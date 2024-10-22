三亞旅遊｜短途度假必去「東方夏威夷」6間三亞高質國際品牌酒店推介

Booking.com近日公布2025年熱門旅遊目的地名單，當中包括被譽為「東方夏威夷」的三亞，三亞與夏威夷同樣擁有相似的熱帶氣候和美麗的自然風光，但跟香港距離較近，適合短途度假旅遊。在三亞有多樣化的旅遊體驗活動，如探索文化景點、驚險刺激的水上運動、風光如畫的海灘等。以下為大家盤點三亞6間高質國際品牌酒店，計劃行程時不妨參考下！

三亞艾迪遜酒店

這家酒店坐落在海岸線上，融合了現代設計和當地特色，為您提供寧靜的度假勝地，同時欣賞令人驚嘆的海景。



三金茂三亞亞龍灣麗思卡爾頓酒店

這家度假酒店以其無可挑剔的服務和豪華的設施而聞名，是那些尋求奢華度假並可前往三亞最美麗的海灘之一的客人的完美選擇。

三亞亞龍灣瑞吉度假飯店

體驗無與倫比的奢華、個人化服務和精緻餐飲選擇，一切都以亞龍灣的壯麗景色為背景。