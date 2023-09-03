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生活
2023-09-03 19:00:34

下午茶優惠│香港九龍東皇冠假日酒店星幕Cielo X美容品牌GLYCEL「煥采營亮」下午茶 2人同行$113+/位 再送價值$2,375 GLYCEL護膚禮遇

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自助餐優惠│香港九龍東皇冠假日酒店星幕Cielo X美容品牌GLYCEL「煥采營亮」下午茶 2人同行$113+/位 再送價值$2,375 GLYCEL護膚禮遇

自助餐優惠│香港九龍東皇冠假日酒店星幕Cielo X美容品牌GLYCEL「煥采營亮」下午茶 2人同行$113+/位 再送價值$2,375 GLYCEL護膚禮遇

香港九龍東皇冠假日酒星幕Cielo與瑞士標誌性美容品牌兼肌膚細胞再生專家GLYCEL聯乘推出「Cielo x GLYCEL 煥采營亮」下午茶，加碼以11款精緻美點慶祝酒店開業11週年，創作靈感以GLYCEL紅白色品牌色彩為主軸，以健康有營的食材，炮製無負擔的輕盈滋味。每位客人更可獲贈價 HK$2,375 GLYCEL護膚禮遇，包括細胞昇華修護液 3ml、細胞昇華面霜 3g、細胞昇華眼霜3g、憑換領卡於 GLYCEL門市換領全效升級版魚子極緻修護面膜乙片及購物禮遇、憑換領信可於指定香港 GLYCEL美妍中心免費享用細胞昇華修護療程乙次

Cielo X GLYCEL「煥采營亮」下午茶 紅絲絨蛋糕卷 鮮果千層酥 紅莓, 燕窩芭菲 紅桑子朱古力撻 香辣西瓜西班牙凍湯 炸蝦雜菜脆餅配迷你漢堡飽 Glycel 體験裝 星幕Cielo環境 星幕Cielo環境

Cielo x GLYCEL 煥采營亮」下午茶包括：

鹹點：吞拿魚番茄綠海草脆多士、紅菜頭鷹嘴豆泥海葡萄撻、西瓜西班牙凍湯配羊奶芝士、泰式紅咖喱鷄肉泡芙、雜菜炸蝦餅迷你漢堡包

甜點：英式鬆餅配玫瑰莓果醬、紅絲絨蛋糕卷、鮮果千層酥、紅莓燕窩芭菲、櫻桃芝士 蛋糕、紅桑子朱古力撻

指定飲品一杯：咖啡、泡沫咖啡、特濃咖啡、鮮奶咖啡、意式濃縮咖啡，Twinings川寧茶（英國早餐紅茶、甘菊花草茶、薄荷葉花草茶、豪門伯爵紅茶、綠茶、白茶、蜜桃熱 情果花草茶或檸檬乾薑花草茶

9415:00【獨家快閃限量搶｜第二/三位加 HK$11】「Cielo x GLYCEL 煥采營亮」下午茶

KKday優惠：

星期一至五HK$249/2位，平均HK$124.5/

星期六至日HK$466/3位，平均HK$155.3/

(原價HK$218/) (包括原價加一服務費)

9415:00【獨家快閃優惠｜低至75折】「Cielo x GLYCEL 煥采營亮」下午茶

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星期一至五 HK$338/2位，平均 HK$169/

星期六至日 HK$356/2位，平均 HK$178/

(原價HK$218/) (包括原價加一服務費)

優惠產品網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/136354?cid=13367

優惠詳情

優惠期(預訂期)20239415:0091023:59

使用日期： 2023 9 5 日至 10 31

地址：香港將軍澳唐德街 3 號香港九龍東皇冠假日酒店47星幕

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