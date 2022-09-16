上環中菜｜懷舊江蘇名菜 $78歎高質爆汁生煎包 手工製作杭州富貴雞份量足料

上環食中菜最近又有新選擇！江蘇銘悅主打江蘇菜，由三位重量級大廚坐鎮，在經典的江蘇菜式上增添現代風味，把一系列江蘇名菜重新演繹。餐廳以中式傳統建築「四合院」骨幹架構為室內設計靈感，環境大方雅致，設有8間貴賓包廂，私隱度高，適合和家人好友聚餐。
江蘇菜買少見少
多款手工江蘇菜都值得推介，包括椒鹽八寶鴨、杭州富貴雞、原條松鼠菊花桂魚球等等，在一般中菜酒樓都買少見少。「椒鹽八寶鴨在江蘇演變出來，那時候叫『紅燒八寶鴨』，現在很多人都喜歡鹹香的口味，所以我們轉為椒鹽做法。」總廚康志堅說。江蘇一品椒鹽八寶鴨($728)，選用重三斤的米鴨，把糯米先炒再蒸，連同已熟乾身的兩頭烏金華火腿、蝦仁、冬菇、鴨肉、冬筍等8種材料填入鴨肚內，把鴨身香煎炸至乾身，鴨肉外酥脆內軟嫩。
而杭州富貴雞($680)亦重塑傳統口味，將家傳戶曉的乞兒雞用更精緻的製法炮製，菜式烹調工序繁瑣，需時近三天。大廚先將三黃雞醃製2天1夜，拌入多款醃料，用已浸至軟身的荷葉把雞包好，把加入陳年花雕酒的塘泥鋪上表面，再放入焗爐焗4小時才能完成。
$78起食巧手點心
除了扎實的傳統江蘇菜，也有精美點心，同樣全人手包製。小籠包除了皮薄更要餡靚，這店的金箔黑松露小籠包($168)湯汁就用新鮮老雞和金華火腿慢煮24小時製成，入口爆汁之餘更有濃郁黑松露香氣，整顆盡是湯汁，肉味份滿鮮甜。懷舊爆汁生煎包($78)，特別以兩層包皮包裏，做到底層香脆，表面香軟，內裡爆汁，層次非常豐富！
江蘇銘悅
地址：上環干諾道中 130 至 136 號誠信大廈 2 樓
營業時間：11:30AM-11PM
電話：6230 8973/6230 9207