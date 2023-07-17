上環新店｜人氣法式甜品網店Olalagout 上環開實體店 招牌閃電泡芙最平$50/件

精緻的法式甜品誰能抗拒？人氣法式烘焙甜品網店Olalagout近日終於開設品牌首間實體店，並選址港島上環，為客人呈獻多款口味的招牌閃電泡芙，以及丹麥酥和創新葡撻，附近的上班族早餐下午餐又有新選擇了！
上環新開法式甜品店Olalagout
Olalagout由2019年創立，在網上售賣各款法式甜品包點，包括閃電泡芙，丹麥酥及法式葡撻，是大熱的散水餅選擇，開業至今一直人氣高企，閃電泡芙更在三年之間賣出40萬件！品牌一直致力研究及開發各款味道的法式烘焙甜點，當中最出色亦最受歡迎的必定是他們的皇牌系列－閃電泡芙，開業至今他們已研究開發出超過20種口味，當中包括：「激檸。閃電泡芙 No.13」 及 杏子41%牛奶朱古力。
新店限定3款新品
為慶祝實體店開幕，Ohlalagout團隊特意為新店開發三款閃電泡芙，只在新店開張期間限定發售。三款新品包括「蒙羅麗莎。閃電泡芙 No.6」($55／件)，「拿破倫。閃電泡芙」(港幣$55／件)及「香蕉豹紋。閃電泡芙 No.19」($55／件)。「蒙羅麗莎。閃電泡芙 No.6」($55／件)上印有世界名畫蒙羅麗莎的眼睛，造型獨特。品牌希望將文化、藝術、歷史溶入甜點當中，透過團隊對蒙羅麗莎想像出的味道，以自家制的紅桑子果醬及紅桑子黑朱古力甘納許（ganache），令紅桑子的甜蜜配合黑朱古力的風味特性，平衡的澀味和苦味及水果、花香、辛香料、草本、堅果、焦糖與麥芽等微妙的香氣，仿似蒙羅麗莎那神秘的微笑。另外「香蕉豹紋。閃電泡芙 No.19」($55／件) 同樣吸引，靈感來自東京香蕉蛋糕，結合了日式風格和豹紋元素。外觀裝飾有可愛又狂野的豹紋朱古力，內餡則包含香蕉卡士達醬和焦糖醬，吃起來滿口都是濃郁的焦糖與香蕉風味。
Ohlalagout
地址：上環皇后大道中251號太興中心2座地下