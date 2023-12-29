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生活
2023-12-29 16:00:00

七師傅2024年預測：樓跌三成 但股市會升？股民要注意呢個季節！

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七師傅2024年預測：樓跌三成 但股市會升？股民要注意呢個季節！

七師傅2024年預測：樓跌三成 但股市會升？股民要注意呢個季節！

2024年將至，不少人都很開心新一年運勢，今年除了是龍年之外，也是「八運入九運」的年份。古代曆法以「三元九運」劃分時間，20年為一運，三運為一元。「七運」(19842003)尾聲時，出現1997年亞洲金融風暴、2001年的「911事件」及2003年沙士等，可見每逢風水轉地運期間，各方面都會比較反覆。2023年是「八運」(20042023)的最後一年，2024年將踏入「九運」(20242043)，相信八運入九運也有大變動。以下就由七師傅為大家預測來年各方面的走向！

七師傅2024年局勢預測｜最旺行業

每個運均與不同卦相配，九運為離卦，五行屬火，並由九紫星主事。因此，2024年開始踏入「九紫離火運」，火代表燥、衝突、驛馬、山火、炎熱、旱災……「九紫離火運」由2024204320年，因火當令，以下屬火的行業將非常興旺。九紫運中，就宏觀而言，文化、電子、網路、旅遊等行業將迎來大發展的機遇期。如電子、網絡、通訊資訊、醫藥、石油開採、電力，天然氣、礦產、冶煉、採石、種植、製陶、基建、環保、養生、中藥、電動機、發動機、電池、電車、新能源汽車、監控雷達、人工智能、鍋爐、燒烤物品、餐飲行業及AI等。

因木生火，以下屬木行業也會有不錯的發展：文化與傳媒、教育等。

因水剋火，以下屬水行業將發展緩慢：金融、貿易、交通運輸、水族、遊船等。

因火剋金，以下屬金行業將受到一定阻礙：機械；鋼鐵、有色金屬、珠寶等。

七師傅2024年局勢預測｜旅遊是其中一個最旺行業

七師傅2024年局勢預測｜旅遊是其中一個最旺行業

七師傅2024年局勢預測｜最旺南方

九運最旺是南方。不論國家或地區，只要在南面，2024年及九運20年都會有很多機遇。九運亦大利南北向，即南方有山，北方有水。如果你家的北方見到海、噴水池、游泳池、港灣、河流、湖泊，那麼你在未來20年比較容易賺錢。如果北方見不到水，可以在正北方放一盆水，及放一對吸水象，便可應了北方見水的格局。

七師傅2024年局勢預測｜最旺南方

七師傅2024年局勢預測｜最旺南方

七師傅2024年局勢預測｜樓跌三成

樓市屬土，在八運時已經旺足近20年，除了20192023年這幾年疫情造成經濟不振，其他年份樓市幾乎都一直上升。未來九運，樓市會有好運勢嗎？踏入九運，投資樓市、炒樓已經無利可圖，很多人都選擇觀望，令樓市成交緩慢，2024年的樓市仍會緩慢下跌，全年更有機會下跌三成。

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七師傅2024年局勢預測｜樓跌三成

七師傅2024年局勢預測｜樓跌三成

七師傅2024年局勢預測｜股票波動

離火，火剋金，加上大運交接期，股市必大上大落，可以突然升得很高，也會突然狂跌。夏天左右要小心！

七師傅2024年局勢預測｜多奔波移民

離火，驛馬旺，人們更加奔波，搬屋、轉工會比之前多，以至不時發生賽馬意外等。2024年仍有很多人會移民。

七師傅2024年局勢預測｜股票波動

七師傅2024年局勢預測｜股票波動

七師傅2024年局勢預測｜情緒病增加

在離火的磁場影響下，令飲食習慣容易產生變化，如飲食油膩、吃肉等都是五行屬火的；抽煙也屬火，所以抽煙的人會增多。而因飲食變得油膩、愛吃肉、重口味和刺激食物卻少吃蔬果，加上抽煙、大量飲酒，容易煩躁和焦慮，容易令情緒出毛病。

七師傅2024年局勢預測｜視力變差

肺為金，肝為木，心為火，腎為水，脾為土。眼睛是心靈之窗，在五行方面也是屬火。離火太旺，令到視力出現問題，以及會有心臟、血液、乳房、頭、喉、子宮等問題，還有火燒傷、燙傷、放射性疾病、血壓疾病等。

七師傅2024年局勢預測｜癌症爆發

離火，代表熱病、炎症、癌症等。外國專家預測，未來兩人中就有一人患癌，這和飲食和壓力有關。九運火旺，令癌症病人更多，未來三年更是爆發期！不想生病，必須要注意個人飲食，戒殺茹素。按照佛經因果定律，生病和殺生有直接關係，每日大魚大肉，和眾生結下惡怨，可能要用命去償還的。

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七師傅2024年局勢預測｜情緒病增加

七師傅2024年局勢預測｜情緒病增加

七師傅2024年局勢預測｜文化藝術有利發展

離火，為文化藝術、美術字畫、美容化妝、文科、醫科、法學等，所以這些方面都有利發展。離為火，木生火，有利服裝行業、裝飾行業、文書、教育、花店、植物、藝術展覽等。

七師傅2024年局勢預測｜中女當旺

離火為中女，中年特別行運；九運中，中女人才輩出。

七師傅2024年局勢預測｜文化藝術

七師傅2024年局勢預測｜文化藝術有利發展

七師傅2024年局勢預測｜山火增多

離火為燥，九運會有較多山火、火災、旱災。

七師傅2024年局勢預測｜發生戰爭

離為離散、甲冑、戈兵，因此家庭易爭吵，離婚、分居和獨居現象增多。在國際上，則易發生武力戰爭。

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七師傅2024年局勢預測｜發生戰爭

七師傅2024年局勢預測｜發生戰爭

七師傅2024年局勢預測｜如何化凶為吉？

人的吉凶福禍由誰造成？完全由自己的起心動念所造！言善、行善、口善（包括不殺生）就是真善，但若意念不善，就是偽善；只有心善、意善、口善，才是真善，做個真正善良的人，才能避劫。

七師傅簡介

七師傅簡介

七師傅簡介：

七師傅自10歲左右開始隨妙君法師學習唸經、法科、命理等等知識。之後在馬來西亞及台灣地區拜師無數及修煉，以及到歐洲學習西洋魔法。大學主修新聞系，碩士主修商業管理，曾於台灣電視台TVBS新聞部任職記者。外國學成後回香港，並將中西理論合璧，取其精華，擅長中西法科合二為一。七師傅歷年來先後與多家電視台、媒體合作，包括有線電視、Viu TV 、香港開電視及網絡電台《恐怖在線》等。

原文來自《七仙羽教你龍年逢凶化吉》(作者七仙羽)

《七仙羽教你龍年逢凶化吉》(作者七仙羽)

《七仙羽教你龍年逢凶化吉》(作者七仙羽)

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