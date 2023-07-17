上環新店｜人氣法式甜品網店Olalagout 上環開實體店 招牌閃電泡芙最平$50/件

精緻的法式甜品誰能抗拒？人氣法式烘焙甜品網店Olalagout近日終於開設品牌首間實體店，並選址港島上環，為客人呈獻多款口味的招牌閃電泡芙，以及丹麥酥和創新葡撻，附近的上班族早餐下午餐又有新選擇了！

上環新開法式甜品店Olalagout

Olalagout由2019年創立，在網上售賣各款法式甜品包點，包括閃電泡芙，丹麥酥及法式葡撻，是大熱的散水餅選擇，開業至今一直人氣高企，閃電泡芙更在三年之間賣出40萬件！品牌一直致力研究及開發各款味道的法式烘焙甜點，當中最出色亦最受歡迎的必定是他們的皇牌系列－閃電泡芙，開業至今他們已研究開發出超過20種口味，當中包括：「激檸。閃電泡芙 No.13」 及 杏子41%牛奶朱古力。