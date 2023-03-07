返回 生活 2023-03-07 08:00:00 三八婦女節 買嘢𠱁自己 分享： 婦女能頂半邊天，3月8日國際婦女節，就是要歌頌女性在經濟、政治和社會上，作出的卓越貢獻。經過近百年演變，這一天變成兒子、男朋友、丈夫，向最親近的女人表達敬愛和尊崇的大日子，因此一份心意小禮物不能少。未買？以下推介希望幫到手。 Pure Sincere玫瑰當歸暖宮油 適合女性周期使用 Pure Sincere玫瑰當歸暖宮油 折扣價：$199/30ml 榮獲英國美容評選Beauty Shortlist Awards的玫瑰當歸暖宮油，含有多種滋養子宮的植物精華，配方通過SGS安全測驗，以及香港駐冊中醫師認證，選用傳統中藥，更加入西方芳療概念，有效舒緩女性周期不適，以及改善手腳冰冷的問題。 Pure Sincere | 玫瑰當歸暖宮油 | MAMA730 愛美女士豈能缺 Pure Sincere保加利亞玫瑰純露 折扣價：$98/120ml 來自保加利亞的玫瑰花純露，以蒸餾法製作，百分之百植物水溶性物質，所含礦物養分(如單寧酸及類黃酮)是精油所缺乏的，可作補濕前準備，有助面霜滲透肌膚，具深層補濕作用。亦具備改善微血管破裂的肌膚、抗菌、滋潤和安撫憤怒情緒等功效。 Pure Sincere | 保加利亞玫瑰純露 | MAMA730 至JetSo的網上購物平台 Pure Sincere保加利亞玫瑰純露 LA REINE Oriental Prestige Prime Eye Cream零瑕緊緻眼霜 專為東方女士打造明眸 LA REINE Oriental Prestige Prime Eye Cream零瑕緊緻眼霜 折扣價：$1,090/30ml LA REINE結合瑞士和韓國的頂尖科研團隊，以《東醫寶鑑》養生概念為靈感，研發出零瑕緊緻眼霜。團隊嚴選高效草本成分，平衡肌膚寒邪與熱流，逆轉亞洲人肌膚三大問題，包括淨白、潤澤、緊緻，深度滋養眼肌，令女士重拾亮麗明眸。(3月31日前，買眼霜送價值$1,130精華1支30ml) La Reine Oriental Prestige Prime Eye Cream (30ml)│MAMA730至JetSo的網上購物平台 特定日子也能雙頰緋紅 英國BLOSSOM月舒適 折扣價：$399.9/60粒 每月流量過多的女士，面色會顯得蒼白。英國BLOSSOM月舒適，從紅菜頭、酸櫻桃兩大抗氧化天然植物裡提除精華，有助提升活力及抗疲勞，其他成分還有黑胡椒粉、薑黃素及維生素B6等，幫助女士補充鐵質，促進血液循環。 英國 BLOSSOM 月舒適（60粒）│MAMA730至JetSo的網上購物平台 英國BLOSSOM月舒適 WellSkins WX-HT200小綠鑽，被讚是吸黑頭神器。 小米有品小綠鑽吸黑頭神器 美容神器 去黑頭話咁易 小米有品小綠鑽吸黑頭神器 折扣價：$198 小米有品的WellSkins WX-HT200小綠鑽吸黑頭神器，模仿啄木鳥傾斜45度的3D吸咀，貼合面部輪廓。採用變頻呼吸科技，兩大清潔模式，一吸一放，吸黑頭而不傷肌膚，四大美容吸頭，分區清潔，為肌膚保持亮麗清潔。 小米有品 WellSkins WX-HT200 小綠鑽吸黑頭神器│MAMA730至JetSo的網上購物平台 潤澤皮膚 減腿幼紋 La Juvenile SOS水凝修護面霜 折扣價：$504/50ml 配方來自法國的La Juvenile水凝面霜，以EGF表皮生長因子為主要成分，幫助肌膚補充天然蛋白質，增生膠原蛋白及彈性蛋白，提升緊緻度和亮度。其鎖水功效能潤澤肌膚，修復肌底之餘，減低皮膚因乾燥而產生的敏感和痕癢。 La Juvenile SOS 水凝修護面霜（50ml）│MAMA730至JetSo的網上購物平台 La Juvenile SOS水凝修護面霜 WellSkins聲波彩光美頸儀，是塑造身體曲線好幫手。 塑造身體曲線冇難度 小米有品 聲波彩光美頸儀 折扣價：$188 WellSkins聲波彩光美頸儀WX-MJ100，採用三色能量光波，深入肌膚深層，產生熱能，提高肌膚活性。6000t/min聲波震，媲美技師疏通按摩，高頻聲波持續刺激穴位，疏通經絡淋巴，舒緩頸部肌肉疲勞。45℃磁熱溫感，加上海豚曲線設計，只要根據說明書選擇按摩美頸模式，或修護導入模式，每日3分鐘持之而恆進行，按摩頸部、臉部、手臂、大腿等，有助塑造身體曲線。 小米有品 WellSkins 聲波彩光美頸儀 WX-MJ100│MAMA730至JetSo的網上購物平台 WellSkins聲波彩光美頸儀WX-MJ100 Lenovo LP40 PRO真無線藍牙耳機 運動貼身伴侶 Lenovo LP40 PRO真無線藍牙耳機 折扣價：$ 98(黑/白/紫/粉/綠) 跑步、行山、運動時愛戴耳機聽歌，又怕電線阻手阻腳，LP40 PRO無線藍牙耳機，採用BT 5.0技術，確保更高數據傳輸速度，和穩定快速連接，以及低的功耗。真正無線雙耳設計，左右耳機通道分開。可以單獨或一對使用，觸控設計，讓耳朵不再受壓，易於控制音樂和通話。每個耳機中的40mAh電池，確保約3個小時音樂播放時間，是運動時的好伴侶。 Lenovo LP40 PRO 真無線藍牙耳機│MAMA730至JetSo的網上購物平台 以上貨品於www.mama730.online有售，售價以網站為準。