上環大熱法國菜Babette 12月限定節慶早午餐$498/位 食法式醃三文魚/黑松露班尼迪蛋

上環法國菜餐廳Babette Social Eatery在12月期間特別推出多個節日菜單，陪伴大家歡度佳節。在整個12月的周末及公眾假期餐廳都供應「節慶早午餐」，12月24日則推出五道菜 「平安夜晚餐」，而在12月31日除夕更有四道菜 「除夕菜單」，同樣為各位送上滿載法式風情的地道美食。
12月限定節慶早午餐$498/位
節慶早午餐由多款共享頭盤揭開序幕，包括法式醃三文魚，自家醃製的三文魚魚脂豐腴，配上輕盈的煙燻奶油，入口即化；黑松露班尼迪蛋配搭奢華，金黃流心與濃郁荷蘭醬滲入鬆軟的布里歐麵包，頂層刨上冬日黑松露，香氣撲鼻；尼斯沙律清新開胃，新鮮香草、嫩滑吞拿魚柳與微辣芥末醬交織出爽口層次；還有法式鵝肝凍批，以幼滑鵝肝配香甜梨子與核桃碎，甜潤香脆。
主菜必食招牌 Poulet Jaune 黃酒三黃雞，以法式傳統慢火細煮，肉質鮮嫩，湯底融入日本鹽昆布的海洋旨味。整雞盛於鑄鐵鍋中，伴以吸滿雞湯精華的奶油越光米飯，每一口都滋味滿足，恍如置身巴黎家庭的週日午宴。若愛濃郁菌香，不妨試試黑松露野菌燴米粒粉——米粒意粉裹滿絲絨般香濃野菌汁，最後刨上松露片，香氣令人一試難忘！甜品則可選法國芝士拼盤、經典法式朱古力慕斯或節慶限定的紅莓帕芙洛娃，為盛宴畫上句號。
五道菜平安夜晚餐$888/位
五道菜平安夜晚餐用上時令食材炮製，菜單更豐富滿足。前菜推介牛肝菌鴨胸凍，以濃郁菌香襯托鴨胸的細緻口感，層次豐富；搭配微辛的薑餅脆粒，為經典法式冷盤添上冬日氣息。香煎帶子配芹菜蓉外脆內嫩，表面刨上黑松露薄片，香氣馥郁。 主菜松露汁燴雞胸經慢火烹調，並淋上以法式 Périgueux 醬為靈感的黑松露濃汁，風味經典而奢華。甜品法式栗子可可撻以香甜細膩的栗子蓉為主角，並融入一絲可可的醇苦風味，甜而不膩。
四道菜除夕菜單$728/位
12月31日除夕餐廳亦有推出四道菜除夕菜單，以優雅姿態迎接新年。頭盤有蟹肉沙律伴三文魚子杏仁奶油，鮮甜細膩的蟹肉與晶瑩的三文魚子帶出海洋鮮味，配以順滑的杏仁奶油，清新而開胃。接著是 牛肝菌溫泉蛋，劃開溫泉蛋，蛋黃緩緩流出，與濃郁的牛肝菌泡沫和新鮮黑松露交融，風味醇厚誘人。主菜 牛柳配骨髓汁 嚴選鮮嫩牛柳，烹調至完美火候，肉汁豐盈。佐以絲滑的棕洋蔥蓉與蜜糖甘筍，再淋上以牛骨髓、芳香貢布胡椒及一絲干邑熬製而成的濃縮肉汁，為菜式增添深度的醇厚風味。最後以 雲尼拿榛子斑馬蛋糕 作結，鬆軟的斑馬紋蛋糕夾著幼滑的雲尼拿奶油，表面灑滿焦糖烤榛子，香甜酥脆。
Babette Social Eatery
地址：中環德輔道中173號南豐Place地下G-3號舖