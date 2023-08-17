七夕情人節｜5款名牌愛心手袋推薦！「鬼月」也要成為浪漫派

踏入農曆七月，大家都在意「鬼月」，與此同時也為初七的七夕給予「情人節」的浪漫代名詞。不少大品牌都在推出七夕特別系列，在想這天浪漫一下的朋友，也不妨拿起愛心手袋，給予七夕一點儀式感！Yahoo網購專員為你盤點名牌愛心手袋推薦Top5，一起來看看吧！

Gucci七夕特別系列 Gucci也在七夕推出特別系列，當中也在推廣一款愛心型手袋，Interlocking G迷你心型手袋。兩層愛心設計，有層次得來，也不會顯得很少女、很俗氣，而且都可以收納到基本日常用品，不是「小廢包」。

Dior心型小廢包 喜歡精緻「小廢包」的朋友，Dior也推出了Caro系列的愛心小手袋！粉紅與米白色的Caro Heart Pouch，有一條小金鏈做肩帶，拿起來可愛又優雅，可以再配上小黑裙，仙氣女生要忍不住入手了！

Vivienne Westwood愛心手袋 想以小資價入手愛心手袋的話，Vivienne Westwood也是一個好選擇，其愛心手袋Louise Bag，也是很多時尚達人有在收藏的一款手袋。除了黑色款，近期也推出了白格紋版本，可以因應風格來選擇心頭好！

小資女必買Coach 說到小資價位愛心手袋，Coach也有推出愛心的手袋，三千出頭而且高品質，之前在2.14推出的酒紅色版本都已經有不少時尚達人入手了。系列有基本的黑色、奶油白色，還有Baby Blue粉藍色，氣質女生的確可以考慮這款愛心手袋！