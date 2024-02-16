上環美食｜新開Fusion菜「肉料理とワインCarving」神秘食材製作豪華嚐味套餐 必食大閘蟹釜飯

「肉料理とワインCarving」豪華嚐味套餐$988起

餐廳菜單不時會轉換款式，今個季度，餐廳用上日本、英國、法國等地的特色食材和烹調手法，呈獻限定豪華嚐味套餐，價錢由988起，即可品嚐十道Fusion菜式，部分使用驚喜神秘食材，到底是什麼？留待客人親自到餐廳開估！前菜方面必食小鉢三味，分別為意大利神秘食材鱈場蟹、日本和牛他他鵪鶉蛋及木之芽三文魚子鮑魚，特別推介木之芽三文魚子鮑魚，磯煮鮑魚撻上放上經日本清酒浸泡的三文魚子，鮮味香濃，份外開冑。另外北海道馬糞海膽炙燒神秘食材口感層次豐富，主廚用鹽麴慢煮神秘食材，再配搭鮮甜甘香的北海道馬糞海膽及香脆百頁腐皮，三種口感在口中交融，令人印象深刻。



而三道主菜中，心水是大閘蟹白菌紫蘇花，主廚用北海道七星米製作釜飯，加上大閘蟹肉、白菌及紫蘇花，海鮮和菇菌香氣四溢，更有帶飯焦，一人一鍋，吃得特別滿足！還有日本和牛壽喜燒 夢王卵，用上日本熊本的A5和牛肉眼，以壽喜燒式做法香煎，和牛肉質香嫩，濃郁美味。為滿足不同客人的需求，餐廳更推出性價比高的五品輕食嚐味套餐，在星期一至星期日，下午5時至晚上7時半光臨，就可以$488一試主廚精湛的廚藝，而且隨餐更附送5杯悉心配對的餐酒，有興趣的話一於去試下。