上環美食2023｜20間上環美食推介！創意法國菜/高質中菜/泰國東北菜/超抵糧尾救星

上環雖然鄰近中環，但是比起忙碌的中環，多了份懷舊小區的感覺，而且更多是獨立餐廳小店，好像有創意法國菜、泰國東北菜、素食Bagel等等！無論是一大班朋友聚會還是想二人世界，上環眾多美食餐廳都可以滿足你的要求！讓你星期一至日都找到新驚喜！ 二人世界精緻料理 上環有着多條四通八達的小巷弄，不少浪漫又高質的餐廳就是偷偷藏在這些巷弄或不起眼的商業大廈當中，立即看看有哪些隱世餐廳，讓你可以化身成老饕，帶愛侶過來享受一頓完美的餐點。 上環美食2023推介1.Bacchus：八百款美酒創意法國菜餐廳 提到浪漫怎少得了法國菜，Bacchus由法籍行政總廚Mickael Messina主理，主打創意法國菜，除了有午餐跟晚餐，還有Brunch供應。而且店內有來自世界各地八百多款不同品牌的美酒，為用餐增加些驚喜。而且餐廳設有露天酒吧The Terrace Hollywood Road，用餐過後，可以再到戶外延長約會時光。 Bacchus

地址：上環荷李活道233號荷李活商業中心3樓（地圖按此）

電話：3750 5200

營業時間：12:00nn-2:30pm、6:00pm-9:30pm

上環美食2023推介2.Enishi：中環CENSU大廚領軍 與好友開鐵板燒餐廳 擔心去太正式的餐廳，約會會變得太拘謹？Enishi由中環CENSU大廚佐藤峻領軍，與好友高野透及其太太濱崎愛共同開設，環境帶有令人舒服的日式風情，餐廳只有23個座位，提供兩種不同的體驗：一種是在11人吧枱中享用的鐵板燒嚐味菜單，另一種則是較休閒的風格，享用單點菜單的用餐區。餐單主打新派的日式料理，精緻美味，作為慶祝或是首次約會相所就最好不過。 Enishi

地址：上環文咸東街49號地鋪（地圖按此）

電話：2997 7009

營業時間：星期三至日 12:00nn-03:00pm、06:00pm-12:00am

上環美食2023推介3.Check In ThaiViet：超打卡吹氣大象 超可愛熊仔冰 想為情人製造驚喜，不一定要貴價餐廳！Check In ThaiViet的泰越料理價錢親民，泰式奶茶還設有熊仔造型的茶冰，客人可自行倒茶，相當可愛。而且店內食物份量適合兩人分享，可以拉近兩人關係。而且店家時不時在門口放超打卡吹氣大象，臨走時更可以跟愛人一同拍照留念。 Check In ThaiViet

地址：上環新街15-17號地舖（地圖按此）

電話：5322 1031

營業時間：星期二至日 12:00-03:00pm、05:00pm-10:00pm

泰式奶茶 $38（Credit：hkfoodphoto）

上環美食2023推介4.鈴鮨刃：鈴鮨刃日本壽司宗師入室弟子主理Omakase！金色打卡藝術走廊 由傳奇日本料理大師見城俊二最後的入室弟子耀師傅主理，提供午市及晚市廚師發辦套餐。從前菜、刺身、壽司及創意菜式等一應俱全。當中最特別是鮪碎牡丹蝦配海膽醬，將刺生級日本海膽製成濃厚海膽醬，再配上壽司飯、吞拿魚、牡丹、海膽及法國魚子醬，鮮味十足。臨走前，別忘了去一轉洗手間，因有一條全金色的藝術走廊，掛滿逾千塊全手工金銀圖片，打卡一流。 鈴鮨刃

地址：上環文咸東街22-26號柏廷坊25樓(地圖按此)

電話：3619 1256

營業時間：星期一至六12:00nn-03:00pm、06:00pm-10:00pm

Happy Hour之選 打工仔們在日間忙碌拼搏，收工自然想與好友同事好好Chill一Chill，上環就有多間居酒屋跟酒吧供大家選擇。 上環美食2023推介5.和藏：隱世日式居酒屋 嚐日本海鮮＋清酒 想品嚐一頓精緻的料理又想環境輕鬆一點？高質居酒屋和藏主打堅持選用優質新鮮海產及陸地食材，除了傳統日式風味佐酒美食外，店內更提供不少新派創作美食，而且店內以Sake Flight的形式，按不同程度的香氣及濃度將清酒配搭，例如香氣型的薰酒、熟成型的熟酒、輕快型的爽酒及醇濃型的醇酒。酒單以日本地圖來區分各地的特色清酒，由北海道、東北、中部、關東、關西、四國及沖繩等地區，精選逾30款不同特色清酒。現在只要於05:30pm至07:00pm期間下單，便可以優惠價品品嚐三得利頂級啤酒跟品酒師精選清酒。 和藏

地址：上環干諾道西48號干諾中心1樓（地圖按此）

電話：3751 7031

營業時間：星期一至日 12:00nn-03:00pm、05:30pm-11:00pm

上環美食2023推介6.69 on JERVOIS BAR & GRILL：放工聚會一流 現代英式小酒館 高質的雞尾酒永遠都是Happy Hour永遠的皇者！上環英式小酒館69 on JERVOIS BAR & GRILL，酒吧提供英式小食、燒烤美食、主菜（適合多人共享）配菜及甜品！而「The So Hong Sinner」、「The GoDown」和「Fragrant Nullah」等特色雞尾酒由駐場酒吧經理 Richard Fernie精心調製，靈感源自上環的歷史與特色。上環是英國殖民者首次登陸香港的地點，也是多年來本地藥商、紡織品商人和乾糧供應商進行貿易之地。 69 on JERVOIS BAR & GRILL

地址：上環蘇杭街69號（地圖按此）

電話：9758 6715

營業時間：星期一至六 12:00nn-12:00am

想感受一下英式小酒館的魅力，來69 on JERVOIS BAR & GRILL就沒錯。

上環美食2023推介7.Pica Pica：地道西班牙Tapas！必試紅蝦熱狗 西班牙的Tapas向來深受歡迎，愛其細細件又可以配酒飲。甚多好評的Pica Pica就有多款不同款式的Tapas提供，紅蝦熱狗是招牌名物，烤至內脆外軟的麵包，配上肉質鮮甜的西班牙紅蝦，賣相非常吸引，可先將蝦頭的香濃蝦頭慢慢品嚐再食熱狗。當然少不了還有西班牙海鮮飯，也是人氣熱點。 Pica Pica

地址：上環德輔道中317-321號啟德商業大廈地下G-H號舖(地圖按此)

電話：2811 9880

營業時間：星期日至三 12:00nn-11:00pm、

星期四至六 12:00nn-12:00am

聚會必去 上環餐廳多，無論你是想有私人空間還是一大班聚會都無問題，以下就介紹幾間聚會一流的餐廳！ 上環美食2023推介8.江蘇銘悅：高質江蘇菜館 必食爆汁生煎包 現在的中菜餐廳時尚精美，江蘇銘悅就是一個好例子。裝修富麗堂皇，主打傳統江蘇菜，特別推介懷舊爆汁生煎包，用以兩層包皮包裏，底層煎得香脆可口。另外還有多款經典江蘇菜，好像江南香醇東坡肉，以醬油、冰糖、紹酒、10年女兒紅花雕酒、10年陳醋等調料慢煮約3小時而成，一開蓋已經香氣四溢，最適合一大班人分享。 江蘇銘悅

地址：上環干諾道中130至136號誠信大廈2樓（地圖按此）

電話：6230 8973 /6230 9207

營業時間：11:30am-11:00pm

上環美食2023推介9.Chachawan：超少見！泰國東北部依善地區美食 一大班人開飯，選擇方便分享的泰國菜就最好不過。Chachawan主打泰國東北部依善地區美食，比起平時吃的泰菜更有原始風味！而且店內用上不少特別的泰國食材，好像三月精選甜品Salak Loi Kaew，就用上了蛇皮果配荔枝冰。而一大班人用餐就推介泰式烤魚Pla Phao Glua，把原條海鱸魚釀入香茅、班蘭葉和檸檬葉等香料，在外層上撒滿鹽，再放在明火燒香，最後配上特製泰式辣醬，香辣惹味！ Chachawan

地址：上環荷李活道206號地舖（地圖按此）

電話：2549 0020

營業時間：12:00nn-03:00pm、06:00pm-11:00pm

上環美食2023推介10.Ask For Alonzo Soho：新派意大利菜 Ask For Alonzo Soho鄰近PMQ，開放式的設計感覺甚Chill。全天候提供多款意大利美饌，由經典菜式、Happy Hour及週末Brunch等一應俱全。戶外位置更邀請本地藝術家設計壁畫，充滿藝術感。招牌菜式包括Roasted Italian Suckling Pig及Alonzo’s Carbonara，另外還有大受歡迎的招牌甜品Alonzo’s Signature Tiramisu，值得一試。 Ask For Alonzo Soho

地址：上環必列者士街18號雍翠臺地下A, B及C號舖(地圖按此)

電話：9317 4755

營業時間：星期一至五 11:30am-10:00pm、星期六至日 08:00am-10:00pm

Roasted Italian Suckling Pig $198

週末文青Cafe推介 作為港島區的一份子，上環的Cafe自然多如繁星，而且每間都向有特色，值得大家週末過去嘆杯靚啡，好好放鬆一下！ 上環美食2023推介11.Hidden Figures：開放式設計咖啡店！必試麻辣叉燒刈包 上環Cafe眾多，但想要有外國城市的異地感，設計開揚的Hidden Figures就最適合不過，可透過開放式設計的窗戶欣賞風景。在Café通常都是主打輕食如意粉及漢堡，但這裡卻以麻辣叉燒刈包掛帥，口感軟熟的刈包慶配以略帶麻辣的叉燒，辣勁十足。黑色的竹炭熱狗也是人氣熱選之一，烤得香脆的熱狗腸還加入香脆的脆粒在面層。飲品方面，推介Chocolate Tonic，可以將朱古力牙膏打圈般慢慢擠入湯力水內，味道有驚喜且玩味十足。 Hidden Figures

地址：上環干諾道西48號干諾中心地下1&2號舖(地圖按此)

電話：9738 1922

營業時間：08:30am-05:30pm

Chocolate Tonic $58(圖：kobiiiiii Instagram)

上環美食2023推介12.404 plant：玩味純素貝果 現在越來越多人選擇吃素，主打純素貝果的404 Plant以充滿玩味的藍白色裝潢成為賣點，出名提供多款不同口味的貝果，鹹甜兼備。甜的推介Triple Biscoff，富有香甜的焦糖醬味，還有Lotus餅及Biscoff Cream Cheese非常豐富。另外還有供應咖哩飯、貝果漢堡及意粉等，選擇多元化。 404 plant

地址：上環蘇杭街109號地舖(地圖按此)

電話：5593 4040

營業時間：星期一至二、四至日11:30am-06:30pm

招牌的Triple Biscoff Bagel $75(圖：hungrypiggiess Instagram)

上環美食2023推介13.Common Ground：戶外位置享受陽光+澳式早餐 週末想坐得舒服自在些，不妨花少少腳骨力去一轉鄰近PMQ的Common Ground。店面雖然不太起眼，但設有戶外座位非常舒服。推介Egg Benedict，富有流心效果，配上焗至香脆的Sourdough多士及火箭菜同吃最適合不過。另一人氣推介是Scrambled egg on toast，有香滑炒蛋配上黑松露，啖啖滋味。 Common Ground

地址：上環城皇街19號地舖(地圖按此)

電話：2818 8318

營業時間：09:00am-06:00pm

Scrambled egg on toast $85(圖：hungrypiggiess Instagram) 有時候早餐簡單至一份炒蛋吐司，已經十分滿足。

上環美食2023推介14.SP_CE cafe lounge：黑松露控必到！必試黑松露炒蛋Bagel 設計簡約的SP_CE cafe lounge，主打精緻西餐。當中最受歡迎的是多款不同的黑松露菜式，如Black Truffle Scrambled Egg Bagel，滑蛋嫩滑且富有濃郁的黑松露，配以鬆脆的Bagel簡直一流。另外還有Creamy Black Truffle with Mixed Mushroom Fresh Spaghetti，手工製意粉配上濃郁的忌廉黑松露醬，醬汁豐富，拌意粉同吃最適合。店家更是寵物友善餐廳！ SP_CE cafe lounge

地址：上環普慶坊20號地下(地圖按此)

電話：9622 7071

營業時間：星期一至至日 10:00am-10:00pm

Black Truffle Scrambled Egg Bagel $108(圖：gugufoodie Instagram) 香濃的黑松露醬配上瀑布滑蛋，誰人抵抗？

上環美食2023推介15.#HAPi：一站式生活概念店！食品/家品/鮮花/時裝 以Happiness做主題的生活概念店#HAPi，齊集食玩買元素，絕對是周末好去處及上環美食！皆因集不同國家食品、家品、鮮花及時裝於一身。北海道海膽是必叫的上環美食之一，味道鮮甜的海膽配上椰菜花忌廉非常配搭。另外還有蟹肉配上藍莓醬、桔子，啖啖肉之餘更是清新怡人。 #HAPi

地址：上環普仁街11號地下2-4號舖(地圖按此)

電話：2811 3623

營業時間：星期一至二 10:00am-06:00pm、星期三至日10:00am-10:00pm

Hokkaido Sea Urchin Cauliflower $168(圖：bonnebouchefoodie Instagram) 原隻海膽上枱，賣相跟味道都兼備。

一個人原來都可以盡興 有時候想一個人好好享受安靜的時光，這些餐廳就最適合你不過！ 上環美食2023推介16.恆香冰室：老字號開冰室 設經典唐點 有甚麼比冰室更適合一個人用餐？1920年創立的恆香老餅家就在上環開設冰室，希望能揉合傳統唐餅美味與香港經典冰室文化。店內設置一個餅櫃，一系列糕餅麵包每天新鮮出爐，當中包括皮蛋酥、蛋黃酥，以及冰室必備的蛋撻、奶皇墨西哥包等；其下午茶更有招牌老婆餅及叉燒酥套餐。 想食冰室小炒就推介招牌濃湯沙爹牛肉公仔麵跟恆香招牌炒飯，有滿滿叉燒粒、臘腸、蝦仁，鹹蛋黃碎，炒飯粒粒分明，鍋氣十足！還有足料焗豬扒飯、懷舊鐵板美式什扒配洋蔥汁、蜜汁雞脾拼西多等經典茶記菜式。 恆香冰室

地址：上環德輔道中243-247號德佑大廈地下（地圖按此）

電話：2771 9788

營業時間：星期一至日07:00am-10:00pm

招牌濃湯沙爹牛肉公仔麵 配火腿炒滑蛋、奶油吐司 $53

上環美食2023推介17.囍八方：上海手工餃子配鮮魚湯 一個人用餐的話，餃子就是不錯的選擇。囍八方由上海人主理，自家製餃子可以配上骨膠鮮魚湯，另外還可以自選車仔麵，湯底還有冬陰功、酸辣湯等選擇。如果想食飯的話，推介較少見的栗子炆鴨飯，享受一下農家美食。 囍八方

地址：上環差館上街3-3A號地舖（地圖按此）

電話：2590 0800

營業時間：星期一至日 11:30am-09:30pm

上環美食2023推介18.Leelaksa：香辣惹味喇沙＋滑溜海南雞 過往去新加坡旅行，喇沙及海南雞都是必食之選。甚多好評的Leelaksa，主打的喇沙湯底份外香濃微辣，更會隨喇沙附上青檸仔及香脆蝦米Sambal辣醬，好讓食客加入增添層次。喇沙配搭亦見豐富，有大蝦、溏心蛋、魚片及魚蛋等，是必試的上環美食！而且這些食物都是一人份，自己食亦不會覺得古怪！ LeeLaksa

地址：上環皇后大道中302地鋪(地圖按此)

電話：2265 8999

營業時間：11:30am-10:00pm

喇沙 $82(圖：fatsysei Instagram)

外賣都要食得好 上環除了多好餐廳，其實亦有不少出色的外賣店，而且更是糧尾救星，讓忙碌打工仔不想浪費時間等位跟月尾糧荒時，也可以有啖好食！ 上環美食2023推介19.餸潮：糧尾救星！$38食足料住家飯風三餸飯 永樂街的餸潮每逢中午時間就引起超長人龍，全因價錢只需$38就有足料三餸飯，店主葉先生是大廚出身，全日供應14、15款餸左右。較少提供海鮮類餸菜，走家庭feel住家飯風格，絕對是糧尾救星！ 餸潮

地址：上環永樂街87號泰達大廈地下4號舖(地圖按此)

電話：5368 6789

營業時間：從缺