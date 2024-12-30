七師傅2025蛇年局勢預測 國際經濟疲弱/外遊避免東北/傳染病再度肆虐

踏入2025年，七師傅與《am730》讀者分享新書《七仙羽教你蛇年招財納福》的部分內容，包括國際環境經濟、傳染疾病等問題，七師傅亦特別提醒要留意科技騙子及外遊要注意的月份，讓大家率先為明年作打算及準備！她亦教大家如何在新一年要多做善事，照顧身心靈健康，提升個人正能量。

作為進入九運的第二年，七師傅認為2025年仍然延續2024年的局勢，將繼續經歷前一年開始的各種變動。今年社會大環境將發生顯著變化，大家亦會在轉變當中學習如何更快去捨棄一些不合時宜的舊想法、舊習慣。七師傅強調，今年適應得愈快，把不適合的事物扔得愈快的人，就愈容易在今年取得成功。

七師傅 2025 蛇年局勢預測｜環保意識提高 2025年的乙木屬性，象徵柔韌和生長，立春月柱的天干為戊土，在八字學來說，戊土則代表穩固和滋養。這組合表明2025年可能是尋求創新和可持續發展的一年，而且特別注重環境和教育。大家的環境保護意識會提高，亦有更多實際行動支持環保，有關方面的投資亦將增加。社會也會更著重教育大家愛護地球的概念和知識，大家亦應利用今年努力學習，裝備自己適應轉變和更懂得與地球相處。

七師傅 2025 蛇年局勢預測｜文化、藝術和科技創新成為重點 2025年，文化、藝術和科技創新將成為重點發展領域。人工智能和機器人等領域將快速發展，並帶來顯著進步。這些創新將得到公眾和投資者的更大支持，預期在開發中國家尤甚。 2025年立春日干「癸卯」，癸水和卯木的結合暗示了智慧和創意流動，即是所有「食腦」而又注重創新的行業將會變得很蓬勃，投資方面也可以選擇此類公司。特別在發展中國家，可能會有更多的躍進。

七師傅 2025 蛇年局勢預測｜部分基本資源越來越貴 《地母經》中提到「春夏多漂流，秋冬五穀豐」，可見整體環境是春夏天較忙碌波動，但到秋冬時，狀況會變得不錯，一些行業或地區更會迎來豐收。但《地母經》也提到「天蟲筐內走，蠶娘哭葉空。絲綿不上秤，疋帛價更高。」所以我們會看到一些基本資源可能因為需求不及供應而定價越來越高。 七師傅 2025 蛇年局勢預測｜國際環境經濟疲弱 這個問題並非突然發生，而是由於天災、戰爭或環境問題導致，同時是積累已久的各種問題所造成的。因此，整體經濟仍然會比較動盪。國際環境經濟見疲弱，所以「守得住」最為重要，留住「老本」、資金去為未來作準備，並不適宜用衝動進攻、投機賭博的態度投資。市場波動實非大部分人能承接得住或乘勢而上，尤其如果你犯太歲，更不能夠胡亂行動。

七師傅 2025 蛇年局勢預測｜小心科技騙子增加 九運中，虛擬事物較蓬勃，與此同時，會有很多人利用這些新事物去欺騙人，所以大家要在興奮地學習新事物的同時，懂得冷靜思考分析，不要墮入騙子的奸計。 2025年全球網絡犯罪將會非常多，如果你是年輕新一代又較熟悉科技，建議你盡快把基本網絡安全知識和注意事項教導給身邊長者，只要花一些心機、時間，就能避免他們受此類騙案影響。

七師傅 2025 蛇年局勢預測｜旅行外出避免到東北 如日本韓國 2025年會在西曆3月和9月有日偏食和月全食，會有較大機率發生變故，不宜於該段時間旅遊。尤其避免前往東北方，例如日韓等地方，因今年有五黃廉貞星，較大可能會遇到消化系統毛病或意外。 2025 年日食、月食日子 3 月 14 日 - 月全食 3 月 29 日 - 日偏食 9 月 7 日 - 月全食（香港可看到） 9 月 22 日 - 日偏食

七師傅2025蛇年局勢預測｜旅行外出避免到東北 如日本韓國

七師傅 2025 蛇年局勢預測｜二黑坐中宮 傳染疾病再度肆虐 另外，2025年的流年飛星，二黑巨門星坐落中宮，二黑是強勁的病星，即是2025年很可能會有傳染疾病再度肆虐，建議大家要多點養生修心，從內到外提升身體的抵抗力，對抗病毒病菌和負能量。 尤其在農曆七月和十月的更要注意健康問題，最好預早培養健康的身體去對抗，到了七月、十月的時候，則要多作防備。

七師傅2025蛇年局勢預測｜二黑坐中宮 傳染疾病再度肆虐

七師傅 2025 蛇年局勢預測｜照顧身心靈健康 人對於變化總會產生不適應的負面情緒，所以在變動頻繁的2025年需要加倍注意情緒和精神健康。很多科學研究指出，情緒與身體健康有莫大關連，因此大家要加倍照顧自己情緒。 七師傅建議大家花更多時間和精力投資到自己的身心靈健康上，建立「保護網」，讓自己充滿正能量應對任何情況，不受混亂能量影響。例如每天花一些時間做簡單冥想，感受呼吸，並時常鼓勵自己，已可以做到最基本保護。 想有更強的正能量，可學習使用吸引力法則，讓自己的想法作為輔助，吸引更多好事發生。也要記得保持善良應對各種變故，日積月累的善良，可讓自己在日常生活中逐漸累積好運氣，並保持內心平靜和穩定，就算發生任何壞事，例如生病或意外也能夠從容應付，甚至有餘力幫助身邊的人。 若2023、2024 年的經濟狀況對你造成衝擊，你在2025年要學習如何讓心靜下來，重拾自己的自信和力量去面對挑戰。「心靜」可讓你即使面對不穩定的經濟，都能保持清晰和冷靜的心態，從而更理性地應對挑戰，為自己選擇更適合的行動。