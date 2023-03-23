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2023-03-23 18:14:17

七欖2023｜參加嘉士伯香港官方IG遊戲 贏限量版Tee、HK7s入場劵及賽後派對入場證 同古積特＋史米沙互動

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嘉士伯香港官方IG遊戲

參加嘉士伯香港官方IG遊戲 贏限量版Tee、HK7s入場劵及賽後派對入場證 古積特＋史米沙訪港觀實

全城熱盼的矚目盛事「國泰/匯豐香港國際七人欖球賽」(HK7s) 將於今年331日至42 日在香港大球場以「零限制」舉行！今年更特別邀請兩名利物浦傳奇球員Dirk Kuyt（古積特）及Vladimír Šmicer (史米沙) 於月底訪港觀賞賽事想同兩位傳奇球員以及中國香港欖球代表隊隊員 Sebastian BrienRussell Webb (韋兆新)吓偈、關心吓球員們的生活日常、喜好、球場內外趣事？現就即將有這個難得的機會，拉近球迷與偶像的距離！

與利物浦球星快問快答  贏取HK7s入場劵及豐富奬品

3月下旬起，可到嘉士伯香港官方Instagram (@carlsberghongkong) 參加遊戲，於相關之Instagram Story提交最有趣、最有創意的問題，問題一經被選中，將於及後發佈的球員「快問快答」短片中出現。同時只要在相關貼文內參加簡單遊戲，就有機會贏取嘉士伯利物浦限量版TeeHK7s入場劵或賽後派對入場券等，無論是欖球迷還是利迷都絕對不容錯過！

士伯將於3月下旬在Instagram發佈兩集以"WE ARE ALL TOGETHER AS FANS"為題的短片，特別邀得兩位利物浦傳奇球員Dirk Kuyt（古積特）及Vladimír Šmicer (史米沙) 2中國香港欖球代表隊隊員進行拍攝，除了有好玩的「快問快答」環節外，兩個不同界別的運動員將攜手進行一場破天荒的有趣互動，歎住嘉士伯啤酒，為即將舉行的「國泰/匯豐香港國際七人欖球賽」揭開序幕！  

優惠價 $188購買3杯醇滑嘉士伯

為了讓球迷們更盡興，於國泰/匯豐香港國際七人欖球賽舉行期間，嘉士伯聯同蘭桂坊一帶的酒吧和餐廳*，會有不同的啤酒推廣活動。大家可以約埋三五知己，以限定優惠價 $188購買3杯醇滑嘉士伯(每杯約500毫升)一齊歎住夠滑易入口嘅醇滑嘉士伯啤酒，一齊為此盛事歡呼。除此之外，球迷們更可以在蘭桂坊裡尋找嘉士伯大使，拿取限定欖球禮品。

活動所有詳情請留意嘉士伯官方Instagram。

 

 

合作酒吧 / 餐廳

D26│中環蘭桂坊德己立街26號地舖

Bar AKJ │中環蘭桂坊12號惠蘭樓地下及一樓

Mine│中環蘭桂坊德己立街31號榮華大廈A座地下C

Gate│中環蘭桂坊德己立街33號榮華大廈A座地舖

Geronimo Shot Bar│中環蘭桂坊德己立街27-39號榮華大廈A2A-C號舖

Beirut│中環德己立街27號榮華大廈A座地下A號舖

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