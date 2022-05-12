下午茶優惠｜各大酒店/餐廳夏日下午茶優惠一覽 九龍香格里拉IPSA下午茶/美麗華酒店獨角獸下午茶 最平$172就食到！

踏入夏天，各大酒店都推出夏日下午茶優惠，以下為大家總結多間酒店及餐廳的下午茶優惠，最平只需要$172就可以吃到精美三層下午茶，部分更有提供外賣自取服務，無論在酒店還是安在家中，都可以富儀式感地享用下午茶！
下午茶優惠｜美麗華酒店 MIRA-cle 獨角獸下午茶
美麗華酒店The Mira推出十分精緻的MIRA-cle 獨角獸下午茶，有一系列甜點及鹹點，包括草莓彩虹忌廉烤餅、椰子忌廉菠蘿棒、蘋果藍莓蛋糕杯、草莓芒果
北海道奶布甸、粉紅甜甜圈、煙燻鮭魚青瓜忌廉雙色三文治、日本梅子飯糰小蔥檸檬提子忌廉芝士丸、暖檸檬奶油龍蝦魚子中東包等。
MIRA-cle獨角獸下午茶2人份【外賣自取】
KKday優惠：HK$788/份，平均HK$394/位
自取時間：每日中午12時-晚上8時
自取地址：COCO, 尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place, The Mira Hong Kong地下大堂
下午茶優惠｜九龍香格里拉大堂酒廊 IPSA春日「水潤亮肌」下午茶兩位用
九龍香格里拉大堂酒廊與日本著名個人化美肌品牌 IPSA合作，推出全新春日「水潤亮肌」下午茶。下午茶鹹甜點包括、大蝦他他伴瑪麗玫瑰醬及脆櫻花蝦、鴨肝凍批多士伴香檳啫哩及澳洲蜂蜜、玫瑰紅桑子洛神花閃電泡芙等。每位賓客可選擇一杯精選茶品或咖啡，更可獲每份價值HK$400的禮品包括玫瑰潤澤潔面梳乎厘(10毫升) 、玫瑰水凝面膜(10毫升)、玫瑰24小時全效保濕乳液(10毫升) 及CANVAS購物禮券HKD100。換領券先到先得，送完即止。
CANVAS瑰麗花語下午茶(兩位用) 【外賣自取】
KKday優惠：HK$658/份，平均HK$329/位
堂食供應時間：每日下午2時至6時
外賣供應時間：每日下午12時至5時
地址：九龍香格里拉地下大堂酒廊（香港九龍尖沙咀東麼地道64號）
下午茶優惠｜香港嘉里酒店 「鎏金鑽光」下午茶
香港嘉里酒店與韓國自然發酵護膚品牌始祖su:m37°攜手誠獻「鎏金鑽光下午茶」，由2022年5月3日至6月30日於大堂茶座供應。su:m37°貫徹採用天然、溫和的成分，廚師團隊以此作為創作靈感，設計出一系列健康韓式鹹甜美點，包括以人參雞湯泡沫石頭鍋飯球、黑蒜松露醬煎野菌燴和牛臉頰粿等。下午茶提供堂食及外賣自取，堂食更可獲贈su:m37禮品一份！
「鎏金鑽光」下午茶 (兩位用)（原價HK$702） 【堂食】
KKday優惠：HK$561起/份，平均HK$280.5/位
「鎏金鑽光」下午茶 (兩位用)（原價HK$588） 【外賣自取】
KKday優惠：HK$529起/兩位，平均HK$264.5/位
堂食供應時間：星期一至星期五（下午2時30分至 5時30分）；
星期六至星期日及公眾假期（第一輪：下午1時30分至4時；第二輪：下午4時15分至6時）
外賣領取時段：12時至下午6時
地址：九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座
下午茶優惠｜香港港麗酒店 樂聚廊春日下午茶
香港港麗酒店行政總廚李文祺師傅聯同糕餅主廚David Puig Zaragoza，以時令士多啤梨為主題，炮製一系列精緻粉紅鹹甜美點。其中包括火雞芝士配士多啤梨紅酒果醬、士多啤梨卡布里，士多啤梨卷蛋等。除了堂食之外，大家亦可以選擇外賣自取，茶點以全新設計的外攜下午茶盒盛載，讓大家安坐家中也能享用精美茶點。
樂聚廊盎然春日下午茶 - 2位用（堂食）（原價HK$669）
KKday優惠: HK$560/份，平均HK$280/位
樂聚廊外攜盎然春日下午茶 - 2位用（外賣自取）
KKday優惠: HK$588/份，平均HK$294/位
堂食供應時間：即日至5月31日（星期一至五: 3pm-5:30pm； 星期六、日及公眾假期:2pm-3:30pm）
領取時段： 星期一至五: 3pm–5:30pm；星期六、日及公眾假期: 2pm–5:30pm
地址：香港金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樓層-樂聚廊 (Lobby Lounge)
下午茶優惠｜尖沙咀凱悅酒店咖啡廳 港式春日下午茶套餐
香港尖沙咀凱悅酒店推出「港式春日下午茶套餐」，以春日花果入饌，有一系列鹹甜美點及香港經典風味小食，包括括鮑魚蘑菇撻配仿魚籽、炸蝦肉春卷配甜酸醬、日式櫻花白豆蓉撻及藍莓巴斯克芝士蛋糕等。
港式春日下午茶套餐（2人用）
KKday優惠：HK$570/份，平均HK$285/位
供應日期：即日起至2022年5月31日
供應時間：逢星期一至六下午3時至5時於咖啡廳限量供應，公眾假期除外
地址：香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層咖啡廳
下午茶優惠｜歷山酒店 春暖花開下午茶
歷山酒店推出「春暖花開下午茶套餐」，包括煙鴨胸配蕃茄莎莎、帕馬火腿窩夫配蜜瓜、鴨肝芝士牛角包、韓式辣味釀雞翼等。每份套餐配以即磨咖啡或Tea WG檸檬蜜糖蝴蝶夫人茶，更贈送一杯店選紅葡萄酒/白葡萄酒/氣泡酒。
春暖花開下午茶套餐 - 堂食（原價HK$295）
KKday優惠：HK$228起/位
春暖花開下午茶套餐 - 外賣自取（原價HK$295）
KKday優惠：HK$238起/位
供應時間：星期一至五 14:30 - 17:00 / 星期六日及公眾假期 15:00 - 17:00
地址：香港北角城市花園道32號歷山餐廳或宴會廳（港鐵炮台山站B出口）
下午茶優惠｜英皇駿景酒店 Monkey Café 春の日韓下午茶
英皇駿景酒店的Monkey Café全新打造「春の日韓下午茶」，推出一系列以日、韓為主題的精緻鹹甜點，其中包括「日式磯煮鮑魚」，「炸日式芝士年糕」及「韓式柚子慕絲蛋糕」等。
Monkey Café 春の日韓下午茶（兩位用）（原價HK$559）
KKday優惠: HK$398/份，平均HK$199/位
供應時間：星期一至星期日 15:00 - 17:00 (最後點餐時間: 16:30)
地址：灣仔皇后大道東373號英皇駿景酒店地下
下午茶優惠｜麥當勞道貳號 「綠野仙蹤派對」雙人下午茶
位於麥當勞道貳號的café bar on 8的綠野仙蹤派對，包含仙氣拼盤及迷你自助餐，有日式炭燒雞肉串、迷你和牛漢堡包、黑松露鵝肝醬撻等。更有即製爆谷、棉花糖及朱古力噴泉，加$176更可以享用2人無限暢飲氣泡酒！
【KKday 獨家4月快閃優惠】限量搶｜首100組低至4折享用「綠野仙蹤派對」雙人下午茶（原價HK$757）
KKday優惠：HK$344/份，平均HK$172/位
【KKday 獨家4月快閃優惠】低至6折享用「綠野仙蹤派對」雙人下午茶（原價HK$757）
KKday優惠：HK$481/份，平均HK$240.5/位
供應時間：每日下午3時至5時半
地址：香港半山麥當勞道貳號