上環美食｜米芝蓮必比登推介地中海菜餐廳JUNO $208起歎四道菜

首次入選《香港澳門米芝蓮指南 2025》必比登推介的上環地中海菜餐廳JUNO，由巴塞隆拿大廚 Jordi Vallés Claverol 開設，相當人氣。記者上星期二晚與朋友來吃晚餐，氣氛熱鬧，九時過後仍有不少人推門入來捧場，是上環區食肆晚市的奇景。 文 / 攝：Vera Gee

細看餐牌，地中海菜滙集意大利、西班牙、法國菜，選擇豐富目不暇給，甚高性價比。四道菜午餐由$208起，周末brunch也只是$308，均包括兩款自選前菜、一款主菜及甜品。晚餐供應單點地中海菜及嘗味菜單(七道菜$538/位)，嘗味菜單的共享前菜多達五款，與午餐的前菜一樣有人氣吞拿魚蛋黃醬泡沫，以趣緻的雞蛋殼造型器皿盛載，吞拿魚醬濃縮幼滑非常可口。

記者還試食了最近新推出的菜式，炸蟹肉球釀滿絲絲蟹肉及散發芝士香的帕馬森芝士，綴以清香開胃的檸檬蛋黃醬。意大利白酒煮蜆搭配烤法包片，活蜆嫩滑鮮味，吸收了白酒的溫和酒香。伊比利亞黑毛豬肉丸混合了慢燉黑毛豬肉及安格斯牛肉，肉質鮮嫩充滿肉汁。意大利豬肉腸寬管粉樣子像大size兼大孔版的長通粉，麵身厚度較薄，咬下煙韌彈牙又掛汁；番茄醬加入南法紅辣椒粉，茄味鮮甜散發微辛香；豬肉腸和豬臉頰肉添上惹味鹹香。

燴小牛膝極嫩腍

主菜意式燴小牛膝配牛肉汁，佐以吸收了藏紅花香味的馬鈴薯泥及清甜的炭烤意大利青瓜。牛膝非常嫩腍，肉味純沒牛羶；濃郁肉汁以多種蔬菜慢煮而成，更提升鮮味。新款甜品有新鮮紅桑子百香果泡沫伴焦糖杏仁，入口迅即融化，酸甜輕盈而不膩。整體菜式味道滿意，適合港人胃口。

店員位位服務周到，對菜式熟悉，又會主動換碟。鄰座女客人生日，朋友替她安排甜品碟唧上生日快樂的英文朱古力字，令女客人開心萬分。這家餐廳值得bookmark慶生！

