七夕香水禮物推介：Serge Lutens空靈香水、Chloé柔美玫瑰

七夕情人節將至，相信不少人都在為另一半物色禮物，今次為大家介紹幾款示愛助攻香水，讓兩人的關係進一步升溫。 七夕香水推介｜ Serge Lutens Point du jour 破曉香水 香水以天然百里香、鼠尾草及桉樹作為主要香調，就像在雙手之間搓揉乾燥的地中海百里香一樣。這款空靈感香水為品牌的Matin Lutens縈曦系列帶來對水的全新詮釋，迎來一股清新而充滿活力的純淨氣息，以百里香香氣喚醒及撫慰心靈。

七夕香水推介｜Serge Lutens Point du jour破曉香水 $1,300/100ml

七夕香水推介｜ Gucci The Heart of Leo 香水 來自The Alchemist’s Garden系列的全新香水The Heart of Leo，從雄獅的威武形象汲取靈感，淬煉出奢華醉人香調。香氛揉合帶有樹脂芳香的沒藥精油、充滿煙燻氣息的沉香和活力四射的黑醋栗香調，體現優雅雄獅的氣勢與力量，融合清新果香與琥珀香氣，將獅子的力量和優雅活現眼前。

七夕香水推介｜Gucci The Heart of Leo香水 $2,850/100ml

七夕香水推介｜ Chlo é Eau de Parfum Lumineuse 香氛 Chloé為Signature系列推出全新的Eau de Parfum Lumineuse香氛，創作靈感來自剛採摘的玫瑰花在陽光下閃耀著金光的美麗畫面。香氛展示玫瑰的馥郁和複雜層次，糅合茉莉花的柔和香氣，交織出散發陽光氣息、近乎性感的花香，雲呢拿將香氛的花香昇華，柔和及琥珀令香調更豐沛誘人，柔美飽滿。

七夕香水推介｜Chloé Eau de Parfum Lumineuse香氛 $815/30ml、$1130/50ml、$1,560/100ml

七夕香水推介｜ Dior Miss Dior 香精 茉莉具有層次豐富的和諧香氣，香水特意採用7月黎明時分採摘的茉莉花，與木香互相協和。主調茉莉花配合感性而層次分明的的木質琥珀、馥郁透澈的廣藿香，再以充滿大地氣息的苔蘚植，包裹著鮮明甜美的花果香氣，象徵著青春與率直。

七夕香水推介｜ MOSCHINO TOY 2 Pearl 淡香精 個性香氣不設男女界限。TOY 2 Pearl先以檸檬清香、牛至、和清爽甜美的檸檬雪葩展開序幕。中調的茉莉幽香，伴隨暖暖細沙與小蒼蘭的獨特香調；基調則由充滿活力的香根草及柏樹的木質香調作點綴，最後再加入一絲輕柔而恆久的麝香，交織出優雅迷人的香氣。香水靈感源於海底世界及大溪地珍珠母，標誌性玩具熊香水瓶及包裝盒均鍍上光芒四射的彩虹瑪瑙色調，每個瓶身都散發著不同的黑曜石光澤。