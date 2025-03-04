三八婦女節｜奇華餅家三八婦女節限時優惠！新鮮焗製心形老婆餅買一送一 「老婆餅節」打卡送下午茶點

3月8日為「國際婦女節」，目的是向各界女性送上至崇高的敬意。奇華餅家將在３月７日至３月９日期間推出「冬蓉老婆餅」八折優惠，另外三八婦女節當日亦有「新鮮焗製心形老婆餅貫一送一」優惠，各位一於把握今次優惠，和你最尊敬的女士一同分享甜蜜滋味。
三八婦女節 奇華餅家優惠
奇華餅家於３月７日至３月９日期間推出「冬蓉老婆餅」八折禮遇。顧客於優惠期間到奇華餅家全線分店購買「冬蓉老婆餅」或「黑芝麻冬蓉老婆餅」(單件裝) 3件，即享期間限定「八折優惠」。此外，奇華餅家於3月8日加推「新鮮焗製心形老婆餅貫一送一」指定分店* 限定禮遇。
*買一送一優惠指定分店
港島：灣仔皇后大道東、香港仔利港中心、柴灣新翠商場、SOUTHSIDE
九龍：西九龍中心、長沙灣青山道666號、MOKO、始創中心、朗豪坊、尖沙咀加拿分道、AIRSIDE
新界：The LOHAS、新都城、青衣城、元朗廣場、元朗YOHO、東薈城、綠楊坊、圍方、屯門市廣場
奇華餅家「老婆餅節」打卡送下午茶點
奇華餅家將３月８日定為「老婆餅節」更於奇華茶室設有指定打卡區增添氣氛，以感謝各界女士們為社會或家庭作出無私的貢獻。而在3月7日至3月31日期間，奇華茶室指定位置擺設特別的裝飾，讓大家邊歎美食邊打卡。如果當天把照片上載到社交平台 (Facebook / Instagram / 小紅書) 並標籤 @奇華餅家，可即時獲贈「下午茶點*」一份，數量有限，送完即止，
奇華茶室
奇華茶室地址：香港灣仔皇后大道東188號1樓 (灣仔港鐵站近D出口)
訂座電話：(+852) 2148 3388