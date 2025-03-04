三八婦女節｜奇華餅家三八婦女節限時優惠！新鮮焗製心形老婆餅買一送一 「老婆餅節」打卡送下午茶點

3月8日為「國際婦女節」，目的是向各界女性送上至崇高的敬意。奇華餅家將在３月７日至３月９日期間推出「冬蓉老婆餅」八折優惠，另外三八婦女節當日亦有「新鮮焗製心形老婆餅貫一送一」優惠，各位一於把握今次優惠，和你最尊敬的女士一同分享甜蜜滋味。

三八婦女節 奇華餅家優惠

奇華餅家於３月７日至３月９日期間推出「冬蓉老婆餅」八折禮遇。顧客於優惠期間到奇華餅家全線分店購買「冬蓉老婆餅」或「黑芝麻冬蓉老婆餅」(單件裝) 3件，即享期間限定「八折優惠」。此外，奇華餅家於3月8日加推「新鮮焗製心形老婆餅貫一送一」指定分店* 限定禮遇。