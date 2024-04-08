上環美食｜意大利餐廳JUNO全新週末早午餐及晚市菜單！限時推$498/位母親節brunch

上環美食｜母親節將至，諗好帶媽媽去邊度慶祝未？上環意大利餐廳JUNO全新推出「六道菜母親節早午餐嘗味菜單」及週末早午餐菜單，人均$498就可以品嚐到多道意大利菜，好抵食！母親節菜單只限定於母親節週末供應，有興趣的朋友立即睇內文詳情，帶埋屋企人去過一個悠閒的週末！
JUNO 四道菜週末早午餐菜單
「四道菜週末早午餐菜單」（每位$308），菜單可供賓客自選兩款前菜、主菜及甜品，完美展現意大利及地中海料理的傲人特色。此外，賓客更可另加每位$198享用90分鐘無限暢飲指定葡萄酒、雞尾酒和啤酒，享受愉快悠閒的週末假期。
共五款前菜選項包括，香濃奶滑的「胡桃南瓜湯」，加入香烤南瓜籽及薄荷油，提升湯品的風味層次；招牌「炭烤法式醬茄子」輕送炭火香，並在茄子上灑上松子仁、薄荷、羅勒及蜂蜜醬，口感豐富；鹹香軟綿的「鷹嘴豆泥」則搭配自家製的皮塔麵包；而清爽柔滑的「布拉塔奶酪」（另加$40）與新鮮蕃茄完美搭配，綴以羅勒及特級初榨橄欖油；「龍蝦和大蝦煎蛋餅」（另加$50）則細意演繹西班牙蛋餅的鬆軟香口，結合龍蝦及大蝦的鮮美，配以藏紅花蒜香蛋黃醬、油封辣椒及水煮洋蔥。
主菜方面，有「特色黑松露意大利細麵」，採用蛋香味濃的細麵詮釋地道松露意大利麵的美味精髓，搭配新鮮松露片及巴馬臣芝士，簡單體現經典風味；「碳烤澳洲尖吻鱸」使用可持續發展的新鮮鱸魚入饌，配以蕃茄、意大利青瓜及茄子，豐富魚產的鮮味層次；及口感軟腍的「炭烤豬排骨」，以自家製的石榴糖蜜塗抹燒製而成，佐以迷迭香調味的薯仔，醬香惹味。
而地道意式燴飯「黑松露安格斯牛頰肉燴飯」（另加$60），更誠意挑選意大利人高度推祟的頂級大米品牌Acquerello出產的米種卡納羅利（Carnaroli）設計，並灑上馬斯卡邦芝士烹煮，濃重芝香與加入松露炮製而成的牛面頰無比匹配。另有兩款可供最少兩位賓客分享的主菜選擇，包括經炭燒處理的「美國特級肉眼牛排」（另加每位$120），搭配芝麻菜、乾蕃茄沙律及薯蓉，輕輕平衡牛排的肉重膩感；及備受追捧的「海鮮砂鍋西班牙式短麵」（另加每位$140），結合傳統西班牙海鮮飯及意大利麵的特色，以西班牙蕃茄、胡椒及歐陸式洋蔥蕃茄醬提升西班牙紅蝦及墨魚的鮮甜味美，呈現獨一無二的地中海美食風采。
此週末早午餐的甜品選擇包羅洋溢法式風情的「塔丁蛋糕」，為切成薄片的香甜蘋果配上焦糖奶油及雲呢拿雪糕，冷熱交織甜美滋味；及意大利歷久彌新的「提拉米蘇」（另加$20），精巧地以香檳酒杯盛裝，內藏以意大利經典咖啡品牌Illy的咖啡浸泡而成的手指餅，面層更鋪滿法國頂級Valrhona朱古力粉。
為菜單加配90分鐘無限暢飲體驗的賓客更可尊享指定紅白餐酒及氣泡酒，如優雅清爽的「Maset Brut Nature Cava」氣泡酒、平易近人的意大利紅酒「Primitivo del Salento」、及花香盈溢的意大行白酒「Moi Verdeca del Salento」；另有意式經典雞尾酒Negroni及西班牙六芒星啤酒（Estella Galicia Beer）可供選擇。
JUNO 七道菜晚市嘗味菜單
行政總廚Jordi Vallés Claverol的招牌嘗味菜單自開業以來一直是賓客的嚐鮮之選，因應春夏而全新打造的菜單更讓大家可以品味最時令的季節滋味。定價為每位$538，「七道菜晚市嘗味菜單」（兩位起用，同檯賓客須點選相同菜單）包羅五款可供分享的前菜如西班牙的國民美食「伊比利亞火腿48個月配迷迭香味意大利麵包」、清爽柔滑的「布拉塔奶酪」、炭香四溢的「炭烤甜椒」、清新帶辛香的「西班牙甜椒」及「金槍魚韃靼」——為魚鮮味濃的吞拿魚注入帶酸香的葡萄柚及白酒醋，開胃宜人。
主菜選項豐富，讓賓客可自選心儀菜式如，「特色黑松露意大利細麵」、「烤豬排骨」、「黑松露安格斯牛面頰肉燴飯」（另加$40）、或「海鮮砂鍋西班牙式短麵」（兩位起用，另加每位$80）；而甜點則可選「提拉米蘇」、「意式櫻桃凍奶酪」或「塔丁蛋糕」（另加$20），款款精巧誘人。
JUNO 六道菜母親節早午餐嘗味菜單
與此同時，JUNO亦為即將到來的母親節設計節日限定的嘗味菜單。「六道菜母親節早午餐嘗味菜單」則定價為每位$498（兩位起用），將限定於母親節週末供應（2024年5月11及12日）。菜單以四款可供分享的前菜為至愛媽媽送上驚喜，包括「扇貝薄片和血橙凍汁」，採用鮮香的血橙為甜糯的帶子刺身提鮮；「鴨肉醬和黑松露」則口感細膩，配以自家製的吐司享用更別具溫暖質樸風味。另有「伊比利亞火腿48個月配迷迭香味意大利麵包」及「鷹嘴豆泥和皮塔餅麵包」。
主菜同樣照顧不同賓客的口味需要，選擇有「意大利細麵配香蒜醬和布拉塔芝士」、「羊肩肉捲」、「黑松露牛面頰肉南瓜燴飯」及「海鮮砂鍋西班牙式短麵」（兩位起用，另加每位$80）；甜品則可選「提拉米蘇」或「意式櫻桃奶酪」。
歐陸酒食配餐文化博大精深，行政總廚Jordi因此亦親自為JUNO的酒單精心挑選來自意大利、法國及西班牙的佳釀，期望能以體現酒食藝術的酒項選擇豐富賓客的用餐體驗。當中，來自意大利普利亞（Puglia）地區的美酒品質出眾，推介酒釀有來自Varvaglione 1921酒莊的紅酒「Susumaniello」（$550），酒體年輕活潑，更是店內獨家供應的佳品。
另有一系列展現餐廳個性魅力的雞尾酒（$110），如混合伏特加、香桃甜酒及桃茶炮製的「Peach Me Up」；由經典調酒Gin Tonic變奏而成的「Juno & Tonic」，精選來自意大利南海岸的Amalfi琴酒設計，加入酸柑及迷迭香，清爽醉人；及多款無酒精雞尾酒（$80）如，飄送淡淡浪漫氣息的「Pink Love」，結合紅莓汁、檸檬、新鮮紅桑子打造粉嫩層次。
JUNO
地址：香港上環永樂街88號地下
營業時間：
星期一至四，中午12時至下午4時及下午6時至11時
星期五，中午12時至下午4時及下午6時至11時30分
星期六及日，上午11時30分至下午4時30分及下午6時至11時