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2023-09-12 19:18:46

下午茶優惠│朗廷酒店 x alice + olivia推出全新下午茶 惠顧即送全球限量版StaceFace造型咕𠱸+$1000品牌現金禮券

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朗廷酒店 x alice + olivia推出全新下午茶 惠顧即送全球限量版StaceFace造型咕𠱸+$1000品牌現金禮券

朗廷酒店 x alice + olivia推出全新下午茶 惠顧即送全球限量版StaceFace造型咕𠱸+$1000品牌現金禮券

為傳統下午茶的發源地，香港朗廷酒店於即日起與美國標誌性時裝品牌 alice + olivia首次攜手呈獻亮麗創新的「alice + olivia下午茶」。向來予人創新、迷人和型格設計與大膽奪目的美國時裝品alice + olivia，酒店廚師團隊對其2023秋冬的「秋冬美國偶像」系列加以詮釋，幻化成誘人甜點及鹹點，以無與倫比的下午茶脫穎而出，絕對是打卡的不二之選。

亮麗創新的「alice + olivia下午茶」

亮麗創新的「alice + olivia下午茶」

甜點show品牌頭像經典StaceFace

概念以alice + olivia 2023年秋冬「秋冬美國偶像」系列中絢麗多彩計為靈感，融入八款酒店師團隊匠心巧製的小巧美點。甜點以品牌頭像經典StaceFace為優雅下午茶滋味揭開序幕，內藏紅莓白朱古力馬卡龍，美侖美奐的賣相教人難以抗拒。進一步與alice + olivia活力與優雅兼具的象呼，五彩斑斕的繽紛彩虹由鬆軟細膩蛋糕組成配上帶著大大墨鏡的標誌娃娃圖案，絕對是「影靚相IGable」之選。受alice + olivia啟發，廚師團隊亦用心細膩地加入傳統美式經典甜品元素，其中鑽色邂逅為美式經典焦糖蘋果批，配上一顆閃爍可食用珍珠作點綴。酒店甜品主廚黎達誠向來鍾情於朱古力作品，是次更為朱古力迷準備了充滿少女心俏麗紅唇，賣相令人一見傾心，底層有車厘子海綿蛋糕，味道甜而不膩。

甜點以品牌頭像「經典StaceFace」為優雅下午茶滋味揭開序幕。

甜點以品牌頭像「經典StaceFace」為優雅下午茶滋味揭開序幕。

四款輕巧別緻鹹點 高雅清新

四款輕巧別緻的鹹點亦盡見心思，驚喜配搭之選有鮮橙色的橙橘盛會辣味紫菜蝦串配時令水果凍湯，以涼浸浸的番茄凍湯配上爽嫩彈牙的微辣鮮蝦，酸甜開胃。廚師團隊嚴選時令水果及高質食材為原料，時令滋味採用日本巨峰提子及蜜瓜伴巴馬火腿，味道次更為豐富怡人美點清新綻放上以明亮顏色的糖製小雛菊作點綴，小番茄乾與青瓜配上自家製牛油果醬，每一口都帶來滿滿鮮味。配合品牌創新、魅力和型格特色，個性魅力煙三文魚紫菜竹碳三文治以條紋作靈感，充分演繹品牌魅力軸以廷廊自家新鮮焗製的鬆軟英式鬆餅及提子鬆餅現，配以招牌英式奶油、經典車厘子特色玫瑰瓣醬，令人一試難忘。

底層四款輕巧別緻的鹹點配搭驚喜、盡見心思。

底層四款輕巧別緻的鹹點配搭驚喜、盡見心思。

惠顧「alice + olivia下午茶」獲贈StaceFace造型咕𠱸+高達$1,000現金禮券

兩大品牌為慶祝首次合作，凡惠顧「alice + olivia下午茶」一套，即可獲贈全球限量版StaceFace造型咕𠱸^alice + olivia現金禮券乙張（價值高達港幣1,000並適用於指定三間門市，此禮品套裝適用於每套兩位用下午茶，送完即止。^禮品先到先得，送完即止，並受條款及細則約束。

全球限量版StaceFace造型咕𠱸

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網上預訂可享高達85折優惠

盛夏伊始，「alice + olivia下午茶」供應期由即日起至930逢星期一至五於下午3時至530分供應，逢周末及公眾假期則於兩個時段供應，分別是下午2:154:15及下午4:30分至630分。定價每位港幣398*，兩位港幣698*；意猶未盡的客人可將飮品升級至Saicho氣泡茶為每兩位港幣898*；升級至Taittinger香檳則為每兩位港幣898*享受更極致昇華的下午茶體驗網上預訂可享高達85折優惠。查詢請致電2132 7898或電郵至[email protected]*另收加一服務費

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