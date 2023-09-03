下午茶優惠│香港九龍東皇冠假日酒店星幕Cielo X美容品牌GLYCEL「煥采營亮」下午茶 2人同行$113+/位 再送價值$2,375 GLYCEL護膚禮遇

香港九龍東皇冠假日酒店星幕Cielo與瑞士標誌性美容品牌兼肌膚細胞再生專家GLYCEL聯乘推出「Cielo x GLYCEL 煥采營亮」下午茶，加碼以11款精緻美點慶祝酒店開業11週年，創作靈感以GLYCEL紅白色品牌色彩為主軸，以健康有營的食材，炮製無負擔的輕盈滋味。每位客人更可獲贈價 值 HK$2,375 GLYCEL護膚禮遇，包括細胞昇華修護液 3ml、細胞昇華面霜 3g、細胞昇華眼霜3g、憑換領卡於 GLYCEL門市換領全效升級版魚子極緻修護面膜乙片及購物禮遇、憑換領信可於指定香港 GLYCEL美妍中心免費享用細胞昇華修護療程乙次。