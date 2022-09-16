上環中菜｜懷舊江蘇名菜 $78歎高質爆汁生煎包 手工製作杭州富貴雞份量足料

上環食中菜最近又有新選擇！江蘇銘悅主打江蘇菜，由三位重量級大廚坐鎮，在經典的江蘇菜式上增添現代風味，把一系列江蘇名菜重新演繹。餐廳以中式傳統建築「四合院」骨幹架構為室內設計靈感，環境大方雅致，設有8間貴賓包廂，私隱度高，適合和家人好友聚餐。

江蘇菜買少見少

多款手工江蘇菜都值得推介，包括椒鹽八寶鴨、杭州富貴雞、原條松鼠菊花桂魚球等等，在一般中菜酒樓都買少見少。「椒鹽八寶鴨在江蘇演變出來，那時候叫『紅燒八寶鴨』，現在很多人都喜歡鹹香的口味，所以我們轉為椒鹽做法。」總廚康志堅說。江蘇一品椒鹽八寶鴨($728)，選用重三斤的米鴨，把糯米先炒再蒸，連同已熟乾身的兩頭烏金華火腿、蝦仁、冬菇、鴨肉、冬筍等8種材料填入鴨肚內，把鴨身香煎炸至乾身，鴨肉外酥脆內軟嫩。

而杭州富貴雞($680)亦重塑傳統口味，將家傳戶曉的乞兒雞用更精緻的製法炮製，菜式烹調工序繁瑣，需時近三天。大廚先將三黃雞醃製2天1夜，拌入多款醃料，用已浸至軟身的荷葉把雞包好，把加入陳年花雕酒的塘泥鋪上表面，再放入焗爐焗4小時才能完成。