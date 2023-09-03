下午茶優惠│香港九龍東皇冠假日酒店星幕Cielo X美容品牌GLYCEL「煥采營亮」下午茶 2人同行$113+/位 再送價值$2,375 GLYCEL護膚禮遇

香港九龍東皇冠假日酒店星幕Cielo與瑞士標誌性美容品牌兼肌膚細胞再生專家GLYCEL聯乘推出「Cielo x GLYCEL 煥采營亮」下午茶，加碼以11款精緻美點慶祝酒店開業11週年，創作靈感以GLYCEL紅白色品牌色彩為主軸，以健康有營的食材，炮製無負擔的輕盈滋味。每位客人更可獲贈價 值 HK$2,375 GLYCEL護膚禮遇，包括細胞昇華修護液 3ml、細胞昇華面霜 3g、細胞昇華眼霜3g、憑換領卡於 GLYCEL門市換領全效升級版魚子極緻修護面膜乙片及購物禮遇、憑換領信可於指定香港 GLYCEL美妍中心免費享用細胞昇華修護療程乙次。
「Cielo x GLYCEL 煥采營亮」下午茶包括：
鹹點：吞拿魚番茄綠海草脆多士、紅菜頭鷹嘴豆泥海葡萄撻、西瓜西班牙凍湯配羊奶芝士、泰式紅咖喱鷄肉泡芙、雜菜炸蝦餅迷你漢堡包
甜點：英式鬆餅配玫瑰莓果醬、紅絲絨蛋糕卷、鮮果千層酥、紅莓燕窩芭菲、櫻桃芝士 蛋糕、紅桑子朱古力撻
指定飲品一杯：咖啡、泡沫咖啡、特濃咖啡、鮮奶咖啡、意式濃縮咖啡，Twinings川寧茶（英國早餐紅茶、甘菊花草茶、薄荷葉花草茶、豪門伯爵紅茶、綠茶、白茶、蜜桃熱 情果花草茶或檸檬乾薑花草茶）
9月4日15:00【獨家快閃限量搶｜第二/三位加 HK$11】「Cielo x GLYCEL 煥采營亮」下午茶
KKday優惠：
星期一至五HK$249/2位，平均HK$124.5/位
星期六至日HK$466/3位，平均HK$155.3/位
(原價HK$218/位) (包括原價加一服務費)
9月4日15:00【獨家快閃優惠｜低至75折】「Cielo x GLYCEL 煥采營亮」下午茶
KKday優惠：
星期一至五 HK$338/2位，平均 HK$169/位
星期六至日 HK$356/2位，平均 HK$178/位
(原價HK$218/位) (包括原價加一服務費)
優惠產品網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/136354?cid=13367
優惠詳情：
優惠期(預訂期)：2023年9月4日15:00至9月10日23:59
使用日期： 2023 年 9 月 5 日至 10 月 31 日
地址：香港將軍澳唐德街 3 號香港九龍東皇冠假日酒店47樓星幕