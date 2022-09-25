三級歷史建築 赤柱隱世秘境！於BEESY BAY Chill食多國菜打卡

位於赤柱大街的三級歷史建築黃屋成功保育！由新品牌BEESY BAY以多樣化的新菜單、時尚的新裝修，令黃屋搖身一變成為打卡勝地。除了加入新菜式， 還將文化、藝術、歷史及飲食結合，餐廳內更有多個打卡位，絕對是聚會必選地！

保留原有特色裝潢 體驗獨特文化空間

現時的黃屋原本為「藍屋餐廳」，是一幢有超過70年歷史建築，香港三級歷史建築，幾經波折後，由一間充滿住異國風情嘅小屋成功變成赤柱的焦點海旁餐廳酒吧新餐廳，同時吸引過不少劇集取景。新餐廳成功保育此建築，令本地市民與遊客可以繼續享受這個獨特的空間，在享受美食的同時也能享受美景，感受歷史文化氣息。