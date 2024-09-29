上海酒店住宿推介｜凱悅酒店集團上海新酒店開幕 老上海元素設計 必試中餐廳威海500

凱悅酒店集團旗下的新酒店「阿麗拉上海」近日正式開幕，酒店選址上海靜安區中心區域，設計融合當地文化，是阿麗拉品牌在大中華區首家城市度假酒店，值得大家留意！酒店鄰近因石庫門建築群而聞名的張園，附近地區充滿歷史風貌特色，大家可以近距離體驗上海非物質文化遺產，是到上海旅遊時的酒店住宿好選擇。

「阿麗拉上海」酒店正式開幕！

阿麗拉上海合共186間客房，當中包括94間套房，用上自然元素與富有老上海風情的裝飾紋理，為住客打造舒適雅致的住宿空間。房間設計充滿巧思，細心留意可發現每個細節均蘊藏著對上海文化的敬意，包括復古窗框上的壓花玻璃、借鑒公館風格花磚精髓而設計的地板等。每間客房均設有一套冥想套裝，住客可通過二維碼參與冥想課程，同時酒店亦提供蕎麥枕和抗過敏枕等十種不同的枕頭選擇，夜床服務更提供助眠的薰衣草噴霧和特色小食。