七星連珠2025｜太空館推介最佳觀賞時間及地點 台灣命理師提醒股市或明顯修正

七星連珠2025｜77年一遇的「七星連珠」將於2月28日晚上演。根據香港太空館的介紹，由於行星的不同亮度及位置，今次只能以肉眼看到其中3顆行星，但強調「非常值得看」。而在占星學中，「七星連珠」被認為是有「重大事件」的預兆，過去歷史出現這種天象出現，有可能有改朝換代等大事發生，包括2022年6月的七星連珠後，亦發生了全球股市暴跌 。

七星連珠 2025 ｜太空館：最佳觀賞時間及方位 「七星連珠」將於周五(28日)上演，香港太空館在Facebook發文，指今次的「七星連珠」，肉眼只看到3粒，包括金星、木星及火星。太空館解釋，由於天王星及海王星太遠太暗，肉眼看不到；水星、土星太接近地平線，被暮光及煙霞干擾，難以分辨。如果想睇行星，可以在日落後望向西邊天空，會看到金星，天頂附近有橙黃色的木星，東邊更有紅色嘅火星，雖然只看到3粒，但「已經好光、好靚」。觀測時，可以在視野開闊、無光害的地方望向西方天空，並減少看手機，提早適應夜晚光線，才能有更好的觀測體驗。 不過太空館亦同時趁機「正視聽」，解釋今次的「七星連珠」，只是行星分布在天空大約120度範圍內，而非「排成一條直線」，「太陽系嘅行星幾乎喺同一個平面上圍住太陽運行，所以喺地球觀測呢啲行星時，佢哋出現嘅位置自然會集中喺天空中一條稱為「黃道」嘅帶狀區域，黃道即係太陽每年喺天空行過嘅路徑。」這個現象每隔幾年便會出現一次，例如2022年6月都有所謂的「七星連珠」，所謂的「XX年一遇」，是指行星排列在30度或更細範圍內。 太空館形容今次的天文現象並非罕見，但「值得一睇」！

七星連珠 2025 ｜與王朝更替等歷史事件相關 由於「七星連珠」發生的概率較低，據天文學家計算，以七星的排列小於30度來統計，由公元1年起至今，共發生39次 「七星連珠」，平均77年出現一次。而在在中國古代，由於天王星和海王星肉眼看不見，「七星連珠」又被稱為「五星聚」。根據《史記·天官書》記載，七星連珠的出現與重大歷史事件相關，如王朝更替、自然災害，甚至戰爭。例如公元前1059年出現「五星聚」，商朝滅亡，由周朝取而代之；而在公元前206年，也出現「五星聚」天象，這年秦朝滅亡，項羽攻進阿房宮，自立為西楚霸王，將劉邦立為漢王，開啟長達4年的楚漢相爭。

七星連珠 2025 ｜台灣命理師：股市或面臨明顯修正 在占星學中，「七星連珠」亦被賦予特殊意義，被視為重大變革和新開始的預兆。即使是不同的占星派系，亦認為這個現象會對地球上的政治、經濟、社會等方面產生影響，引發重大事件。 對於今次「七星連珠」，「清水孟國際塔羅小孟老師」發文表示，最近兩次的「七星連珠」分別在2000年5月、2022年6月出現，分別發生「網路泡沫，全球經濟受到衝擊」、「9月發生全球股災」，因此估算今次在未來2到3個月內，股市也可能面臨一波明顯修正。小孟老師補充，周易有云：「逢七必變，逢九易凶」，顯示這一數字與變數息息相關。今年的七星連珠格局中，木星與金星最為耀眼，木星落入雙子座，而值得留意的是，美國總統特朗普與中國國家主席習近平均為雙子座，未知會否意味中美關係迎來新的變數。

七星連珠 2025 ｜兩生肖要特別小心 除了金融市場的波動，「七星連珠」的影響也涉及個人。小孟老師提醒，2月28日當晚9點後不宜許願，因為「逢七易變」，許下的願望可能難以穩定實現。此外，生肖屬狗與蛇的人士，需注意健康與交通安全。