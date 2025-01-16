上水廣場及PopWalk天晉滙 「Pixar Sweet Dreams甜夢派對」 迪士尼．彼思人氣動畫角色棉花糖造型現身 伴你同賀新歲及情人節

農曆新年、元宵及情人節快將來臨，為迎接這個熱鬧又浪漫的春季，新地旗下上水廣場及PopWalk天晉滙攜手打造期間限定的「Pixar Sweet Dreams甜夢派對」新春主題裝置，匯聚多套動畫的人氣角色，與大家一同歡度新歲和浪漫情人節！

為讓大家於這個春天留下美好回憶，上水廣場與將軍澳PopWalk天晉滙將與大家一同開熱鬧又甜蜜的新春派對，由即日至2月23日，上水廣場5樓晴空花園化作「光影甜夢園」，其中《怪獸公司》的毛毛及大眼仔、《反斗奇兵》的獨角獸Buttercup、《熊抱青春記》的小熊貓等人氣動畫角色，已在園中等著與大家於「甜蜜光影燈籠牆」合照，同時送上新一年的美好祝願。大家還可與愛侶在花圃中遍佈夢幻色彩的雲朵及星空小燈牌，充滿浪漫氣氛的「彩光夢幻走廊」漫步；或是與《反斗奇兵》中的Bunny及Ducky於「春日抱抱玩樂遊」暢玩一番，走入3米高內置多個巨型彈彈波的拱形裝置內盡情打卡呃Like。

浪漫滿瀉甜蜜打卡位 情侶不容錯過

於將軍澳PopWalk天晉滙1期及2期則設有「粉紅甜夢燈海長廊」，近10米長的浪漫燈海，齊齊來與勞蘇及士多啤梨拍照! 而在臨近將軍澳海濱長廊的Ocean PopWalk近海濱入口處，亦設有近5米長的「夢幻星空琉璃隧道」，隧道內同樣有2個近3米高的巨型不規則星星，旁邊則有色彩繽紛的彩虹及心心裝置，傍晚配上柔光射燈，浪漫氣氛更是滿瀉，是情侶打卡留下甜蜜回憶的一流地點。

為讓各位能盡情購買年貨和情人節禮物，上水廣場的「迪士尼．彼思期間限定店」已為粉絲們準備了一系列賀年精品及逾300款精品，包括各款精美利是封、《反斗奇兵》角色賀年模型及木盒、生活用品及毛公仔等應有盡有，保證讓各位滿載而歸！

指定消費換心愛精品 迎幸福新一年

由即日起至2月23日期間，The Point會員更可於兩大商場，憑指定電子消費金額的單據，到顧客服務中心換領迪士尼．彼思的限量版精品，包括《玩轉腦朋友》阿愁萬用包、《反斗奇兵》勞蘇禮袋及曲奇禮盒套裝，及三眼仔Aliens焗盤等，將心愛精品帶回家，一同迎接幸福快樂的蛇年。