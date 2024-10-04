下午茶優惠合集 全新開心果主題低至75折/必食大閘蟹送無邊際泳池通行証

踏入十月，天氣漸漸轉涼，最適合約三五知己一齊出外玩樂，享受悠閒下午茶。不少餐廳都推出多個應季的下午茶主題，包括人氣Hotel Icon的榴槤下午茶，以及最近大熱的開心果和大閘蟹也成為下午茶的主角！不少下午茶更推出折扣優惠，更可以食下午茶再去無邊際泳池游水，想知詳請即睇內文了解。

9折 ｜ 【聯乘泰國50 年老字號】泰國美饌榴槤下午茶｜Hotel ICON 唯港薈THE MARKET 沉浸在擁有50年歷史的泰國老字號Lung Ngen Coffee古泰咖啡的香氣中，The Market推出飄香榴槤風味的下午茶，不僅有各式泰式美食，還無限量供應榴槤甜品，為您帶來濃郁的泰國風情美食體驗。此外，現場還有咖啡沖煮示範，可以親身感受正宗的泰國味道。 泰國美饌榴槤下午茶包括： 歡迎飲品（三選一）：泰象啤酒、Muay Thai Gik（泰式雞尾酒）、香茅四季桔梳打 泰香燒烤：燒雞肉串、燒泰式香腸、燒生蠔、燒鮑魚、燒大頭蝦 配泰式醬汁 自助享用甜品：泰國芒果糯米飯、榴槤泰香咖啡意大利芝士餅、榴槤泰香咖啡忌廉泡芙、泰國斑蘭包、榴槤千層蛋糕、泰香奶茶軟雪糕、GODVIA軟雪糕 飲品：Lung Ngen Coffee 泰式牛奶咖啡、泰式奶茶、即磨咖啡或茶 *加HK$48享用泰式刨冰配珍多冰及椰子雪糕 /泰式刨冰配木薯珍珠及仙草 【9 折】泰國美饌榴槤下午茶 KKday 優惠: HK$ 478/位（原價HK$515/位）/ HK$814/2 位，平均HK$407/位（原價HK$878/2位）（已包括加一服務費） 立即預約：請按此 用餐日期：即日起至2024 年11月10日 用餐時間：星期一至日15:00 – 17:00 地點：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號2樓 The Market

9折+送Origins試用套裝 ｜ ORIGINS 天然活肌下午茶｜Hotel ICON 唯港薈GREEN 唯港薈首次與美國天然護膚品牌ORIGINS合作，即日起至11月3日期間，在大堂餐廳GREEN推出三道菜的唯港薈X ORIGINS天然活肌下午茶。是次下午茶的靈感來自ORIGINS的靈芝系列，選用了多種對健康和美容有益的天然植物食材，包括有助美肌的海藻類食物和富含維他命C的紅石榴、士多啤梨等新鮮水果，精心製作成三道菜的精緻下午茶。此外，下午茶還採用了香港理工大學研發的得獎全天然菇菌脂肪替代品AkkMore™，並推出兩款全新口味的軟雪糕，大大減少卡路里和脂肪的攝取量。這次下午茶體驗將在GREEN的全亞洲最大室內垂直花園下進行，為食客帶來無負擔且能喚醒肌膚的美妙時光。 每位客人更可獲贈Origins靈芝抗敏專家試用套裝乙份 (價值HK$542) GREEN X ORIGINS 天然活肌下午茶包括： 頭盤：酥炸日本生蠔 配飛魚籽、 中華海藻沙律 配鵪鶉蛋和魚子醬 、挪威三文魚他他配脆多士 湯：南瓜昆布麵豉湯 主菜（三選一）：烤草飼牛扒配粟米茸及時令蔬菜、法式芝士忌廉焗帶子和海鮮、大啡菇松露忌廉意粉、另加HK$68 升級至香煎鴨肝（一件） 甜點：藍莓紐約芝士蛋糕配果凍、紅石榴士多啤梨奶凍、反烤焦糖蘋果撻、烏龍茶橘子白朱古力慕絲、抹茶柚子芒果忌廉蛋卷、藍莓鬆餅及冧酒提子鬆餅 配奶油忌廉和果醬、紅石榴軟雪糕、日本柚子軟雪糕 飲品：ILLY 咖啡/ TEA WG 加配享受：HK$128/位 無限添飲精選氣泡酒、HK$298/位 無限添飲精選氣泡酒香檳、HK$48/杯無酒精雞尾酒:：冰沙綠野園、柚子荔枝爽 【9 折】GREEN X ORIGINS 天然活肌下午茶 KKday 優惠: 星期一至四HK$ 388/位（原價HK$482/位）/ HK$698/2 位，平均HK$349/位（原價HK$964/2位） 星期五至日及公眾假期HK$ 438/位（原價HK$845/位）/ HK$768/2 位，平均HK$384/位（原價HK$1,690/2位）

（已包括加一服務費） 立即預約：請按此 用餐日期：即日起至2024 年11月3日 用餐時間：星期一至日15:00 – 17:30 地點：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號唯港薈大堂餐廳 GREEN

9折 ｜ 開心果誘惑下午茶｜香港九龍東皇冠假日酒店星幕 Cielo 開心果誘惑下午茶包括： 鹹點 - 三文魚刺身伴開心果忌廉芝士卷、開心果蟹籽蛋沙律牛角包、開心果青醬焗田螺薯蓉多士、香煎吞拿魚伴開心果脆皮配三文魚子秋葵沙律醬、香煎帶子伴開心果及鰹魚湯蒸蛋 甜點 - 開心果脆皮泡芙、迷你開心果巴斯克芝士蛋糕、開心果芒果忌廉酥皮卷、開心果馬卡龍、開心果朱古力慕絲筒、開心果英式鬆餅配濃縮奶油及士多啤梨果醬 【9 折】開心果誘惑下午茶 KKday 優惠: HK$336/2 位，平均HK$168/位（原價HK$370//2位）（已包括加一服務費） 立即預約：請按此 用餐日期：即日起至2024 年10月31日 用餐時間：15:15 – 17:30 地點：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓星幕

75折連連無限暢飲｜「開心果樂園」下午茶｜歷山酒店 Hotel Alexandra 歷山餐廳以其維多利亞宮廷式設計風格著稱，璀璨的水晶吊燈和搪瓷雲石地台營造出奢華雅緻的氛圍。我們的廚師團隊精心呈獻特色自助餐和多樣化的單點菜單，為您帶來來自世界各地的美食和時令佳餚，讓您在視覺和味覺上都能享受雙重盛宴。 現特別推出「開心果樂園」下午茶，選用豐富的食材搭配開心果，創造出獨特的美味。無限暢飲的Tea WG茗茶或咖啡，讓您沉醉在開心果的濃郁香氣和絲滑口感中，享受一個完美的午後愉悅時光。 鹹點 - 挪威煙三文魚開心果忌廉芝士卷、炸意大利飯波釀芝士開心果、黑魚子醬鴨肝慕絲泡芙、椰香帶子酥盒 甜點 - 英式鬆餅配開心果醬及牛油忌廉、開心果芒果意式奶凍、開心果慕絲蛋糕、開心果拿破崙、咖央西多士配開心果醬雜果仁、開心果忌廉泡芙、開心果軟心撻 *每份下午茶奉送兩杯指定精選紅酒、白酒、氣泡酒或香桃梳打。 【低至75 折】「開心果樂園」下午茶 KKday 優惠: 星期一至五HK$398/2 位、平均HK$199/位 / 星期六日及公眾假期HK$422/2 位，平均HK$211/位（原價HK$516//2位）（已包括加一服務費） 立即預約：請按此 用餐日期：即日至2024年12月31日 用餐時段：星期一至日15:00 – 17:00 地點：香港北角城市花園道32號歷山餐廳或宴會廳

76折｜Dolce Far Niente「意悅時光」下午茶｜九龍香格里拉大堂酒廊 Lobby Lounge 九龍香格里拉大堂酒廊特別推出「Dolce Far Niente 意悅時光」下午茶，為賓客帶來一場精緻悠閒的意式生活體驗。「Dolce Far Niente」這句意大利短語意為「甜蜜的無所事事」，描繪了一種輕鬆、愜意和放鬆的生活狀態。大堂酒廊將這種優雅的生活哲學融入全新的下午茶，讓賓客在繁忙的生活中暫時抽離，細細品味生活的美好時光。 「Dolce Far Niente 意悅時光 」下午茶精選La Via del Tè 最新Garden Secret系列三款特色茶品及多款甜美鹹點： 英式鬆餅 - 包括原味、葡萄乾及茶香味、伴自家製果醬、檸檬醬及濃縮忌廉 鹹點 - 紅蝦韃靼配橙花啫喱、牛油果醬及香梨、醬油漬黃鰭吞拿魚配柑橘醬油及海藻粉、黑松露雞肉慕斯配茶香核桃粉、花蟹肉沙律配茴香、熱情果及茶香啫喱、煙燻意大利布拉塔芝士及茶漬番茄青瓜莎莎配茶香醬 甜點 - 意式檸檬甜酒零陵香豆泡芙、伯爵茶拿破崙、士多啤梨意大利芝士蛋糕 *包括一杯精選茶品或咖啡 【低至76 折】「意悅時光」下午茶｜堂食 KKday 優惠: HK$550/2 位 起，平均HK$319/位（原價：HK$702/2位）（已包括加一服務費） 「意悅時光」下午茶｜外賣自取 KKday 優惠: HK$668/2 位，平均HK$334/位 立即預約：請按此 用餐日期：即日起至2024 年11月17日 用餐時段：15:00 – 17:30 地點：香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉地下大堂酒廊

76折｜Dolce Far Niente「意悅時光」下午茶｜九龍香格里拉大堂酒廊 Lobby Lounge

Butter x Palm Court 聯乘下午茶｜香港朗廷酒店廷廊 Palm Court 香港朗廷酒店攜手港人摯愛的甜品店Butter，共同探索英式下午茶與美式風情的無限可能。即日至10月31日，香港朗廷酒店將呈現一場融合英倫傳統與美國現代風格的下午茶盛宴。倫敦朗廷酒店的廷廊自1865年首次推出英倫下午茶，而香港廷廊也延續了這一傳統的歐式風格與優雅設計。這次全新的下午茶菜單，通過廚師團隊的創意，將英美兩國的經典風味和食材以新穎的方式呈現，帶來獨特的美食體驗。 預訂下午茶，即可獲贈Butter 禮品卡一張，前往位於香港島蘇豪區士丹頓街Butter 蛋糕店及金鐘太古廣場Butter Cookies 曲奇車即可憑卡免費兌換Butter 餅乾一份。 Butter x Palm Court 聯乘下午茶包括： 甜點 – Butter 紅絲絨蛋糕、蘋果批、朱古力軟心蛋糕、開心果與士多啤梨 鹹點 – 迷你蔬菜餡餅、龍蝦三文治、烤磨菇三文治、鹹牛肉漢堡 鬆餅 – 配玫瑰花醬及車厘子醬 【低至81 折】Butter x Palm Court 聯乘下午茶 KKday 優惠: HK$702/2 位 起，平均HK$351/位（原價：HK$845/2位）（已包括加一服務費） 立即預約：請按此 用餐日期：即日起至2024 年10月31日 用餐時段：星期一至五15:00 – 17:30；星期六、日及公眾假期14:15 – 16:15 地點：尖沙咀北京道8號

Butter x Palm Court 聯乘下午茶｜香港朗廷酒店廷廊 Palm Court

8折大閘蟹入饌｜「秋日蟹逅」下午茶｜香港維港凱悅尚萃酒店Cruise 空中餐廳及酒吧 在Cruise空中餐廳及酒吧的時尚頂層場地，您可以一邊欣賞維港壯麗的美景，一邊享用以大閘蟹入饌的精緻鹹甜美點，如大閘蟹小籠包、清蒸大閘蟹和朱古力蟹甜品等。除此之外，還有更多亮點，包括一杯Prosecco氣泡酒、無限量暢享的雞蛋仔、期間限定的雪糕口味，以及頂樓無邊際游泳池的3小時通行証。誠邀您在這個秋季，來體驗這場完美的大閘蟹滋味下午茶之旅！ 「秋日蟹逅」下午茶包括： 任食 - 雞蛋仔、期間限定雪糕、配料 鹹點 – 鎮江薑醋蒸大閘蟹、大閘蟹蟹粉小籠包、蟹粉魚子醬椰青汁燉蛋白 、蟹粉蝦仁配脆米餅、蟹粉瑤柱蛋麵 甜點 - 螃蟹造型朱古力（紫蘇朱古力松露、檸檬醬）、蜂蜜薑汁撞奶（蜂蜜、蛋白燉鮮奶）、栗子銅鑼燒（楓葉、蜜餞栗子、忌廉）、柑橘朱古力千層（柑橘甘納許、千層酥皮）、酥檸檬罌粟籽鬆餅（凝脂奶油、士多啤梨醬、伯爵茶醬） *連 中式薑茶一杯 及 Prosecco 氣泡酒/ 咖啡或茶一杯 【KKday 快閃限量搶–8 折】「秋日蟹逅」下午茶連3 小時泳池通行證 KKday 優惠: 星期六至日及公眾假期HK$874/2 位，平均HK$437/位（原價 HK$1,066/2位）（已包括原價加一服務費）*下午茶及泳池通行證需同日享用 立即預約：請按此 用餐日期：即日至2024年 10月31日 泳池通行證使用時段：12:00 – 15:00 用餐時間：15:00 – 17:00 地址：香港北角北角邨里一號西座23樓

愜意縱享．莓果下午茶｜北角海逸酒店The Point 大堂酒吧 愜意縱享．莓果下午茶精選多款對身體有益的莓果，製作出10款鹹甜美點，讓您在品嚐時感受莓果的香甜充斥味蕾。席間，您可以無限量享用咖啡或茶，每位客人還可任食Movenpick雪糕，並隨餐奉送一杯雜莓特調飲品。這個下午茶體驗，讓您在愜意的氛圍中盡享美味與健康。 鹹點：煙三文魚卷伴蔓越莓果凍、帶子他他芝士脆片配龍珠果醋汁、吉列一口牛肉伴紅桑子醬、香煎蟹餅配藍莓醬 特色甜品：紅桑子朱古力蛋糕、黑莓芝士撻、黑醋紅桑子意式奶凍、雜莓馬斯卡邦尼芝士拿破崙、草莓朱古力、自家製藍莓鬆餅 精選推介：無限量供應咖啡或茶、無限量供應 Movenpick 雪糕 特色飲品：每位顧客獲贈雜莓特調一杯 愜意縱享．莓果下午茶 KKday 優惠: HK$231/位（原價HK$268/位）（已包括加一服務費） 用餐日期：即日起至2024 年10月31日 立即預約：請按此 用餐時段：14:30 – 17:30 地點：香港英皇道665號北角海逸酒店2樓

奢華朱古力體驗｜Venchi 海景下午茶｜海景嘉福洲際酒店The Mistral Venchi 海景下午茶包括： 鹹點 - 鴨肝醬慕絲•焦糖無花果•朱古力、香煎牛扒•洋蔥醬•香辣朱古力醬、巴馬火腿•車打芝士•鵪鶉蛋•可麗餅、煙三文魚•意式軟芝士•小茴香•迷你鬆餅 甜點 - Venchi榛子朱古力、開心果意式奶凍、香草奶油巧克力•西西里檸檬蛋黃醬•檸檬酒、樱桃醬• 朱古力醬、士多啤梨•椰子撻、鬆餅配果醬•英式奶油 柑橘雪葩 *每位客人一杯 Bottega NV氣酒，冰 /熱 朱古力 Venchi 海景下午茶連 Bottega Prosecco 意大利氣泡酒 KKday 優惠: HK$688/2 位，平均HK$344/位（原價HK$757/2位）（已包括加一服務費） 立即預約：請按此 用餐日期：即日起至2024 年10月31日 用餐時段：15:30 – 17:30 地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道 70 號海景嘉福洲際酒店 1 樓

Venchi 海景下午茶連 Bottega Prosecco 意大利氣泡酒

粉紅晚霞下午茶｜灣仔藝術中心 JAJA JAJA位於灣仔藝術中心，這裡不僅擁有開闊的維港景觀和陽台用餐區，還充滿了藝術氛圍，為食客提供一個悠閒的用餐環境。JAJA致力於推廣美味的素食文化，讓素食成為一種美味的享受。 菜單：迷你炸素雞漢堡、芒果麵包卷、藜麥釀脆餅、香芒糯米飯壽司、樹莓意式奶凍覆盆子曲奇、紅桑子奇亞籽布甸、玫瑰吉士拿破崙、英式鬆餅配忌廉及玫瑰草莓果醬 即磨咖啡或茶 粉紅晚霞下午茶 KKday 優惠: HK$423/2 位，平均HK$211.5/位（原價HK$471/2位）（已包括加一服務費） 立即預約：請按此 用餐日期：即日起至2024 年11月30日 用餐時段：14:15 – 16:00/ 16:30 – 18:00 地點：香港灣仔港灣道2號