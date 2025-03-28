上環「江蘇銘悅」全新川香百味菜單 四川省直送調味料 正宗川菜風味

上環中菜食府「江蘇銘悅」邀請來自四川成都的當代川菜大師——胡太清及彭旭清先生兩大廚藝大師聯手推出全新菜單「川香百味——客席名廚饗宴」，為「江蘇銘悅」帶來逾20款經典名菜，調味料由四川省直送，顛覆坊間對川菜只有辣或麻的一貫認知。中國八大菜系之一的川菜其實調味變化多端，多樣的香料及調味方式製作出逾20種複合味型，如鹹鮮、薑汁、椒麻、鮮辣、麻辣、魚香、怪味及鮮椒等，配合乾燒、煎、炒、爆、熏及炸等烹調方式，千香百味變化無窮。

江蘇銘悅︱川香百味 客席名廚饗宴菜單

非遺臨江鱔絲$368─先將去骨鱔肉生拆成絲，然後加入逾10款四川香料如乾花椒、豆瓣、泡薑、泡辣椒、薑米、冬菜及藤椒油等烹調，入口味道複雜有層次，而辣勁隨後緩緩而至，麻辣鮮爽，嗜辣者大愛。

藤椒老壇海鮮泡菜$268─由八爪魚、魷魚筒、鮮蝦及扇貝等組成川菜涼拌，與東古野山椒、鮮藤椒、鮮花椒、及小米辣等川式調味料一同浸泡，醇酸微辣，令海鮮甜味更為出眾，吃罷胃口大開。

洋薊鮮椒A4鹿兒島雪花和牛$488─來自鹿兒島A4和牛入饌，以秘製醬料醃製12小時，煎香後配以洋薊心、鮮花椒、小米辣等四川香料炒勻，建議和牛與配料同吃，更能突顯辛香鮮辣。