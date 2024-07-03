上環美食｜荷李活道新開意大利餐廳208 ITALIAN 必試野菌意式炸飯糰/拿坡里薄餅/烤和牛肉眼扒

上環美食｜上環又有新開的餐廳！全新概念餐廳208 ITALIAN，名字以位於荷李活道208號命名，突顯意大利的多美食風貌。餐廳樓高兩層，主打意大利菜式。當中推薦野菌意式炸飯糰、意大利牛肉他他、雞肝慕絲、拿坡里薄餅、烤和牛肉眼扒等，每款都充滿意大利風味。

208 ITALIAN 呈獻多化意大利美饌

樓高兩層的餐廳建築簡潔優雅，外牆賦予明亮的橙色，既鮮艷奪目又能營造宜人氛圍。室內設計綴以不少鏡子和畫作，兩層空間寬敞舒適，地面設有熱鬧的酒吧及私人廂房，一樓則設有正宗的薄餅烤爐，適合休閒及商務餐飲活動。 餐廳採用最優質、最新鮮的食材炮製意大利佳餚，將正宗意式風味帶到餐桌上，當中包括拿坡里薄餅、自家製意大利麵和豐盛的共享主菜，並可配搭葡萄酒和雞尾酒享用，塑造誘惑味蕾的上乘滋味。 208 ITALIAN 由生於皮埃蒙特地區的主廚 Emanuele Canuto掌舵，他曾經任職意大利、英國及澳洲的頂尖食府，烹飪生涯多姿多彩。 Canuto的創作受其意大利北部之成長之地以及周遊全國的經歷所啟發，融合意大利經典美食的精髓。無論是氣候清爽的南部菜餚以至口感濃郁的北部美食，Canuto採用代代相傳的食譜和烹飪技巧，對其家鄉意大利的美食深感自豪。Canuto以地道的手法烹調肉類佳餚、意大利麵和製作薄餅麵團，以美食滿足客人的味覺體驗。他在菜餚中注入其個人風格之餘，亦不忘忠於意大利傳統。

208 ITALIAN 呈獻多化意大利美饌。Canuto的巧手之作包括野菌意式炸飯糰（$78），廚師將燴飯球蘸上麵包屑後油炸，並加入藏紅花、大啡菇、意式白醬和牛奶莫扎里拉芝士。其他焦點菜式包括意大利牛肉他他（$88）和雞肝慕絲（$110），後者是一道自家製雞肝醬，配上質感如啫喱般的砵酒濃汁，更添風味。 意大利麵方面，代表作有皮埃蒙特傳統手工意大利雲吞（$178），小巧的雲吞內釀滿了牛仔肉、雞肉、豬肉、牛仔肉汁和帕爾馬芝士混合而成的餡料。米蘭式意大利飯（$268）則加入藏紅花製成口感幼滑的金黃色燉飯，並配以24個月熟成帕瑪森芝士和香濃的烤牛骨髓，令人回味無窮。 主廚Canuto也精心製作優質的拿坡里薄餅，薄脆的餅底上鋪滿豐富的材料，教人垂涎三尺。208 ITALIAN的招牌薄餅麵團秘訣在於採用頂級意大利麵粉，以及進行長達48小時的兩次發酵過程，達致輕盈蓬鬆的完美質感。11吋意式香腸馬鈴薯薄餅（$188）表面鋪滿馬鈴薯、莫札里拉芝士、羅馬羊奶芝士、迷迭香和自家製意大利茴香香腸。餐廳亦照顧到素食者的需求，推出208經典特色薄餅（$208），配料有聖馬爾扎諾番茄醬、口感軟滑的布拉塔芝士以及香甜多汁的Pizzutello紅黃車厘茄。

招牌主菜方面，烤和牛肉眼扒（$498）切好後精心擺盤，並配以新鮮西西里番茄上碟；意大利酥皮海鮮湯（$258）是一道豐盛的傳統菜式，上面是烤成金黃色的薄餅餅皮，以八爪魚湯為湯底，配以青口、大蝦、鱈魚等，每一口都洋溢海洋鮮味。。 一頓完美的意大利盛宴，豈能缺少美味的甜點？主廚Canuto以嶄新手法演繹經典提拉米蘇（$78），除了採用幼滑的馬斯卡彭芝士和鬆軟的手指餅乾製作，更添上令人驚喜的鬆脆口感。 意大利榛子朱古力（$108）是另一道深受喜愛的甜點，外層是香濃榛子朱古力，切開即呈現焦糖榛子和莫雷諾櫻桃流心！這是主廚Canuto的兒時最愛甜點之一，現在與208 ITALIAN的客人共享甜蜜美味。 餐廳開幕期間供應多款特色雞尾酒，包括Aged Negroni（$108）和Aged Boulevardier（$118）。兩者均採用精心於木桶陳釀的烈酒調製，風味獨特而複雜紛陳，適合品味優雅的愛酒之人享用。