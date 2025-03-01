下午茶自助餐｜普慶餐廳「芝士愛朱力」周末下午茶自助餐 $298任食50款芝士+朱古力美食

普慶餐廳自助餐一向有口碑，餐廳由3月8日起將推出全新「芝士愛朱力」下午茶自助餐，為大家無限量供應超過50款的芝士及朱古力鹹甜美點，包括8盤芝士拼盤、香烤牛柳、多款以芝士炮製的海鮮菜式、忌廉芝士雜莓芭菲、朱古力鹹蛋黃芝士蛋糕、朱古力噴泉等，另外每位食客享可享兩隻黃金芝士焗蠔，美食款式相當豐富！

普慶餐廳「芝士愛朱力」下午茶自助餐

今次新出的「芝士愛朱力」下午茶自助餐，每位收費$298，可享2小時無限任食超過50款的芝士及朱古力鹹甜美點。8盤芝士拼盤包括布里芝士（Brie）、丹麥藍芝士（Danish blue）、埃文達芝士（Emmenthal）、車打芝士（Cheddar）、高達芝士（Gouda）、巴馬臣芝士（Grana Padano）、金文畢芝士（Camembert）及塔雷吉歐芝士（Taleggio），加上精選風乾火腿如巴馬火腿、莎樂美腸、辣肉腸等，風味滿分！

熱盤方面，除了香烤牛柳、法式經典料理香草檸檬烤雞、千島醬龍蝦薄餅外，更有一系列以芝士炮製的海鮮菜式，包括焗芝士海鮮配法式多士、香辣龍蝦天使麵、烤卡芒貝爾芝士配脆麵包條、焗芝士雞肉菠菜、酸忌廉煙肉芝士薯條等，同樣滿載濃厚芝士香。

甜品亦有心思，心水推介即製的朱古力棉花糖三文治，香脆麵包中間夾著半溶棉花糖，再淋上朱古力醬，最後刨上挪威焦糖芝士，鹹甜滋味。另外還有忌廉芝士雜莓芭菲、朱古力鹹蛋黃芝士蛋糕、覆盆子朱古力慕斯蛋糕、朱古力牛油蛋糕、朱古力雲石蛋糕、朱古力心太軟，相信大人小朋友都一定食得過癮！