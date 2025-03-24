上環美食｜坐擁270度海景 和緣割烹再推買3送1優惠

上環坐擁270度絕美海景的「和緣割烹」日式餐廳，是小紅書的打卡熱點之一，主打的割烹料理由日籍行政總廚西岡正樹主理。最近餐廳再做「4人同行，1人免費」優惠，午、晚市均適用。

日籍割烹達人超過 30 年經驗 「割」是指切割食材，「烹」代表巧手烹製各式精緻料理，餐廳會依據四季的變化而設計餐單，配合不同食器及擺設。採用日本時令新鮮食材，配合上環馳名的海味乾貨融入割烹料理之中，帶來日本技藝與本地文化相融的盛宴體驗。日籍行政總廚西岡正樹（Masaki Nishioka）出身割烹料理世家，被譽為「割烹達人」，累積了超過30年的豐富經驗，手藝正宗。早年曾跟隨日本名廚山本秀正磨練廚藝，及後擔任多家頂級餐廳的行政總廚，包括新加坡濱海灣金沙酒店的Takumi Yamamoto 和香港的Rozan等，有著日本師傳擁有的精細作風。

實試 8 道菜晚餐 最新的晚市餐單有8道菜，前菜「松葉蟹，胡瓜，南高梅啫喱，花穗」，蟹肉細緻鮮嫩，啫喱的梅子酸香吊出清新爽口之感，花穗進一步帶出清新效果。第二道奉上「生火腿，富山柿乾，忌廉芝士天婦羅」，炸漿金黃薄脆，餡料豐富，有齊鹹香、果香及奶香不同層次風味，柿乾的清香恰好平衡芝士的豐厚。隨即附上湯色清澈的碗物，配上帆立貝真丈、聖護院蕪菁、京人參、大葉擬寶珠以及柚子，清新脫俗，鮮味澎湃。

特色之作白子海苔天婦羅 接著來一道時令雜錦刺身，記者實試當日有赤貝、牡丹蝦、大拖羅、油甘魚、深海池魚，魚身泛光澤夠鮮美，滿口旨味。配即磨山葵或海苔鹽提鮮。緊接奉上白子海苔天婦羅，外脆內軟，白子綿軟creamy，海苔加強海洋鹹鮮。吃完海產之後，輪到肉料理，是廚師燒好的和牛壽喜燒，佐以蛋黃汁、春菊及舞茸。和牛熟度剛好，肉質柔嫩，被蛋漿包圍著更顯滑溜。

白飯魚土鍋飯滿載香氣 隨後遞上熱騰騰又飽肚的白飯魚土鍋飯，白飯魚的魚香相當突出，伴上牛蒡、有馬山椒及青海苔，溫潤而柔軟有致的白飯吸收了所有材料的香氣，令人吃不停口。最後壓軸甜品有抹茶醬紅豆布甸，紅豆粉甜豆香濃，抹茶醬回甘，留下茶韻。整體菜品食材組合和諧，當中不乏新意。難得有買3送1優惠暫定推出到4月13日，替朋友慶生最適合不過！

和緣割烹 Wa-En Kappo 地址：上環干諾道西 48 號干諾中心 29 樓

電話：2117 3735

營業時間：

星期一至五12pm-3pm，6pm-10pm

星期六、日及公眾假期11:30am-3pm， 6pm-10pm

網址：https://www.waen-kappo.com/

價錢：午市5道菜$488起；晚市8道菜$1488起

備註：買3送1優惠適用於午市及晚市，暫定至4月13日。

