上環大熱法國菜Babette 12月限定節慶早午餐$498/位 食法式醃三文魚/黑松露班尼迪蛋

上環法國菜餐廳Babette Social Eatery在12月期間特別推出多個節日菜單，陪伴大家歡度佳節。在整個12月的周末及公眾假期餐廳都供應「節慶早午餐」，12月24日則推出五道菜 「平安夜晚餐」，而在12月31日除夕更有四道菜 「除夕菜單」，同樣為各位送上滿載法式風情的地道美食。

12月限定節慶早午餐$498/位

節慶早午餐由多款共享頭盤揭開序幕，包括法式醃三文魚，自家醃製的三文魚魚脂豐腴，配上輕盈的煙燻奶油，入口即化；黑松露班尼迪蛋配搭奢華，金黃流心與濃郁荷蘭醬滲入鬆軟的布里歐麵包，頂層刨上冬日黑松露，香氣撲鼻；尼斯沙律清新開胃，新鮮香草、嫩滑吞拿魚柳與微辣芥末醬交織出爽口層次；還有法式鵝肝凍批，以幼滑鵝肝配香甜梨子與核桃碎，甜潤香脆。

主菜必食招牌 Poulet Jaune 黃酒三黃雞，以法式傳統慢火細煮，肉質鮮嫩，湯底融入日本鹽昆布的海洋旨味。整雞盛於鑄鐵鍋中，伴以吸滿雞湯精華的奶油越光米飯，每一口都滋味滿足，恍如置身巴黎家庭的週日午宴。若愛濃郁菌香，不妨試試黑松露野菌燴米粒粉——米粒意粉裹滿絲絨般香濃野菌汁，最後刨上松露片，香氣令人一試難忘！甜品則可選法國芝士拼盤、經典法式朱古力慕斯或節慶限定的紅莓帕芙洛娃，為盛宴畫上句號。