上環中菜館「江蘇銘悅」海鮮菜單！與杭州廚藝大師呈獻江浙地道美食

今個夏天，上環中菜食府「江蘇銘悅」誠邀來自中國杭州的客席廚藝大師施俊先生及其團隊，於6月期間與店內廚藝團隊攜手，以新鮮食材及靈活烹調技巧，演繹江浙地道美食文化，以江浙「魚米之鄉」的海鮮之味設計的單點菜式。

江浙地區被譽為「魚米之鄉」，皆因當地物產豐饒，擁有種類繁多的海鮮食材。今個夏季， 「江蘇銘悅」 特意搜羅多款鮮活海產，以傳統中菜烹調手藝帶來一系列來自海洋的美饌，為各大美食愛好者帶來令人眼前一亮的美食驚喜。

江蘇銘悅｜ 由客席廚師施俊傾力打造期間限定的新杭州盛宴

杭州菜屬中國八大菜系之一的浙菜中的重要流派，講究原汁原味且選料精細，同時兼顧時令。「江蘇銘悅」誠邀來自中國杭州的廚藝大師施俊及其經驗豐富的烹飪團隊到店獻技，為賓客帶來逾十款新派杭州名菜，展現當地主流的美食精髓。

施俊擁有30年豐富的廚藝經驗，自1994年從烹飪學校畢業後，隨即加入有「杭州餐飲之父」稱號的胡宗英先生一手創立的「杭州南方酒家」工作習藝。在其卅載的廚藝路途上，他有幸遇上多位對其影響深遠的良師，包括被譽為「杭幫菜教父」的董順祥先生及廚藝大師王政紅先生。在他們的言傳身教下，施師傅不斷磨鍊廚藝，令其於短短六年間便一躍而成杭州著名五星級酒店的總廚，並於2016年的「二十國集團杭州峰會」上，為來自世界各地的名人政要炮製杭州佳餚，足證其廚藝功架超群。

是次訪港出任「江蘇銘悅」的客席廚師，他期望可以藉此機會發揚新派杭幫菜，讓更多人認識及品味此一菜系的風雅韻味。 （以下由客席廚師施俊設計的菜式將於2024年6月1日至30日期間供應。）