買Coach

說到小資價位愛心手袋，Coach也有推出愛心的手袋，三千出頭而且高品質，之前在2.14推出的酒紅色版本都已經有不少時尚達人入手了。系列有基本的黑色、奶油白色，還有Baby Blue粉藍色，氣質女生的確可以考慮這款愛心手袋！

Coach Heart quilted crossbody bag Coach Heart quilted crossbody bag Coach Heart quilted crossbody bag Coach Heart quilted crossbody bag

ALAÏA一度上熱搜

最後不能不提及ALAÏA的愛心手袋吧，在近年深得時尚達人的歡心，也一度登上時尚排名熱搜的Top10單品，喜歡高質感、Quiet Luxury的朋友，不能錯過這款ALAÏA Le Couer！

原文刊登於 Yahoo Style HK

ALAIA Le Couer heart-shaped patent leather cross-body bag ALAIA Le Couer heart-shaped patent leather cross-body bag ALAIA Le Couer heart-shaped patent leather cross-body bag ALAIA Le Couer heart-shaped patent leather cross-body bag
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