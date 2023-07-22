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2023-07-22 12:00:00

上環人氣打卡Café低至半價 摩洛哥風三層架下午茶人均$174起

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今晚9點開搶！ 上環人氣打卡Café低至半價 摩洛哥風三層架下午茶人均$158起

今晚9點開搶！ 上環人氣打卡Café低至半價 摩洛哥風三層架下午茶人均$158起

喜歡去Café打卡的你請注意！上環NACASA café& bar推出下午茶及晚市套餐，摩洛哥風三層架下午茶低至半價，今晚9點開搶！

Nacasa 是位於上環華里總共有兩層的異國風餐廳。店內裝修風格採用摩洛哥土耳其風，營造出濃厚異國氣氛，提供顧客一個舒適愜意和有趣的用餐環境！

NACASA Deluxe Tea Set 下午茶套餐包括：

巧手咸點：香草雞肉腸米紙卷、摩洛哥風味帶子撻、摩洛哥手撕豬肉撻、迷你法式龍蝦包和日本拖羅蓉撻

精緻甜點：朱古力迷你蛋糕、蘋果金寶迷你蛋糕、或是日精選迷你蛋糕和提子鬆餅配英式奶油及蜜糖

特調飲品：「春秋」 蘋果桂花特飲 2 杯或摩洛哥薄荷茶 1

（或另可以 HK$58 轉白葡萄水果酒）

下午茶用餐時段：15:00 17:00 / 16:00 18:00

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Combo Dinner Menu 3 道菜晚市套餐包括：

湯或沙拉（二選一）：香草忌廉蘑菇湯 煙三文魚田園沙律

前菜（三選一）： 吞拿魚牛油果他他伴醬油漬三文魚子 摩洛哥風手撕豬肉撻 路易安娜斯蟹餅伴芒果莎莎

主菜（三選一）：黑松露野菌意大利飯 韓式咖喱蜜糖豬肋骨配香酥煎餅 美國特級8安士牛小排伴黑松露薯蓉配洋蔥燒汁 +HK$68

飲品 咖啡/ 無酒精特飲 酒精飲品半價

晚餐入座時間：18:00 / 19:00 （用餐時間：約 2 小時）

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Combo Dinner Menu 3 道菜晚市套餐 黑松露野菌意大利飯 美國特級8安士牛小排伴黑松露薯蓉配洋蔥燒汁 黑松露野菌意大利飯 KKday獨家每兩位贈送蛋糕一件原價 摩洛哥薄荷茶 摩洛哥薄荷茶

優惠詳情：https://www.kkday.com/zh-hk/product/131413?cid=13367

優惠期): 2023 7 22 21:00 7 28 23:59

使用日期：2023 7 22 日至 8 31

地址：上環華里 5 號地鋪

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