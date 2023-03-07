三八婦女節 買嘢𠱁自己

運動貼身伴侶

Lenovo LP40 PRO真無線藍牙耳機 折扣價：$ 98(黑/白/紫/粉/綠)

跑步、行山、運動時愛戴耳機聽歌，又怕電線阻手阻腳，LP40 PRO無線藍牙耳機，採用BT 5.0技術，確保更高數據傳輸速度，和穩定快速連接，以及低的功耗。真正無線雙耳設計，左右耳機通道分開。可以單獨或一對使用，觸控設計，讓耳朵不再受壓，易於控制音樂和通話。每個耳機中的40mAh電池，確保約3個小時音樂播放時間，是運動時的好伴侶。

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