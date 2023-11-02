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生活
2023-11-02 14:00:00

上海迪士尼Zootopia 12月20日正式開幕 4大經典園區實境搶先看 必玩熱力追蹤過山車

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上海迪士尼Zootopia 12月20日正式開幕 4大經典園區實境搶先看 必玩熱力追蹤過山車

上海迪士尼Zootopia 12月20日正式開幕 4大經典園區實境搶先看 必玩熱力追蹤過山車

期待已久！上海迪士尼樂園於日前正式宣佈，全球首個「優獸大都會」（Zootopia）主題園區，將於今年1220日隆重開幕！樂園同時發佈短片帶大家率先直撃園內實境，完美還原「優獸市」。更有全新機動遊戲「瘋狂動物城：熱力追蹤」，即睇詳情！

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全球首個以《優獸大都會》（Zootopia）為主題的主題樂園，將於1220日在上海迪士尼樂園中隆重開幕，為該樂園的第八個園區。以2016年的動畫電影《優獸大都會》為靈感，當中必玩全新遊樂設施是「瘋狂動物城：熱力追蹤」，大家化身為動物城警局的新警員，跟隨朱蒂警官和尼克踏上一場激動人心的大追捕。乘上無軌騎乘系統，展開一場追逐戰，感受在冰面上失控、打滑和快速墜落等刺激的超速體驗。

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重現4大園區 神還原「優獸市」

另外，園區內亦重現了電影中的四個經典城區，包括優獸市中心、冰川鎮、雨林區和撒哈拉廣場。遊客可以在這裡看到電影中最具代表性的場景，例如標誌性的天際線、繁忙的大馬路和巨大的電子廣告牌。建築物中融入了動物元素，道路兩旁還有不同的商店，如由教父的女兒花花經營的「露露精品店」，及雪糕專門店「大象甜品店」，售賣掌印雪條、朱古力棉花糖和大冬甩等美食。

園區內重現了電影中的四個經典城區。 園區內重現了電影中的四個經典城區。 園區內重現了電影中的四個經典城區。 園區內重現了電影中的四個經典城區。 園區內重現了電影中的四個經典城區。 冰川鎮 大象甜品店 山楂味掌印雪條 山楂味掌印雪條 大冬甩

Zootopia《優獸大都會》園區

地點：上海迪士尼樂園

開幕日期：20231220

官方網址

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