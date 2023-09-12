下午茶優惠│朗廷酒店 x alice + olivia推出全新下午茶 惠顧即送全球限量版StaceFace造型咕𠱸+$1000品牌現金禮券

朗廷酒店 x alice + olivia推出全新下午茶 惠顧即送全球限量版StaceFace造型咕𠱸+$1000品牌現金禮券

為傳統下午茶的發源地，香港朗廷酒店於即日起與美國標誌性時裝品牌 alice + olivia首次攜手呈獻亮麗創新的「alice + olivia下午茶」。向來予人創新、迷人和型格設計與大膽奪目的美國時裝品牌alice + olivia，酒店廚師團隊對其2023秋冬的「秋冬美國偶像」系列加以詮釋，幻化成誘人甜點及鹹點，以無與倫比的下午茶脫穎而出，絕對是「打卡」的不二之選。

甜點 show 出 品牌頭像 「 經典 StaceFace 」 概念以alice + olivia 2023年秋冬「秋冬美國偶像」系列中絢麗多彩設計為靈感，融入八款由酒店廚師團隊匠心巧製的小巧美點。甜點以品牌頭像「經典StaceFace」為優雅下午茶滋味揭開序幕，內藏紅莓白朱古力馬卡龍，美侖美奐的賣相教人難以抗拒。進一步與alice + olivia活力與優雅兼具的形象呼應，五彩斑斕的「繽紛彩虹」由鬆軟細膩蛋糕組成，配上帶著大大墨鏡的標誌娃娃圖案，絕對是「影靚相、IGable」之選。受alice + olivia啟發，廚師團隊亦用心細膩地加入傳統美式經典甜品元素，其中「鑽色邂逅」為美式經典焦糖蘋果批，配上一顆閃爍可食用珍珠作點綴。酒店甜品主廚黎達誠向來鍾情於朱古力作品，是次更為朱古力迷準備了充滿少女心的「俏麗紅唇」，賣相令人一見傾心，底層有車厘子海綿蛋糕，味道甜而不膩。

四款 輕巧別緻鹹點 高雅清新 底層四款輕巧別緻的鹹點亦盡見心思，驚喜配搭之選有鮮橙色的「橙橘盛會」，辣味紫菜蝦串配時令水果凍湯，以涼浸浸的番茄凍湯配上爽嫩彈牙的微辣鮮蝦，酸甜開胃。廚師團隊嚴選時令水果及高質食材為原料，「時令滋味」採用日本巨峰提子及蜜瓜伴巴馬火腿，味道層次更為豐富。怡人美點「清新綻放」上以明亮顏色的糖製小雛菊作點綴，小番茄乾與青瓜配上自家製牛油果醬，每一口都帶來滿滿鮮味。配合品牌創新、魅力和型格特色，「個性魅力」煙三文魚紫菜竹碳三文治以條紋作靈感，充分演繹品牌魅力。壓軸以廷廊自家新鮮焗製的鬆軟英式鬆餅及提子鬆餅呈現，配以招牌英式奶油、經典車厘子及特色玫瑰花瓣醬，令人一試難忘。

惠顧「 alice + olivia 下午茶」 可 獲贈 StaceFace 造型咕 𠱸 + 高達 $1,000 現金禮券 兩大品牌為慶祝首次合作，凡惠顧「alice + olivia下午茶」一套，即可獲贈全球限量版StaceFace造型咕𠱸^及alice + olivia現金禮券乙張（價值高達港幣1,000元並適用於指定三間門市），此禮品套裝適用於每套兩位用下午茶，送完即止。^禮品先到先得，送完即止，並受條款及細則約束。

全球限量版StaceFace造型咕𠱸