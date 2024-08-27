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生活
2024-08-27 17:56:08

上環美食｜人氣手工意粉店Posso $570/位任食4款高質意粉 包前菜＋提拉米蘇

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上環美食｜人氣手工意粉店Posso $570/位任食4款高質意粉 包前菜＋提拉米蘇

上環美食｜人氣手工意粉店Posso $570/位任食4款高質意粉 包前菜＋提拉米蘇

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上環人氣手工意粉店Posso近日推出「無窮無盡意粉菜單」，為喜歡手工意粉的食客提供任食意粉的機會！每位收費$570即可無限次續添四款精心創作的手工意粉，以及品嚐兩款前菜和一道甜品，一定能夠食得滿足！

提籃狀意粉

上環手工意粉店Posso推任食意粉

今次Posso推出的「無窮無盡意粉菜單」逢星期一至四的晚市以及星期六午市時段供應，內容相當豐富，一個價錢已包含四款手工意粉、兩款前菜和一道甜品。兩款前菜分別為鮮蝦可樂餅，配上清新的檸檬蒜香蛋黃醬，並綴以紅辣椒粉；牛肉他他，以酸豆和鯷魚增添層次，配搭蜂蜜意大利香草麵包，同樣美味。
而四款手工意粉水準不錯，有斜管意粉以意大利茴香肉腸、牛肝菌作材料，灑上頂級巴馬臣芝士；經典的肉醬意粉經典滋味；波浪闊條麵則以海鮮風味呈現，厚實多肉的大蝦、紅椒以及地中海蝦魚醬，鮮味滿溢；還有提籃狀意粉亦值得一試，用上紅椒醬、奶滑的乳清芝士、意式風乾豬面頰煙肉，風味獨特。
最後甜品方面，心水推介選擇餐廳經典的提拉米蘇，或濃郁奶香的煙燻雲呢拿雪糕。客人亦可以每位HK$180的價錢，加購無限暢飲葡萄酒及氣泡酒。每桌用餐時限為兩小時，且必須同桌所有賓客均點選「無窮無盡意粉菜單」。

Posso
地址：上環九如坊12號地舖
營業時間：星期一至六：中午12時至下午3時、晚上6時至11時
WhatsApp：+852 9870 0898

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