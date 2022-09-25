三級歷史建築 赤柱隱世秘境！於BEESY BAY Chill食多國菜打卡

位於赤柱大街的三級歷史建築黃屋成功保育！由新品牌BEESY BAY以多樣化的新菜單、時尚的新裝修，令黃屋搖身一變成為打卡勝地。除了加入新菜式， 還將文化、藝術、歷史及飲食結合，餐廳內更有多個打卡位，絕對是聚會必選地！
保留原有特色裝潢 體驗獨特文化空間
現時的黃屋原本為「藍屋餐廳」，是一幢有超過70年歷史建築，香港三級歷史建築，幾經波折後，由一間充滿住異國風情嘅小屋成功變成赤柱的焦點海旁餐廳酒吧新餐廳，同時吸引過不少劇集取景。新餐廳成功保育此建築，令本地市民與遊客可以繼續享受這個獨特的空間，在享受美食的同時也能享受美景，感受歷史文化氣息。
打咭必備 三級歷史建築搖身一變時尚餐廳酒吧
餐廳除了主食外，當然不能缺少受大眾喜愛的各式甜品，任君選擇。不僅味道相當美味，其外觀亦十分出眾，大家可任意拍照，能有雙重享受。除了國際化的美食，餐廳亦有提供各類有酒精及非酒精飲品，適合正在尋找一個休閒地方相約親朋好友，相聚暢談，小酎一杯的大家。
國際化餐單 食物款式任君選擇
BEESY BAY的食物概念主要走國際化路線，主打多國菜。除了有大眾熟悉的西餐作主軸例如和牛漢堡、英式炸魚薯條等，另外再加添一些亞洲特色主菜如自家印度泥爐烤餅及咖哩、印尼炒飯，盡量給顧客多些選擇。除此之外，餐廳最近亦迎合顧客要求推出清新有營的早午餐，增加健康餐單水果班戟及牛油果蓉配沙律或蛋，非常適合注重健康的顧客。
赤柱海旁美景 獨特潮流打卡勝地
新餐廳除了保留原本獨特且出眾的黃色裝修，室內設計亦很簡潔，喜愛打卡的大家絕對不可以錯過這間餐廳。二樓天台露台除了看到赤柱海旁的景色，亦設有戶外梳化，令人有家一般的舒服感覺。室內和室外的景色都相當吸引，在休閒舒適的環境下，同時享受美食與美景，亦可以盡情拍照留念。
BEESY BAY
地址：赤柱赤柱大街86-88號