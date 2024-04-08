上環美食｜意大利餐廳JUNO全新週末早午餐及晚市菜單！限時推$498/位母親節brunch

上環美食｜母親節將至，諗好帶媽媽去邊度慶祝未？上環意大利餐廳JUNO全新推出「六道菜母親節早午餐嘗味菜單」及週末早午餐菜單，人均$498就可以品嚐到多道意大利菜，好抵食！母親節菜單只限定於母親節週末供應，有興趣的朋友立即睇內文詳情，帶埋屋企人去過一個悠閒的週末！

JUNO 四道菜週末早午餐菜單

「四道菜週末早午餐菜單」（每位$308），菜單可供賓客自選兩款前菜、主菜及甜品，完美展現意大利及地中海料理的傲人特色。此外，賓客更可另加每位$198享用90分鐘無限暢飲指定葡萄酒、雞尾酒和啤酒，享受愉快悠閒的週末假期。

共五款前菜選項包括，香濃奶滑的「胡桃南瓜湯」，加入香烤南瓜籽及薄荷油，提升湯品的風味層次；招牌「炭烤法式醬茄子」輕送炭火香，並在茄子上灑上松子仁、薄荷、羅勒及蜂蜜醬，口感豐富；鹹香軟綿的「鷹嘴豆泥」則搭配自家製的皮塔麵包；而清爽柔滑的「布拉塔奶酪」（另加$40）與新鮮蕃茄完美搭配，綴以羅勒及特級初榨橄欖油；「龍蝦和大蝦煎蛋餅」（另加$50）則細意演繹西班牙蛋餅的鬆軟香口，結合龍蝦及大蝦的鮮美，配以藏紅花蒜香蛋黃醬、油封辣椒及水煮洋蔥。

主菜方面，有「特色黑松露意大利細麵」，採用蛋香味濃的細麵詮釋地道松露意大利麵的美味精髓，搭配新鮮松露片及巴馬臣芝士，簡單體現經典風味；「碳烤澳洲尖吻鱸」使用可持續發展的新鮮鱸魚入饌，配以蕃茄、意大利青瓜及茄子，豐富魚產的鮮味層次；及口感軟腍的「炭烤豬排骨」，以自家製的石榴糖蜜塗抹燒製而成，佐以迷迭香調味的薯仔，醬香惹味。

而地道意式燴飯「黑松露安格斯牛頰肉燴飯」（另加$60），更誠意挑選意大利人高度推祟的頂級大米品牌Acquerello出產的米種卡納羅利（Carnaroli）設計，並灑上馬斯卡邦芝士烹煮，濃重芝香與加入松露炮製而成的牛面頰無比匹配。另有兩款可供最少兩位賓客分享的主菜選擇，包括經炭燒處理的「美國特級肉眼牛排」（另加每位$120），搭配芝麻菜、乾蕃茄沙律及薯蓉，輕輕平衡牛排的肉重膩感；及備受追捧的「海鮮砂鍋西班牙式短麵」（另加每位$140），結合傳統西班牙海鮮飯及意大利麵的特色，以西班牙蕃茄、胡椒及歐陸式洋蔥蕃茄醬提升西班牙紅蝦及墨魚的鮮甜味美，呈現獨一無二的地中海美食風采。

此週末早午餐的甜品選擇包羅洋溢法式風情的「塔丁蛋糕」，為切成薄片的香甜蘋果配上焦糖奶油及雲呢拿雪糕，冷熱交織甜美滋味；及意大利歷久彌新的「提拉米蘇」（另加$20），精巧地以香檳酒杯盛裝，內藏以意大利經典咖啡品牌Illy的咖啡浸泡而成的手指餅，面層更鋪滿法國頂級Valrhona朱古力粉。

為菜單加配90分鐘無限暢飲體驗的賓客更可尊享指定紅白餐酒及氣泡酒，如優雅清爽的「Maset Brut Nature Cava」氣泡酒、平易近人的意大利紅酒「Primitivo del Salento」、及花香盈溢的意大行白酒「Moi Verdeca del Salento」；另有意式經典雞尾酒Negroni及西班牙六芒星啤酒（Estella Galicia Beer）可供選擇。