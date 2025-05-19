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生活
2025-05-19 11:00:00

上環美食｜米芝蓮必比登推介地中海菜餐廳JUNO $208起歎四道菜

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上環美食｜米芝蓮必比登推介地中海菜餐廳JUNO $208起歎四道菜

上環美食｜米芝蓮必比登推介地中海菜餐廳JUNO $208起歎四道菜


首次入選《香港澳門米芝蓮指南 2025》必比登推介的上環地中海菜餐廳JUNO，由巴塞隆拿大廚 Jordi Vallés Claverol 開設，相當人氣。記者上星期二晚與朋友來吃晚餐，氣氛熱鬧，九時過後仍有不少人推門入來捧場，是上環區食肆晚市的奇景。
文 / 攝：Vera Gee
 

吞拿魚蛋黃醬泡沫$60/2份 吞拿魚醬濃縮輕盈又幼滑，配三文魚子非常可口。 伊比利亞黑毛豬肉丸伴法包脆片$130 結合慢燉伊比利亞黑毛豬及安格斯牛肉，肉嫩多汁。

人氣之選吞拿魚蛋黃醬泡沫

細看餐牌，地中海菜滙集意大利、西班牙、法國菜，選擇豐富目不暇給，甚高性價比。四道菜午餐由$208起，周末brunch也只是$308，均包括兩款自選前菜、一款主菜及甜品。晚餐供應單點地中海菜及嘗味菜單(七道菜$538/位)，嘗味菜單的共享前菜多達五款，與午餐的前菜一樣有人氣吞拿魚蛋黃醬泡沫，以趣緻的雞蛋殼造型器皿盛載，吞拿魚醬濃縮幼滑非常可口。

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火箭菜沙律$110 新鮮火箭菜配自家醃漬紅菜頭、菲達芝士、核桃及意大利黑醋汁，集甘嫩、酸爽、香濃、脆口層次於一身。 意大利白酒煮蜆伴炭烤法包$160 活蜆以大蒜、白酒、牛油調味，蜆肉嫩滑吸收了酒香。 炸蟹肉球$70/2個 釀滿絲絲蟹肉及散發芝士香的帕馬森芝士，頂部的檸檬蛋黃醬清香開胃。

芝味炸蟹肉球

記者還試食了最近新推出的菜式，炸蟹肉球釀滿絲絲蟹肉及散發芝士香的帕馬森芝士，綴以清香開胃的檸檬蛋黃醬。意大利白酒煮蜆搭配烤法包片，活蜆嫩滑鮮味，吸收了白酒的溫和酒香。伊比利亞黑毛豬肉丸混合了慢燉黑毛豬肉及安格斯牛肉，肉質鮮嫩充滿肉汁。意大利豬肉腸寬管粉樣子像大size兼大孔版的長通粉，麵身厚度較薄，咬下煙韌彈牙又掛汁；番茄醬加入南法紅辣椒粉，茄味鮮甜散發微辛香；豬肉腸和豬臉頰肉添上惹味鹹香。
 

燴小牛膝極嫩腍

主菜意式燴小牛膝配牛肉汁，佐以吸收了藏紅花香味的馬鈴薯泥及清甜的炭烤意大利青瓜。牛膝非常嫩腍，肉味純沒牛羶；濃郁肉汁以多種蔬菜慢煮而成，更提升鮮味。新款甜品有新鮮紅桑子百香果泡沫伴焦糖杏仁，入口迅即融化，酸甜輕盈而不膩。整體菜式味道滿意，適合港人胃口。

店員位位服務周到，對菜式熟悉，又會主動換碟。鄰座女客人生日，朋友替她安排甜品碟唧上生日快樂的英文朱古力字，令女客人開心萬分。這家餐廳值得bookmark慶生！
 

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Paccheri Salsiccia意大利豬肉腸寬管粉$220 寬管粉煙韌掛汁；鮮甜番茄醬散發南法紅辣椒粉的微辛香；意大利豬肉腸及豬臉頰肉鹹香濃惹，大份勁飽肚。 意式燴小牛膝$280 牛膝非常嫩腍，肉味純，肉汁濃郁鮮味；薯蓉吸收藏紅花的香味；炭烤意大利青瓜甜爽多汁。 新鮮紅桑子配百香果泡沫及焦糖杏仁$90 泡沫酸甜入口即融，焦糖杏仁香脆。

JUNO

地址：上環永樂街88號地下
電話：27035188 / WhatsApp 5183 0188 
營業時間：
（星期一至五）中午12時至下午4時，下午6時至11時
（星期六及日）上午11時30分至下午4時30分，下午6時至11時
網上訂座

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