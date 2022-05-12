下午茶優惠｜各大酒店/餐廳夏日下午茶優惠一覽 九龍香格里拉IPSA下午茶/美麗華酒店獨角獸下午茶 最平$172就食到！

踏入夏天，各大酒店都推出夏日下午茶優惠，以下為大家總結多間酒店及餐廳的下午茶優惠，最平只需要$172就可以吃到精美三層下午茶，部分更有提供外賣自取服務，無論在酒店還是安在家中，都可以富儀式感地享用下午茶！

美麗華酒店The Mira推出十分精緻的MIRA-cle 獨角獸下午茶，有一系列甜點及鹹點，包括草莓彩虹忌廉烤餅、椰子忌廉菠蘿棒、蘋果藍莓蛋糕杯、草莓芒果

九龍香格里拉大堂酒廊與日本著名個人化美肌品牌 IPSA合作，推出全新春日「水潤亮肌」下午茶。下午茶鹹甜點包括、大蝦他他伴瑪麗玫瑰醬及脆櫻花蝦、鴨肝凍批多士伴香檳啫哩及澳洲蜂蜜、玫瑰紅桑子洛神花閃電泡芙等。每位賓客可選擇一杯精選茶品或咖啡，更可獲每份價值HK$400的禮品包括玫瑰潤澤潔面梳乎厘(10毫升) 、玫瑰水凝面膜(10毫升)、玫瑰24小時全效保濕乳液(10毫升) 及CANVAS購物禮券HKD100。換領券先到先得，送完即止。

下午茶優惠｜香港嘉里酒店 「鎏金鑽光」下午茶

香港嘉里酒店與韓國自然發酵護膚品牌始祖su:m37°攜手誠獻「鎏金鑽光下午茶」，由2022年5月3日至6月30日於大堂茶座供應。su:m37°貫徹採用天然、溫和的成分，廚師團隊以此作為創作靈感，設計出一系列健康韓式鹹甜美點，包括以人參雞湯泡沫石頭鍋飯球、黑蒜松露醬煎野菌燴和牛臉頰粿等。下午茶提供堂食及外賣自取，堂食更可獲贈su:m37禮品一份！

「鎏金鑽光」下午茶 ( 兩位用 ) （原價 HK$702 ） 【堂食】

KKday優惠：HK$561起/份，平均HK$280.5/位

「鎏金鑽光」下午茶 ( 兩位用 ) （原價 HK$588 ） 【外賣自取】

KKday優惠：HK$529起/兩位，平均HK$264.5/位

堂食供應時間：星期一至星期五（下午2時30分至 5時30分）；

星期六至星期日及公眾假期（第一輪：下午1時30分至4時；第二輪：下午4時15分至6時）

外賣領取時段：12時至下午6時

地址：九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座