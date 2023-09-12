下午茶優惠│朗廷酒店 x alice + olivia推出全新下午茶 惠顧即送全球限量版StaceFace造型咕𠱸+$1000品牌現金禮券

為傳統下午茶的發源地，香港朗廷酒店於即日起與美國標誌性時裝品牌 alice + olivia首次攜手呈獻亮麗創新的「alice + olivia下午茶」。向來予人創新、迷人和型格設計與大膽奪目的美國時裝品牌alice + olivia，酒店廚師團隊對其2023秋冬的「秋冬美國偶像」系列加以詮釋，幻化成誘人甜點及鹹點，以無與倫比的下午茶脫穎而出，絕對是「打卡」的不二之選。
甜點show出品牌頭像「經典StaceFace」
概念以alice + olivia 2023年秋冬「秋冬美國偶像」系列中絢麗多彩設計為靈感，融入八款由酒店廚師團隊匠心巧製的小巧美點。甜點以品牌頭像「經典StaceFace」為優雅下午茶滋味揭開序幕，內藏紅莓白朱古力馬卡龍，美侖美奐的賣相教人難以抗拒。進一步與alice + olivia活力與優雅兼具的形象呼應，五彩斑斕的「繽紛彩虹」由鬆軟細膩蛋糕組成，配上帶著大大墨鏡的標誌娃娃圖案，絕對是「影靚相、IGable」之選。受alice + olivia啟發，廚師團隊亦用心細膩地加入傳統美式經典甜品元素，其中「鑽色邂逅」為美式經典焦糖蘋果批，配上一顆閃爍可食用珍珠作點綴。酒店甜品主廚黎達誠向來鍾情於朱古力作品，是次更為朱古力迷準備了充滿少女心的「俏麗紅唇」，賣相令人一見傾心，底層有車厘子海綿蛋糕，味道甜而不膩。
四款輕巧別緻鹹點 高雅清新
底層四款輕巧別緻的鹹點亦盡見心思，驚喜配搭之選有鮮橙色的「橙橘盛會」，辣味紫菜蝦串配時令水果凍湯，以涼浸浸的番茄凍湯配上爽嫩彈牙的微辣鮮蝦，酸甜開胃。廚師團隊嚴選時令水果及高質食材為原料，「時令滋味」採用日本巨峰提子及蜜瓜伴巴馬火腿，味道層次更為豐富。怡人美點「清新綻放」上以明亮顏色的糖製小雛菊作點綴，小番茄乾與青瓜配上自家製牛油果醬，每一口都帶來滿滿鮮味。配合品牌創新、魅力和型格特色，「個性魅力」煙三文魚紫菜竹碳三文治以條紋作靈感，充分演繹品牌魅力。壓軸以廷廊自家新鮮焗製的鬆軟英式鬆餅及提子鬆餅呈現，配以招牌英式奶油、經典車厘子及特色玫瑰花瓣醬，令人一試難忘。
惠顧「alice + olivia下午茶」可獲贈StaceFace造型咕𠱸+高達$1,000現金禮券
兩大品牌為慶祝首次合作，凡惠顧「alice + olivia下午茶」一套，即可獲贈全球限量版StaceFace造型咕𠱸^及alice + olivia現金禮券乙張（價值高達港幣1,000元並適用於指定三間門市），此禮品套裝適用於每套兩位用下午茶，送完即止。^禮品先到先得，送完即止，並受條款及細則約束。
網上預訂可享高達85折優惠
盛夏伊始，「alice + olivia下午茶」供應期由即日起至9月30日。逢星期一至五於下午3時至5時30分供應，逢周末及公眾假期則於兩個時段供應，分別是下午2:15至4:15及下午4:30分至6時30分。定價每位港幣398元*，兩位港幣698元*；意猶未盡的客人可將飮品升級至Saicho氣泡茶為每兩位港幣898元*；升級至Taittinger香檳則為每兩位港幣898元*，享受更極致昇華的下午茶體驗。網上預訂可享高達85折優惠。查詢請致電2132 7898或電郵至[email protected]。*另收加一服務費