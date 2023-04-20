上環美食｜日本Fusion菜酒吧餐廳SUIT 炭燒炮製脆皮黃油雞飯 優惠價錢試唎酒師推介清酒

上環SUIT Izakaya & Sake Bar將日本菜結合西餐，創作出一系列嶄新的Fusion菜式，食物精緻，價錢合理，在區內口碑不俗，是附近上班族放工聚餐的好去處！喜歡淺酌的朋友更可以優惠價錢品嚐唎酒師推介的清酒，如伊根滿開、Fusion Series、仁井田自然酒生酛等等，一於bookmark定下次相約三五好友去吧！

上環美食推介｜必試炭燒炮製脆皮黃油雞飯

餐牌方面很有驚喜，餐廳選用多款來自日本的食材，炮製與眾不同的Fusion菜式，不只食材配搭特別，賣相擺盤亦有心思，食之前一定要先影相打卡。焦糖野菌布甸、牛肉他他、柚子牛油汁燒豬鞍、慢煮香煎乳鴿等都是招牌菜式，其中最推介黃油雞飯（$268），加入本地煲仔飯元素，以炭燒形式炮製脆皮三黃雞，並用三款不同口味的時令雜菌與加入高湯的珍珠米同時煮熟後，再用雞油將飯煎至起焦，最後淋上特製香蔥豉油，充滿油香的黃油雞飯，份外齒頰留香！另外柚子牛油汁燒豬鞍（$278）水準亦不錯，原塊豬鞍配柚子牛油汁，味道微甜美味，令人食慾大增，並以芹菜頭作為配菜，淋上蒜油酸汁，取代市面常見以馬鈴薯作配菜的常規，帶來別樣的新鮮感！由於每塊豬鞍厚道不一，廚師需精心控制火候，為食客帶來熟成度與肉汁豐盛的完美豬鞍。